Пражская «Славия» одолела питерский «Зенит»

Пражская «Славия» провела матч года. В поединке, от которого зависело, продолжат ли красно-белые выступления во втором по престижности клубном турнире Старого континента, пражане одержали убедительную победу над петербургским «Зенитом». Теперь подопечных Йиндржиха Трпишовски ожидает кубковая весна.
Последний матч на групповом этапе Лиги Европы пражане провели на своем домашнем стадионе. Для продолжения борьбы в Лиге Европы они должны были победить или сыграть вничью с лидером группы - «Зенитом». Петербургская команда еще в прошлом туре вышла в 1/16 финала, гарантировав себе первое место в группе и путевку в плей-офф, а потому выставила на матч против «Славии» второй состав. Тем не менее, на поле появились некоторые звездные игроки сине-бело-голубых, в том числе полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио, а также футболисты сборных России, Аргентины и Португалии.
Пражане, в свою очередь, выпустили на поле всех сильнейших, в том числе капитана Йозефа Хушбауэра и Томаша Соучека, которые успели восстановиться после небольших травм. Тем не менее, на предматчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых не скрывал, что его команду ждет непростое испытание. «Последний шаг – он трудный самый. Мы могли выйти в следующий раунд еще в матче против «Бордо», но не получилось. В двух последних играх Лиги Европы футболисты сильно нервничали, что мешало им показать все, на что они способны. Но сейчас все настроены очень серьезно», - сказал Йиндржих Трпишовски.
«Славии» было важно набирать очки, поэтому с первых минут они вели себя активнее. Первый момент возник у ворот Михаила Кержакова: Хушбауэр подал угловой с правого фланга, а Нгадеу-Нгаджуи выпрыгнул выше всех. Его удар головой в эффектном прыжке парировал кипер российского клуба. Несмотря на невысокий темп игры, питерцы не могли ничего противопоставить мотивированному сопернику. Единственную опасную атаку они провели на 25-й минуте. Маркизио после скидки Смольникова пробил рядом со штангой.
А спустя шесть минут был забит первый гол. Нгадеу вновь пошел вперед, сделал передачу на Олайинку, который ушел от Мамманы, отдал мяч на левый край штрафной на капитана, прострел которого в касание с линии вратарской замкнул Змргал. Гол придал уверенности хозяевам поля, и Набиуллин сразу получил желтую карточку за жесткий подкат против автора единственного на тот момент гола.
Между тем, красно-белые и не думали сбавлять обороты, и на 42-й минуте красивейшим голом отличился Мирослав Стох. Он подобрал мяч у правого угла штрафной, сделал несколько шагов в центр, переложил мяч под левую ногу и крученым ударом поразил ворота рикошетом от штанги.
В перерыве тренер гостей Сергей Семак произвел двойную замену: Мак и Дриусси появились вместо Набиуллина и Заболотного, но это питерцам не помогло. Старт второго тайма выдался под стать концовке первого. «Славия» по-прежнему активнее атаковала, а больше всего защиту «Зенита» беспокоил лидер атак хозяев Мирослав Стох – на 64-й минуте его очередной удар угодил в перекладину. В концовке матча от неминуемого гола сине-бело-голубых спас Маммана.
Желание российского клуба выиграть прослеживалось лишь местами – в порой неоправданных фолах и чрезмерной жесткости. Пражанам три очка были нужнее, они и выиграли, и вместе с «Зенитом» вышли в плей-офф Лиги Европы. «Я счастлив, что мы справились с поставленной задачей. Думаю, что мы победили заслуженно и порадовали полный стадион болельщиков», - сказал сразу после завершения игры Йиндржих Трпишовски.
А его коллега Сергей Семак отдал должное всем соперникам по групповой стадии: «Бордо» – хорошая команда, у которой в начале не все получалось. То же касается и «Копенгагена». Выйти из группы мог любой. Просто так сложилось, что вышли мы и «Славия». А так команды достойны друг друга».
Отметим, что совсем скоро и «Славия», и «Зенит» узнают своих соперников
по 1/16 финала. Жеребьевка пройдет в понедельник, 17 декабря, в
штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.