Спорт как стиль жизни: В Бедржихове стартует лыжный марафон «Йизерская 50»

50-километровую гонку можно смело назвать общественным феноменом – в окружении практически каждого чеха найдется кто-то, кто хотя бы раз попробовал себя на белых склонах Йизерских гор. Популярный лыжный марафон упоминается в ряде чешских фильмов, чешская поп-группа Tata Bojs посвятила гонке песню «Солдаты белой лыжни».

Ярославу Гаупту из Праги в прошлом году стукнуло восемьдесят лет – снежную трассу он покоряет уже несколько десятилетий.

«Впервые я вышел на старт «Йизерской» лет сорок, пятьдесят назад благодаря своему другу, который, к сожалению, уже на том свете. У меня остались от него вот эти классные лыжи, которые мне подарил его сын», - рассказывает явно растроганный гонщик.

Впервые Ярослав встал на беговые лыжи только в свои тридцать с лишним лет. Это занятие стало для него терапией в тяжелые моменты жизни.

«Бег на лыжах – это не спорт, а стиль жизни, который вы разделяете с вашими друзьями. У каждой «Йизерской 50-километровки» - своя неповторимая атмосфера, с ней связаны особые воспоминания», - говорит пан Ярослав, бодро маршируя в направлении стадиона.

Ответ на вопрос, сколько раз он уже выходил на старт, ему дается с куда большим трудом.

«Я - не статистик. Чисто ради эксперимента я пытался подсчитать наклейки на лыжи, которые вы получаете в стартовом пакете на соревнованиях. Насчитал двадцать. То есть, «Йизерскую 50» я бежал как минимум двадцать раз, а может и больше», - улыбается лыжник.

«Как и много других хороших мыслей в Чехии, идея организовать «Йизерскую 50» зародилась в пивной за кружкой пива. Альпинисты из спортивного клуба «Локомотив» Либерец тогда поспорили, кто из них быстрее других добежит на лыжах из Бедржихова на вершину Йизерка и обратно. Первая гонка состоялась в феврале 1968 года, а участвовали в ней 52 лыжника. Регистрационный взнос тогда составил 5 крон, а в финише участников поили теплым чаем и кормили вафлями», - рассказывает в кафе в офисе «Йизерской» главный организатор мероприятия Давид Доуша.

У забавной истории - трагический конец. Пятнадцать отцов-основателей «Йизерской» в 1970 году отправились в «Экспедицию Перу», покорить одну из вершин Анд - гору Хуаскаран. В Перу их настигло самое сокрушительное землетрясение в истории континента, которое унесло жизни как чешских альпинистов, так и 70 тысяч жителей Перу и соседних стран.

«Йизерскую 50» с тех пор стали устраивать в честь погибших спортсменов. Пик популярности гонки в прошлом веке приходится именно на 70-80 гг., причем не только в самой Чехословакии, но и среди спортсменов из других стран, Польши, Германии», - говорит Доуша.

Ярослав Гаупт считает, что «Йизерская 50» сложнее, чем другие европейские лыжные марафоны. «Если сравнить ее с другими марафонами, то она сложнее. Первые девять километров вы практически поднимаетесь в гору».

В прошлом году на «Йизерскую 50» зарегистрировались 7300 участников, в этом году цифра еще выше. «Принять участие в гонке может кто угодно. Никаких ограничений тут нет. На трассу может отправиться каждый, кто хоть как-то умеет кататься на беговых лыжах. «Йизерская 50» - это не одна только 50-километровка. В рамках мероприятия проходят 7 гонок, в том числе и для детей. Младшим участникам – около 4 лет, старшему лыжнику было за девяносто».

«На старт ежегодно выходят около 120 – 130 профессиональных спортсменов, остальные участники – любители», - продолжает главный организатор.

«Стартовая площадка находится на стадионе, в 150 метрах отсюда. Раньше время считали с момента выстрела. Сейчас выстрел раздается тоже, но для хронометража используют систему с чипами. Это делается для того, чтобы люди на старте не толкались и не топтали друг другу лыжи», - описывает атмосферу на старте Ярослав Гаупт.

Резвый пенсионер одним только участием в марафоне не ограничивается - результат для него тоже важен. В последний раз он пробежал 50-километровую дистанцию за 4 часа и 31 минуту.

«В прошлом году я победил в возрастной категории «80 - бесконечность» – причем с отличным результатом, сам не знаю, как мне это удалось. Меня очень порадовало то, что я потом получил поздравительный мейл от организаторов, в котором говорилось, что в следующем году я освобожден от регистрационного взноса. Видно, что подход к лыжникам-любителям со стороны организаторов меняется. Такие профессионалы как Ржезач, Бауэр и другие уже привыкли подниматься на подиум, а с нами, простыми смертными, такое случается раз или два в жизни».

Несмотря на то, что зарегистрироваться на старт может практически каждый, на «неторопливых» гонка явно не рассчитана. «На каждом из участков трассы для спортсменов установлен временной лимит. Если гонщики в него не вписываются, их снимают с соревнований. Для выбывших участников подготовлены автобусы, которые доставляют их к финишу».

«Раньше вдоль трассы стояли контролеры, их называли «стекольщиками». Они смотрели гонщикам в глаза. У кого взгляд был «стеклянным», того снимали с соревнований, так как существовала опасность, что участник не сможет добежать до финиша и его придется где-то на пути спасать», - объясняет Давид Доуша.

Многое из истории гонки помнит и пан Ярослав: например, как нетерпеливые участники марафона из-за сильного мороза не дождались выстрела и, несмотря на все старания организаторов, рванули вперед на пять, десять минут раньше времени. Он вспоминает и тяжелые моменты, когда только начинал участвовать в соревнованиях, и еще не хватало опыта.

«Питание тогда обеспечивали солдаты, которые раздавали участникам горячие сосиски с пивом. Вы сели где-то на пень, передохнули чуть-чуть и бежали дальше, пока у вас ноги не начало сводить (смеется). Тогда пришлось останавливаться, сделать растяжку, ждать, пока боль пройдет. Сейчас уже все сделано профессионально. Во время соревнований я пью исключительно теплый спортивный напиток, как раз, чтобы предотвратить спазмы в мышцах, ем изюм и кусочки шоколада».

Однако «Йизерская 50» иногда доставляет немало проблем и самим организаторам, например, когда не хватает снега. Впервые пришлось отменить гонку в 1988 году, за всю историю марафона такая ситуация повторилась еще четыре раза.

Гонка пользуется большой популярностью не только у чехов, но и у иностранных любителей посоревноваться на беговых лыжах. Еще десять лет назад доля зарубежных участников достигала 40 процентов. В настоящее время, из-за растущего интереса со стороны отечественных лыжников, иностранцы составляют четверть от общего количества вышедших на старт спортсменов. Чаще всего в Йизерские горы приезжают немцы, поляки, выходцы из скандинавских стран, но и россияне, украинцы, швейцарцы и другие.

«Один из участников прилетел из Новой Зеландии, преодолев 15 тысяч километров. В прошлом году вышел на старт гонщик из Республики Кабо-Верде. У нас соревнуются также японцы, канадцы, американцы».

Количество приверженцев беговых лыж растет из года в год, подтверждает также управляющий отелем «Шамалова хата», расположенным на Нова-Лоука недалеко Бедрижхова.

«Мы здесь на «Шамалке» с 1991 года, когда управляющим был назначен мой отец. Так что я с детства наблюдаю за тем, как все меняется. Туристы превратились в гонщиков на беговых лыжах, «Йизерская 50» стала в Чехии настоящим феноменом. У всех есть телефоны со спортивными приложениями, все стали полупрофессионалами».

Ветеран белой лыжни Ярослав Гаупт, однако, предупреждает: важнее всего - правильно подготовить лыжи.

«Если вы подготовили лыжи плохо, вам очень пригодится хорошая физическая подготовка. Но если вы не в лучшей кондиции, но у вас хорошо подготовлены лыжи, вы до финиша, скорее всего, как-нибудь доберетесь…»