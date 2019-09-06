Триумф Чехии: сборная по баскетболу, обыграв Турцию, вышла во второй групповой этап Кубка мира

В команде победителей самым результативным оказался Войтех Грубан, набравший 18 очков. У турецкой команды 24 очка набрал Чеди Осман. Как подчеркнул в интервью агентству ČTK капитан команды Павел Пумпрла, имея в запасе олимпийскую квалификацию, можно бороться за четвертьфинал.

«Мы вновь продвинулись на шаг дальше, хроника чешского баскетбола должна постоянно пополняться, так что я рад, что мы добавили в нее новую страницу. У нас появилась дополнительная квалификация для Олимпийских игр, что продвинула нас еще на два этапа вперед. Я заранее предвкушаю еще два супертурнира и Бразилией и Грецией», – сообщил капитан сборной.

Главный тренер сборной Турции Уфук Сарыджа признал, что его команда оказалась психологически не готова к матчу ЧМ по баскетболу с Чехией. «Мы должны были подготовиться психологически к этому матчу, однако оказались не готовы. Уже в начале встречи у нас было мало энергии. Мы были слишком медленными. Команда играла плохо. Сборная Чехии показала образец хорошей командой игры. Они показали нам то же, что мы показали два дня назад в матче с США», – передает слова Сарыджи Eurohoops. 3 сентября Турция чуть не обыграла США, уступив лишь одно очко (93:92).

«Мы знали, что стоит на кону, но не витали в облаках и знали, что не должны отвлекаться от игры, что нам и удалось. На поле мы выходили с чувством, что у нас есть силы, но что это нам придется доказать во время матча. И это удалось», – радуется Павел Прумпла. Победив Турцию, чешские баскетболисты одержали вторую победу в трех матчах и попали в топ-16 Кубка мира

Первый групповой этап Кубка мира по баскетболу завершился 5 сентября. Во второй групповой раунд из группы Е вышли сборные Чехии и США, из группы F – Бразилии и Греции, из группы G – Франции и Доминиканской Республики, из группы H – команды Литвы и Австралии.

Чешская сборная попала в группу K, где также оказались бразильцы, американцы и греки. В группе I второго группового раунда выступят сборные России, Аргентины, Польши и Венесуэлы. В группе J сыграют команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико. В группе L – команды Литвы, Франции, Австралии и Доминиканской Республики.

Чемпионат мира по баскетболу проходит с 31 августа по 15 сентября 2019 года в Китае – в Пекине, Нанкине, Шанхае, Ухане, Дунгуане, Фошане, Шэньчжэне и Гуанчжоу.