Томаш Саторански: баскетбольный «волшебник»

Баскетбол за последние несколько десятилетий стал по-настоящему глобальным видом спорта. Никого теперь не удивишь греческой суперзвездой лиги, грузинским центровым чемпионов НБА «Голден Стэйт» или латвийским кумиром Нью-Йорка. В НБА появляются представители даже из тех стран, откуда мы привыкли ожидать хоккеистов, например, Чехии.

До недавнего времени в матчах главной баскетбольной лиги планеты принимали участие только три чеха – Иржи Зидек, Иржи Велш и Ян Веселы, но ни один из них не оставил заметного следа в ее анналах и воспоминаниях болельщиков. Другое дело – Томаш Саторански, который застолбил за собой место основного разыгрывающего «Вашингтона» и побил несколько чешских рекордов лиги.

Чехия – Испания – НБА

Саторански начинал карьеру в пражском клубе USK, воспитанником которого является. Проведя в столице Чехии всего два сезона, Томаш в 18-летнем возрасте отправился в Испанию, которую он посчитал лучшим местом для профессионального роста, и подписал контракт с клубом «Кахасоль» (ныне «Реал Бетис») в составе которого отыграл пять лет и доходил до финала Еврокубка.

Именно здесь на него обратили внимание скауты НБА, по рекомендации которых на драфте-2012 его выбрал «Вашингтон» под общим 32-м номером. На тот момент Саторански был уже 21 год, но «волшебников» не отпугнул «солидный» возраст новобранца. Более того, начиная с того года, Томаш стал играть в лучший баскетбол в своей жизни. Он всерьез прибавил даже в худшем аспекте – бросках с дистанции.

В июле 2014 года молодой разыгрывающий пошел на повышение и поставил подпись под 2-летним контрактом с грандом испанской Лиги Эндеса – «Барселоной». Первый год в составе гранатово-синих у него получился довольно неоднозначным: его сначала аккуратно выпускали со скамейки, затем он начал отвоевывать минуты в свою пользу у старшего товарища Уэртаса, но все закончилось гулким падением «Барсы» в Евролиге. Саторански прогрессировал медленнее, чем ожидалось: периодически он терял бросок, играл нестабильно, то поражая хладнокровием киллера, закрывая вопросы о победителе в считанные минуты, и удивляя рассудительностью, то на несколько матчей буквально растворялся на площадке.

В марте 2016 года Томаш продлил контракт с каталонским клубом до 2020 года, но с правом покинуть Испанию, если получит предложение из НБА, которое ему поступило летом того же года. Как и некогда в «Барселоне», чешский баскетболист постепенно завоевывал место в основе. Своей худощавостью и внешней нервозностью он подчас напоминал отличника перед экзаменом, при этом к его игре по большому счету было минимум вопросов.

«Это был сложный период в моей карьере, но я старался воспринимать все позитивно, так как был очень рад получить шанс заиграть в НБА. Постепенно мое игровое время увеличивалось, болельщики стали узнавать меня на улице, подбадривать, что лишь мотивировало меня продолжать усердно работать», - вспоминает баскетболист.

Чешский Джордан

Настоящий прорыв случился в середине второго американского сезона Саторански. 10 февраля 2018 года он установил личный рекорд результативности, набрав 25 очков в поединке против «Чикаго Буллз», что стало наивысшим достижением среди чешских баскетболистов в НБА.

После травмы лидера команды Джона Уолла по ходу сезона 2018/19 Саторански стал игроком «старта» и блестяще воспользовался представившейся возможностью. 16 декабря прошлого года 31-й номер установил рекорд по количеству проведенного времени за игру среди чешских игроков (45 минут и 37 секунд), 9 января – рекорд по голевым передачам (11 в игре против «Филадельфии»), а 11 января сделал трипл-дабл. В игре против «Милуоки Бакс» он набрал 18 очков, сделал 12 подборов и 10 передач и помог своей команде одержать победу со счетом 113:106.

Эксперты называют Томаша светлым лучиком в темном вашингтонском царстве, так как его клуб проводит один из худших сезонов. За 20,3 минуты Саторански набирает 6,1 очко, раздавая 2,9 передач и собирая 2,1 подборов. У него лучший +/- в команде, его эффективный процент попаданий – наивысший среди защитников «волшебников».

Когда чех на паркете, команда значительно лучше двигает мяч, набирая очки в 63,7% атак, в то время, как без него – всего в 57,6%. У Саторански всего 0,9 потерь, что является одним из лучших показателей в лиге. Томаш не ленится в защите: с ним на площадке атакующий рейтинг соперника снижается на 4,2 пункта, он является всего одним из двух баскетболистов «Вашингтона», кто не играет в минус.

Комментируя свои последние достижения, Саторански признался, что на родине к нему относятся как к голливудской звезде. «Играть в НБА и даже просто носить логотип этой лиги на своей форме, безусловно, большое достижение в нашей стране. В Чехии не так много баскетбольных болельщиков, но, когда речь идет об НБА, люди сразу думают о шоу. У нас НБА ассоциируется с Голливудом», - передает его слова NBC Sports. Тем не менее, спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом:

«Мне нужно совершенствоваться, прежде всего, при игре в обороне, добавлять в атлетичности и физике, уровень которых в НБА значительно выше, чем в Евролиге. От разыгрывающего ждут более совершенного дриблинга, ведь именно на них соперники оказывают самое большое давление. Убежден, что нет предела совершенству, но мне кажется, что я правильно спланировал свою подготовку, которая позволит мне добавить во всех компонентах игры».

Впрочем, многие специалисты уже сейчас называют Томаша Саторански лучшим баскетболистом Чехии всех времен.

«Его присутствие на площадке ощущается – заявляю об этом со всей ответственностью, как бывший баскетболист, который выступал на той же позиции, что и Томаш. Он не теряет мячи, дирижирует игрой команды, подбирает мячи в защите и нападении, когда нужно открывается, отдает пасы, бросает и попадает. Конечно, и у него случаются неудачные матчи, но, как и некогда Майкл Джордан, Саторански всегда оживает в последней четверти и никогда не боится взять на себя роль лидера», - отмечает эксперт «Чешского Телевидения» Якуб Веленски.

Он напоминает, что именно Саторански внес решающий вклад в то, что сборная добилась лучшего результата в истории. На протяжении долгих лет национальная команда Чехии находилась в тени, были разве что единичные «всплески» в виде участия в финальных турнирах чемпионатов Европы, однако там команда добивалась разве что локальных успехов. Теперь же сборную ожидает «турнир века» – чемпионат мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

«В это все еще тяжело поверить, неизвестно, когда нашей команде удастся повторить это достижение. Вместе с тем, можно с уверенностью сказать, что в отличие от прошлых турниров, чехи не станут мальчиками для битья. Наличие в составе таких баскетболистов, как Томаш Саторански, а также Ян Веселы, Войтех Грубан и Ондржей Балвин, позволяет рассчитывать на выход из группы», - уверен Якуб Веленски.