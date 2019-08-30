Томаш Энге: по прозвищу «Рекорд»

Томаш Энге родился 11 сентября 1976 года в Либереце. Его отец был гонщиком и более 20 лет выступал в серии European Touring Car Championship. Выросший в семье, где все разговоры велись лишь об автомобилях, Томаш очень скоро определился с профессией, хотя подростком пробовал свои силы в хоккее и горных лыжах. «Том в детстве был очень активным, мы проводили вместе много времени: играли в футбол, хоккей, ходили в походы… Не было нам чуждо и баловство – мы воровали яблоки из соседского сада, убегали из дома, спали под открытым небом и ходили туда, где родители запрещали нам бывать», - вспоминает друг детства Штепан Войтех.

Будучи 16-летним подростком, Энге дебютировал в профессиональных гонках за рулем Ford Fiesta. В последнем заезде того сезона он соревновался и со своим отцом и впервые попал на подиум, завоевав третье место. Успех на национальном уровне обеспечил ему отличные стартовые позиции. Заключив контракт с экс-гонщиком, предпринимателем и самым именитым автоменеджером страны Антонином Хароузом, Томаш отправился покорять Германию, где получил место в лучшей команде серии «Формула-Форд» – Eifelland Racing, за которую выступали такие легенды, как Михаэль Шумахер, Аиртон Сенна и Найджел Мэнселл.

Адаптация к новому чемпионату заняла всего сезон. Уже через год Энге одержал победу в общем зачете и вновь пошел на повышение. 1997-й 20-летний пилот провел в немецкой «Формула-3», а в середине сезона сменил ее на «Формулу-3000», которая в то время с точки зрения престижа уступала только Ф-1.

Стремительный взлет и блестящие победы стали причиной того, что Томаша стали узнавать на улицах, чешские поклонники автоспорта даже дали ему прозвище – «Пан рекорд». Тогда же он заключил первый в карьере крупный рекламный контракт и впервые получил «Золотой руль», который вручается лучшему гонщику года в Чехии. Однако Энге и команда ограничиваться этим не собирались, они поставили перед собой максимальную цель – стать боевым пилотом конюшни «Формулы-1».

«Перевесили энтузиазм и решимость, а не осознание реального положения дел. Это была мечта, которая вызывала у многих усмешку и злорадство. Никто в нас не верил, тогда это звучало очень наивно», - объясняет Петр Дуфек, шеф-редактор журнала Formule, состоявший в команде Томаша Энге.

Исполнение мечты

Заслужить приглашение в «королеву автоспорта» можно было успешным выступлением в «Формуле-3000». В 1999 году по инициативе Антонина Хароуза Томаш принял предложение итальянской команды WRT Rafanelli, и пилотаж чешского спортсмена так впечатлил боссов команды Jordan, что уже в следующее межсезонье Энге стал тест-пилотом британской команды Ф-1.

Зимой он регулярно тестировал желто-черный болид, но шанс заявить о себе в «Формуле-1» Томаш получил случайно после аварии Лучано Бурти, основного гонщика конюшни Prost, на трассе в Спа. Первоначально планировалась замена на одну гонку, но доктора посоветовали Бурти отказаться от участия в чемпионате, благодаря чему чешский гонщик провел в команде остаток сезона.

25-летний пилот, ставший первой ласточкой в «Формуле-1» из Восточной Европы, во время своей первой гонки в Монце удивил всех и благополучно добрался до финиша на 12-м месте, отстав по лучшему времени на круге всего на 0,249 секунды от своего напарника Хайнца-Харальда Френтцена... Антонин Хароуз высоко оценил этот успех.

«Я думаю, что это можно сравнить с победой хоккеистов на Олимпийских играх в Нагано, ведь «Формула-1» – самый привлекательный телевизионный вид спорта. Каждую трансляцию смотрит 350 миллионов человек. Нам сразу стали звонить десятки чешских спонсоров, один человек мне позвонил и сказал, что за то, что мы привели Томаша Энге в «Формулу-1» он мне даст сразу 5 миллионов крон. Не как спонсор, а просто так. Настолько его это обрадовало», - рассказал менеджер сразу после окончания гонки.

Допинг

Впрочем, два следующих заезда в Индианаполисе и Сузуки закончились для пилота из Либереца бесславно. 14-е место и сход из-за технического дефекта несколько испортили впечатление от уверенного дебюта в самой престижной гоночной серии мира. Контракт Энге с Prost продлен не был, и следующий сезон Томаш провел за рулем болида «Формулы-3000», а также принял участие в чемпионате ALMS и легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

Чемпионат Ф-3000 Энге выиграл в блестящем стиле, но радость продлилась недолго. Спустя две недели FIA (Международная федерация автоспорта) приняла решение аннулировать его результат на Гран-при Венгрии из-за позитивного теста на допинг, в результате чего чех занял итоговое третье место и был условно лишен гоночной лицензии до конца следующего сезона.

Баловство с марихуаной ему обошлось очень дорого. Антонин Хароуз после подтверждения дисквалификации предсказал, что венгерский инцидент разрушит карьеру Энге: «Я не думаю, что Томаш когда-либо сможет выступать в «Формуле-1», может случиться и так, что он вообще больше не выйдет на трассу. Любая команда заинтересована в безупречной репутации своих гонщиков».

Слова Хароуза оказались провидческими. После дисквалификации карьера пилота пошла резко вниз. В 2003 году он еще отметился новой победой в «24 часа Ле-Мана» за рулем Ferrari 550 GTS Maranello, но затем он сломал руку в тяжелой аварии на гонке в Сент-Питерсберге и долго восстанавливался, а после выздоровления принимал участие лишь в заездах на длинных дистанциях на автомобиле Aston Martin.

И вновь допинг

С 2011 года Энге перешел в чемпионат FIA GT1, но тут вновь разразился допинговый скандал. Томаш был отстранен от соревнований после испанского этапа первенства этой серии, проходившего в Наварре. Гонщик объяснял появление запрещенных веществ в его крови приемом лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, но FIA вновь дисквалифицировала его на полтора года.

За эти 18 месяцев Энге был исключен из чешского чемпионата по ралли, а также предстал перед судом по обвинению в краже. На этом его путь в автогонках фактических завершился. В последние годы Томаш выступал в малоизвестных сериях в Австралии и Тайланде, после чего повесил гоночный комбинезон на гвоздь.

«В настоящее время я практически не участвую в гонках. Бывает, время от времени, меня приглашают принять участие в каком-нибудь заезде за рубежом, но в Чехии об этом никому неизвестно. Я свое отъездил, даже сверх нормы, мне повезло увидеть весь мир, а сейчас я занимаюсь развитием молодых талантов… Того пилота, которого знали все, больше нет», - отметил в интервью «Чешскому Радио» Томаш Энге.

Несмотря на бесславное завершение карьеры, Энге остается одним из лучших гонщиков в истории чешского автоспорта. Ни до, ни после него, ни одному чеху не удалось пробиться в «Формулу-1». Ближе всего к этому был Йозеф Крал, который даже подписал контракт с конюшней Hispania Racing, но спустя две недели команда снялась с чемпионата из-за финансовых проблем.

Хотя путь в мир «Больших призов» является сложным и тернистым, в Чехии есть гонщики, кто может повторить путь знаменитого соотечественника. «Например, 16-летний Петр Птачек, - говорит автоэксперт Якуб Кнолл. - На данный момент это лучший молодой гонщик страны, невероятно талантливый и обладающий солидной финансовой поддержкой. Как известно, именно талант и деньги являются двумя обязательными условиями для того, чтобы на вас обратили внимание. Без них пробиться в лучшую гоночную серию мира почти невозможно».