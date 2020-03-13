В возрасте 97 лет скончалась звезда чехословацкой атлетики Дана Затопкова

Дана Затопкова родилась в семье Ингеров, а это предопределило многое. Ее дядей был Сергей Ингр – чехословацкий генерал периода Первой Республики, однако корни рода уходят в период тридцатилетней войны, к шведскому солдату Унгеру. Рвение и жизненная энергия Даны были вполне сравнимы с усердием ее талантливого спутника жизни Эмиля Затопека. Вместе они вошли в историю в качестве самой известной атлетической семейной пары.

Они не только родились в один день – 11 сентября 1922 года – но на олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году в один день оба стали олимпийскими чемпионами. Дана вспоминала тот момент неоднократно – золотую медаль Эмиля она тогда держала в руках раньше своей.

«Эмиль как раз уходил с церемонии объявления победителей, и я попросила его, чтобы он дал мне подержать медаль на счастье. Он отдал мне ее, и я пошла метать копье. Сразу первый бросок был за 50 м, и я установила новый олимпийский рекорд. Та самая первая попытка и стала победной».

Эмиль в Хельсинки завоевал золото не только в упомянутом забеге на пять километров. Позднее он победил и на десятикилометровой дистанции и в марафоне.

Спортивная пара жила мирно и спустя годы, когда копье Даны уже давно стало реликвией, а золотые медали начали походить на серебряные.

«На самом деле они сделаны из серебра и позолочены. За те годы их столько людей хотело посмотреть и подержать в руках, что золото с них практически стерлось», - описала Дана Затопкова судьбу ценнейших наград, которые хранятся в Национальном архиве.

Семейная история супругов Затопковых напрямую связана с судьбой государства, честь которого они оба защищали на спортивном поприще. Почести и слава, сотни бесед в школах ушли в прошлое, как только Эмиль Затопек выступил в 1968 году против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

Однако простые люди про Затопковых продолжали помнить, причем не только дома, но и за рубежом. Ровно 60 лет спустя после триумфальных стартов Эмиля и Даны в Хельсинки, к ним домой наведались финские репортеры ежедневника Ilta-Sanomat. А пани Дана предлагала им кофе на их родном языке.

Дана пережила Эмиля на 20 лет. «Я прожила интересную жизнь, наполненную трудом и успехами. Мне не на что жаловаться. Я рада за то, что она была именно такой», - заявила не так давно Дана Затопкова.