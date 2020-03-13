Архив передач

В возрасте 97 лет скончалась звезда чехословацкой атлетики Дана Затопкова

Эва Туречкова
13-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В пятницу утром угасла жизнь Даны Затопковой – звезды чехословацкой атлетики, олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки Европы. Супруга легендарного бегуна Эмиля Затопека скончалась в возрасте 97 лет в пражской Центральной военной больнице.

Скачать: MP3
Дана Затопкова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоДана Затопкова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Дана Затопкова родилась в семье Ингеров, а это предопределило многое. Ее дядей был Сергей Ингр – чехословацкий генерал периода Первой Республики, однако корни рода уходят в период тридцатилетней войны, к шведскому солдату Унгеру. Рвение и жизненная энергия Даны были вполне сравнимы с усердием ее талантливого спутника жизни Эмиля Затопека. Вместе они вошли в историю в качестве самой известной атлетической семейной пары.

Они не только родились в один день – 11 сентября 1922 года – но на олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году в один день оба стали олимпийскими чемпионами. Дана вспоминала тот момент неоднократно – золотую медаль Эмиля она тогда держала в руках раньше своей.

Эмиль и Дана, фото: Archivní a programové fondy Českého rozhlasuЭмиль и Дана, фото: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu «Эмиль как раз уходил с церемонии объявления победителей, и я попросила его, чтобы он дал мне подержать медаль на счастье. Он отдал мне ее, и я пошла метать копье. Сразу первый бросок был за 50 м, и я установила новый олимпийский рекорд. Та самая первая попытка и стала победной».

Эмиль в Хельсинки завоевал золото не только в упомянутом забеге на пять километров. Позднее он победил и на десятикилометровой дистанции и в марафоне.

Спортивная пара жила мирно и спустя годы, когда копье Даны уже давно стало реликвией, а золотые медали начали походить на серебряные.

«На самом деле они сделаны из серебра и позолочены. За те годы их столько людей хотело посмотреть и подержать в руках, что золото с них практически стерлось», - описала Дана Затопкова судьбу ценнейших наград, которые хранятся в Национальном архиве.

Семейная история супругов Затопковых напрямую связана с судьбой государства, честь которого они оба защищали на спортивном поприще. Почести и слава, сотни бесед в школах ушли в прошлое, как только Эмиль Затопек выступил в 1968 году против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

Однако простые люди про Затопковых продолжали помнить, причем не только дома, но и за рубежом. Ровно 60 лет спустя после триумфальных стартов Эмиля и Даны в Хельсинки, к ним домой наведались финские репортеры ежедневника Ilta-Sanomat. А пани Дана предлагала им кофе на их родном языке.

Дана пережила Эмиля на 20 лет. «Я прожила интересную жизнь, наполненную трудом и успехами. Мне не на что жаловаться. Я рада за то, что она была именно такой», - заявила не так давно Дана Затопкова.

Дана Затопкова, фото: Ivana Roháčková, ASC DuklaДана Затопкова, фото: Ivana Roháčková, ASC Dukla
Эва Туречкова
13-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Барбора Немцова

Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее

Какие моменты чехословацкой и чешской истории являются источниками вдохновения для чешских политиков, спортсменов и общественных деятелей?…
Иллюстративное фото: axxLC, Pixabay

Лига выдающихся чемпионов

Чехословакия подарила миру десятки выдающихся спортсменов. Каждый из них наводил ужас на соперников и стал настоящим символом эпохи.…
Вера Чаславска, фото: Ron Kroon / Anefo, CC 3.0

Герои нашего времени

Ровно 54 года назад состоялась церемония открытия XVIII Олимпийских игр в Токио. Соревнования, которые впервые проходили на территории азиатской…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL