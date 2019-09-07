Скалолаз Адам Ондра: чешский человек-паук

Адам Ондра родился 5 февраля 1993 года в Брно в семье профессиональных скалолазов. С детства родители активно приобщали мальчика к спорту, проводя все свободное время в горах. Его первое знакомство с высотой состоялось в четырехлетнем возрасте в Моравском карсте, а уже в шесть лет Адам принял участие в соревнованиях в Хорватии. Победа на этом турнире предопределила его дальнейшую жизнь.

Наверх к вершине

По инициативе отца в доме был оборудован скалодром, что позволило юноше тренироваться в любое свободное время, не выезжая в горы. Это была небольшая стенка с наклоном, оборудованная зацепами для рук и ног. «Благодаря родителям, у меня были идеальные условия для тренировок и возможность постигать секреты скалолазания не выходя из дома. Но главным подарком была любовь, которую они привили мне к этому виду спорта. Я никогда не занимался им только для того, чтобы стать лучшим или знаменитым. Все свободное время, которое я посвящал скалолазанию, а также ежедневные тренировки не требовали от меня самопожертвования, мне все очень нравилось, пусть занятия и были тяжелыми», - вспоминает Адам Ондра.

Отношение к делу и профессиональная подготовка стали залогом будущих побед. С 11 до 16 лет Адам не проиграл ни одного соревнования, а в 13 выиграл молодежный чемпионат мира IFSC в категории Youth B и попал в десятку лучших скалолазов мира. В 16 лет он стал обладателем взрослого Кубка Мира IFSC, а в 17 – защитил титул.

В статусе лучшего молодого скалолаза современности Ондра в течение следующих восьми лет прошел 68 маршрутов уровня 7В-8В, 20 трасс сложностью 9А+, 9 маршрутов 9В, 3 самых сложных в мире скалолазных трассы сложностью 9А+ (в Ущелье Красной реки, La Dura Dura и Cabane au Canada), а также стал первым в мире человеком, преодолевшим маршрут предполагаемой сложностью 9C в пещере Ханшеллерен в районе Флатангер в Норвегии.

Всего за один 2013-й год он пролез 1061 маршрут сложностью от 8A до 9B+, а в 2014-м стал первым и единственным спортсменом в истории скалолазания, ставшим обладателем титула чемпиона мира и завоевавшим Кубок Мира сразу в двух дисциплинах: в сложности и боулдеринге.

В свои двадцать шесть Адам является победителем и призером всех крупнейших международных соревнований – таким количеством достижений не сможет похвастаться ни один профессиональный скалолаз с мировым именем. Последняя его победа датируется 15 августа 2019 года – заняв первое место с «лазании на сложность», он гарантировал себе участие в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

«Мне просто повезло, - сказал Адам сразу после завершения соревнований, - Я сильно устал еще после финала в боулдеринге и до сих пор не могу понять, как мне удалось зацепиться за последний перехват, что и принесло мне в итоге «золото».

Секреты подготовки

С первых лет в большом спорте перед Адамом Ондрой и его родителями возникла проблема – как совместить спорт и образование. По настоянию мамы он все-таки продолжил учебу и теперь готовится к сдаче экзаменов для получения аттестата зрелости. Из-за этого рабочий день спортсмена расписан по минутам: Адам встает в шесть утра и тренируется, дальше занятия в колледже и вновь тренировка. После обеда Адам возвращается к учебникам, а вечером его ждет еще одна тренировка.

Выверенная программа подготовки, правильный образ жизни и корректный рацион – основные правила, которых неукоснительно придерживается Адам, позволяющие ему достигать впечатляющих физических показателей. «Силу спортсмена мы можем измерить во всем диапазоне движений, например, копьеметатель делает движение на 150 градусов. Испытания с участием Адама показали, что только 3% жителей нашей планеты могут теоретически показать более высокие показатели с точки зрения силы в запястье и предплечье, которые он использует для преодоления препятствий», - объясняет Томаш Водичка, ученый лаборатории биомоторики Университета Масарика.

Молодой спортсмен продолжает работу над созданием собственной уникальной техники передвижения по скалам с задействованием колен и пяток, используя в своих движениях инерцию. Но главное его достижение – умение дать организму передышку в самых сложных местах. Этому искусству научил его йог Иржи Чумпелик, который долгие годы трудится физиотерапевтом в балете Национального театра.

«В скалолазании нужно уметь предвидеть и предупреждать проблемы. Также необходимо улучшать интуицию, которая позволяет за доли секунды понять, за какой выступ ухватиться, как это сделать и что предпринять дальше. Если бы на месте Адама были вы или я, то подъем на вершину бы выглядел иначе, потому что у нас нет его интуиции», - утверждает Чумпелик.

«Именно благодаря ей Адам может взобраться на стену, затратив меньше сил. Он знает, где и как правильно поймать тело, потеряв минимум энергии. Когда Адам начинает движение, то выпрямляется в нужном направлении. Благодаря интуиции его тело приспосабливается автоматически, меняя даже при этом центр тяжести», - объясняет специалист.

По словам Иржи Чумпелика, есть у Ондры и еще один секрет. «Несмотря на все трудности, улыбка никогда не сходит с его лица. В повседневной жизни он остается простым компанейским парнем, причем его нельзя назвать эмоциональным человеком, но каждый шаг по скальной породе, каждая зацепка – это частичка любимой жизни Адама. Только в скалах он проявляет настоящие эмоции и кричит от радости, покоряя новый маршрут», - отмечает он.

Но остались ли у знаменитого спортсмена непокоренные вершины? Как оказалось, да. Основная его задача на ближайший год – «золото» токийской Олимпиады.

«Кроме того, в рамках моей дисциплины я мечтаю преодолеть маршрут сложностью 9C+ или 10A, но пока это не в моих силах. Отчетливо помню, как во время движения по одному из маршрутов 9С я понял, что нащупал свой предел. Мне нужно еще много работать, пусть это займет несколько лет, но я убежден, что современный человек способен покорить и более сложные вершины. Нужно лишь немного подождать», - говорит Адам Ондра.