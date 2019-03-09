В погоне за кубком

Формула плей-офф по сравнению с предыдущими розыгрышами не изменилась. За титул чемпиона страны сразятся десять команд. Первая шестерка по итогам 52 игр «регулярки» вышла напрямую в четвертьфинал, а клубы, занявшие места с 7-го по 10-е сыграют предварительный раунд. В серии из пяти матчей (до трех побед) они выяснят кто присоединится к лидерам. Далее плей-офф состоит из матчей до 4 побед.

В стане фаворитов по сравнению с прошлым сезоном прибыло. К уже традиционным претендентам на чемпионство – «Комете», «Либерецу» и «Тршинецу» – добавились «Градец Кралове» и «Пльзень».

«Комета»

О силе двукратного обладателя Кубка Масарика не стоит судить по невысокому пятому месту, которое занял коллектив Либора Забранского по итогам гладкого чемпионата. Сезон сложился для команды довольно противоречиво. В первой половине «Комета» шла в лидерах и претендовала на Кубок президента, но затем наступил спад, из-за которого она лишилась места в четверке лучших и преимущества своей площадки.

Тем не менее, «Комета» не скрывает чемпионских амбиций. Причин для оптимизма у бело-голубых сразу несколько: во-первых, победный опыт, во-вторых, наличие в составе лучшего голкипера страны последних лет Марека Чилиака, вернувшегося из КХЛ, а также тренерский штаб во главе с Забрански. Кроме того, у «Кометы» есть еще одно секретное оружие – лучший центрфорвард Чехии прошлых лет Томаш Плеканец готов помочь клубу из Брно в случае досрочного вылета родного «Кладно» из плей-офф первой лиги.

Фактор Х: давление. С таким подбором игроков любой результат, кроме чемпионства, станет для «Кометы» провалом. Если хоккеисты справятся с волнением и покажут все, на что они способны, клуб из столицы Моравии по своему потенциалу – главный фаворит Кубка Масарика.

«Либерец»

Филип Пешан продолжает свою хоккейную революцию. «Белые тигры» после неудачи прошлого года собрали впечатляющую по именам команду, которая готова бросить вызов «Комете». Марек Квапил, Томаш Филиппи, Радован Ленц, Якуб Валски, Либор Гудачек – таким атакующим потенциалом не может похвастаться ни один клуб Экстралиги. Но главный тренер не только позволяет им творить, он создал самую организованную команду в лиге, которая пытается доминировать на протяжении всего матча.

Фактор Х: здоровье вратарей. «Либерец» обладает сильнейшей бригадой вратарей – Вилл-Шварц, но оба подвержены травмам и пропустили по состоянию здоровью более десяти матчей «регулярки».

«Для «Либереца» очень важное значение также имеет игра в неравных составах. Впрочем, этот клуб является, пожалуй, лучшей хоккейной организацией Чехии. Однозначно, это один из основных претендентов, если не главный, на итоговый триумф», - добавляет журналист Матей Хейда.

«Витковице»11 марта состоятся первые матчи плей-офф главной спортивной лиги Чехии – хоккейной Экстралиги. Десять клубов сразятся за право стать обладателем Кубка Масарика. «Радио Прага» анализирует шансы команд накануне старта игр на вылет. Формула плей-офф по сравнению с предыдущими розыгрышами не изменилась. За титул чемпиона страны сразятся десять команд. Первая шестерка по итогам 52 игр «регулярки» вышла напрямую в четвертьфинал, а клубы, занявшие места с 7-го по 10-е сыграют предварительный раунд. В серии из пяти матчей (до трех побед) они выяснят кто присоединится к лидерам. Далее плей-офф состоит из матчей до 4 побед. В стане фаворитов по сравнению с прошлым сезоном прибыло. К уже традиционным претендентам на чемпионство – «Комете», «Либерецу» и «Тршинецу» – добавились «Градец Кралове» и «Пльзень».

«Витковице» является одним из самых консервативных клубов Экстралиги. Уже несколько сезонов подряд цвета клуба защищает сильнейший вратарь лиги Патрик Бартошак, в атаке задает тон нападающий сборной Чехии Якуб Лев. Еще одним козырем «сталеваров» эксперты называют тренерский штаб во главе с Якубом Петром, которого считают специалистом новой волны, много времени посвящающий доскональному анализу соперника и разработке системного плана игры.

Фактор Х: опыт. Консерватизм «Витковице» одновременно является их слабым местом. Хоккеисты и тренерский штаб ни разу не побеждал ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Без победного опыта претендовать на Кубок Масарика будет трудно.

«Градец Кралове»

Один из грандов Экстралиги в межсезонье кардинально поменял состав, причем зачастую это были вынужденные перемены. Клуб покинули 13 хоккеистов, многие из которых определяли игру клуба последние несколько лет, в том числе Рудолф Червены, Ярослав Беднарж и Андрис Джериньш. В нападении «львы» удачно компенсировали потери, однако во вратарскую линию полноценной замены найти не удалось: вместо Павола Рыбара, отправившегося покорять НХЛ, «Градец Кралове» в пару к Ярославу Павелке подписал американца Брендона Максвелла.

«Градец-Кралове» выиграл последние 7 из 8 матчей в «регулярке», что стало для меня неожиданностью, как, впрочем, и в целом выступление клуба в нынешнем сезоне. Они лишились многих ведущих игроков, взяли курс на омоложение, но спада не произошло. Думаю, что «львы» заслуженно попали в топ-4 регулярного чемпионата», - комментирует выступление «львов» хоккейный эксперт Ота Дубен.

Фактор Х: Радек Смоленяк. Опытный форвард пополнил ряды «львов» по ходу сезона и стал лидером не только на льду, но и в раздевалке. Его главный недостаток – недисциплинированность. Любой серьезный проступок Смоленяка может поставить крест на турнирных амбициях коллектива Томаша Мартинеца.

«Пльзень»

Самый западный клуб Чехии на бумаге выглядит очень мощно. Главной ударной силой «индейцев» является связка Ян Коварж – Милан Гулаш, при участии которых было забито более половины шайб «Пльзени». В отличие от конкурентов, клуб из машиностроительной столицы страны обладает великолепным подбором игроков обороны: в топ-4 входят хоккеисты сборной и экс-энхаэловцы Якуб Киндл и Михал Моравчик, а также лучшие иностранные защитники лиги Николас Джоунс и Петер Черешняк.

Фактор Х: тренерский штаб. Большие вопросы вызывает квалификация тренерского штаба «индейцев», который полностью составлен из хоккеистов, завершивших карьеру в последние 2-3 года без профессиональной подготовки. В самый ответственный момент им может не хватить смекалки, знаний и выдержки.

«Тршинец»

Клуб с лучшей инфраструктурой и талантливым молодым тренером показывает яркий и зрелищный хоккей. Руководство клуба вновь собрало подходящий для этого состав, значительно укрепив линию нападения: были подписаны словак Марек Виеденский и экс-капитан «Спарты» Петр Врана, которые присоединились к Мартину Ружичке, Томашу Марцинко и братьям Чиенчала.

Фактор Х: Петр Врана. Несмотря на солидные финансовые вливания, «металлургам» не удается повторить успех четырехлетней давности, когда клуб впервые стал чемпионом страны. Возможно, «Тршинецу» не хватало такого хоккеиста, как Петр Врана, чемпиона мира, тонкого и умного хоккеиста, способного в тяжелый момент повести одноклубников за собой.

«Вопросы вызывают и результаты «Тршинеца» в м11 марта состоятся первые матчи плей-офф главной спортивной лиги Чехии – хоккейной Экстралиги. Десять клубов сразятся за право стать обладателем Кубка Масарика. «Радио Прага» анализирует шансы команд накануне старта игр на вылет.

Формула плей-офф по сравнению с предыдущими розыгрышами не изменилась. За титул чемпиона страны сразятся десять команд. Первая шестерка по итогам 52 игр «регулярки» вышла напрямую в четвертьфинал, а клубы, занявшие места с 7-го по 10-е сыграют предварительный раунд. В серии из пяти матчей (до трех побед) они выяснят кто присоединится к лидерам. Далее плей-офф состоит из матчей до 4 побед.

В стане фаворитов по сравнению с прошлым сезоном прибыло. К уже традиционным претендентам на чемпионство – «Комете», «Либерецу» и «Тршинецу» – добавились «Градец Кралове» и «Пльзень». атчах с равными ему соперниками. В четырех играх с «Либерецом» они набрали лишь два очка, в противостоянии с «Кометой» и «Градец-Кралове» одержали только одну победу. Безусловно, это слабое место команды Вацлава Варади», - убежден Ота Дубен.

«Спарта»

В самом богатом клубе Чехии продолжается немецкий эксперимент. Накануне сезона «Спарту» возглавил прославленный защитник Уве Крупп. На посту главного тренера сборной Германии Крупп проявил себе прогрессивным и вдумчивым специалистом, готовым добиться успехов с нехватающих звезд с неба команд, но в «Спарте» ему не удалось навести порядок. Более того, он «прославился» тем, что после очередного поражения назначил тренировку на полночь. По некоторым данным, инициативой немца остались крайне недовольны лидеры команды.

Фактор Х: амбиции. Уверенность в себе и излишние амбиции мешают столичному клубу работать на перспективу. И нынешний Кубок Масарика станет первым и последним шансом Уве Круппа доказать, что он способен добиваться максимальных целей.

«Млада Болеслав»

Прошлый сезон для клуба из автомобильной столицы страны был худшим за последние десять лет, и в новый сезон «Млада Болеслав» вошла с серьезными намерениями, подкрепив их громкими трансферами. Несмотря на солидный состав, бело-зеленые только к середине сезона закрепились в десятке, а обеспечить прямой выход в четвертьфинал так и не сумели.

Фактор Х: физическое состояние. Лидерам «Млада Болеслав» далеко за тридцать, но они остаются главной ударной силой коллектива Милослава Горжавы. Кроме Якуба Клепиша и Михала Вондрки, снайперскими способностями у «львов» никто похвастаться не может.

Экспертное мнение

Накануне старта плей-офф своих фаворитов назвали эксперты. В частности, Павел Гинек, экс-помощник главного тренера «Градце-Кралове», ныне работающий в «Сочи», выразил мнение, что кубок выиграет «Тршинец» или «Либерец».

«Накануне сезона все думали, что чемпионат выиграет «в одну калитку» «Комета», но с течением времени она значительно сбавила обороты. Потому я считаю, что главными претендентами на титул являются «Тршинец» и «Либерец» – это два больших клуба, которые ставят перед собой единственную цель – победа в плей-офф», - полагает Гинек.

Согласен с ним олимпийский чемпион Давид Моравец: «Еще до старта сезона я говорил, что «белые тигры» могут повторить успех двухлетней давности. Это команда, которая играет очень компактно, к тому же она обладает отличным тренером и прекрасным вратарем. Филипу Пешану удалось изменить стиль игры своей команды, и за этим также очень интересно наблюдать. Впрочем, очень мощно смотрится и «Тршинец». Я видел несколько их матчей, и именно этот коллектив считаю основным претендентом на Кубок Масарика».