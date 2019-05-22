Сборная Чехии в 1/4 финала ЧМ-2019 сыграет с Германией

Первым в матче удалось отличиться швейцарцам - на третьей минуте броском из правого круга вбрасывания Лукас Фрик открыл счет. Подопечные Патрика Фишера могли удвоить преимущество, но не смогли переиграть Патрика Бартошака. Напротив, Якуб Ворачек воспользовался первым же шансом и сравнял счет.

К концу второго периода матча чешские хоккеисты выигрывали со счетом 4:2 - результативными действиями отличились Доминик Симон, Михал Фролик и Доминик Кубалик, у соперника гол забил Тристан Шервай. На 42-й минуте он оформил дубль, а на 57-й минуте благодаря Нино Нидеррайтеру счет сравнялся. В концовке Швейцария сняла вратаря и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.

Таким образом, команда Милоша Ржиги заняла на групповом этапе второе место, обеспечив себе право сыграть в 1/4 финала в Братиславе. Ее соперником после победы над сборной Финляндии стала третья команда группы А Германия. Встреча пройдет 23 мая, стартовое вбрасывание запланировано на 20:15.

Корону чемпионата мира разыграют также сборные России, Швеции, Швейцарии, Финляндии, США и Канады. Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Россия — США; Швеция — Финляндия; Швейцария — Канада. Все матчи состоятся 23 мая.