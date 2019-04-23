Скончалась легенда чехословацкого и чешского хоккея Лудек Букач

Каково начало вашей хоккейной карьеры?

«Организованно я встал на лед в составе LTC Praha. Это был тогда наш самый известный хоккейный клуб. В состав команды меня принимал Матей Букна, канадский тренер с чехословацкими корнями. Дело было в ноябре 1945 года, сразу после окончания Второй мировой войны».

Когда вы оглядываетесь за своей жизнью, вы хотели бы что-то поменять в ней, появись у вас такая возможность?

«Я посвятил практически всю свою жизнь хоккею. Сначала в качестве игрока, позднее тренера, многие годы я преподавал в вузе. Работал тренером и за границей, в Германии, в Мюнхене, в Австрии. Так что за свою карьеру я пережил многое. Вы знаете, я никогда не задумывался над тем, кем я буду, чего я хочу достичь. Просто естественно жил обычной жизнью и цеплялся за те возможности, которые появлялись. Я никогда никого ни о чем не просил».

«Я не живу воспоминаниями. Все это позади, сегодня мне эта насыщенная жизнь доставляет лишь чувство радости и успокоения. Когда я оглядываюсь в прошлое и понимаю, что родился еще до войны, пережил ее, затем связал жизнь с хоккеем, а сегодня мне 80 лет и я доволен сам собой, то это чувство, наверное, свидетельствует о том, что живу я и в старости шикарно»

Как вы стали тренером?

«В конце моей карьеры игрока, на одном из чемпионатов мира, по-моему, в Оломоуце, мы играли против Канады. Ко мне тогда подошел генсек CAHL, тогда это была Канадская любительская хоккейная лига, и спросил у меня, хочу ли я на полгода поехать в Канаду, что у него есть знакомые в профессиональном хоккее, в Oklahoma Blazers. Я тогда сказал ему, что если они мне пришлют официальное приглашение, то я с удовольствием туда поеду. Однако дело было в 1963 году, и выехать за границу оказалось очень не просто. Мне тогда повезло, так как председателем фан-клуба «Спарты» был сын президента республики Антонина Новотного. Когда мне не дали ни паспорта, ни визы, я пришел к нам в «Спарту» и сообщил ребятам, что никуда не еду. Он тогда услышал наш разговор, велел зайти к нему в министерство на следующий день, а когда я пришел, все уже было готово. Вот так я и отправился в Канаду. Там я играл в нескольких клубах, прошел два тренерских тренинга, а после возвращения меня пригласил к себе Тарасов, в ЦСКА, где я провел лето. Мне было 32 года. Потом остался преподавать на факультете, а по совместительству стал тренером «Спарты».

Что главное в спортивной карьере, о чем нужно всегда помнить?

«Вы знаете, успех заключается не в том, что у вас на счету десять медалей или титулов. Главное жить с чувством, что вы игрок, который всегда способен пробиться вперед, что с вами считаются».

«Настоящий игрок должен уметь пробиться, быть способен быстро принимать решения, пойти на риск, а главное, уметь и проигрывать. Только тогда он – игрок. Быть игроком значит больше, чем быть атлетом, бегуном и так далее. Игрок обязан уметь прекрасно кататься, забивать голы и давать передачи, но он также должен понимать соперника, уметь читать его мысли».

Лудек Букач (1935-2019) - чешский и чехословакцкий хоккейный тренер, педагог и нападающий со стажем в Канаде (Oklahoma Blazers) и в СССР (ЦСКА). Автор десятков научных статей и методических пособий по игре в хоккей. Читал лекции в университетах Канады, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Италии и Австрии. В 1991 г. основал вместе с сыном школу игры в хоккей. Член Залов славы ИИХФ и Чехии.