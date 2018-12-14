Пражская «Славия» одолела питерский «Зенит»

Последний матч на групповом этапе Лиги Европы пражане провели на своем домашнем стадионе. Для продолжения борьбы в Лиге Европы они должны были победить или сыграть вничью с лидером группы - «Зенитом». Петербургская команда еще в прошлом туре вышла в 1/16 финала, гарантировав себе первое место в группе и путевку в плей-офф, а потому выставила на матч против «Славии» второй состав. Тем не менее, на поле появились некоторые звездные игроки сине-бело-голубых, в том числе полузащитник сборной Италии Клаудио Маркизио, а также футболисты сборных России, Аргентины и Португалии.

Пражане, в свою очередь, выпустили на поле всех сильнейших, в том числе капитана Йозефа Хушбауэра и Томаша Соучека, которые успели восстановиться после небольших травм. Тем не менее, на предматчевой пресс-конференции главный тренер красно-белых не скрывал, что его команду ждет непростое испытание. «Последний шаг – он трудный самый. Мы могли выйти в следующий раунд еще в матче против «Бордо», но не получилось. В двух последних играх Лиги Европы футболисты сильно нервничали, что мешало им показать все, на что они способны. Но сейчас все настроены очень серьезно», - сказал Йиндржих Трпишовски.

«Славии» было важно набирать очки, поэтому с первых минут они вели себя активнее. Первый момент возник у ворот Михаила Кержакова: Хушбауэр подал угловой с правого фланга, а Нгадеу-Нгаджуи выпрыгнул выше всех. Его удар головой в эффектном прыжке парировал кипер российского клуба. Несмотря на невысокий темп игры, питерцы не могли ничего противопоставить мотивированному сопернику. Единственную опасную атаку они провели на 25-й минуте. Маркизио после скидки Смольникова пробил рядом со штангой.

А спустя шесть минут был забит первый гол. Нгадеу вновь пошел вперед, сделал передачу на Олайинку, который ушел от Мамманы, отдал мяч на левый край штрафной на капитана, прострел которого в касание с линии вратарской замкнул Змргал. Гол придал уверенности хозяевам поля, и Набиуллин сразу получил желтую карточку за жесткий подкат против автора единственного на тот момент гола.

Между тем, красно-белые и не думали сбавлять обороты, и на 42-й минуте красивейшим голом отличился Мирослав Стох. Он подобрал мяч у правого угла штрафной, сделал несколько шагов в центр, переложил мяч под левую ногу и крученым ударом поразил ворота рикошетом от штанги.

В перерыве тренер гостей Сергей Семак произвел двойную замену: Мак и Дриусси появились вместо Набиуллина и Заболотного, но это питерцам не помогло. Старт второго тайма выдался под стать концовке первого. «Славия» по-прежнему активнее атаковала, а больше всего защиту «Зенита» беспокоил лидер атак хозяев Мирослав Стох – на 64-й минуте его очередной удар угодил в перекладину. В концовке матча от неминуемого гола сине-бело-голубых спас Маммана.

Желание российского клуба выиграть прослеживалось лишь местами – в порой неоправданных фолах и чрезмерной жесткости. Пражанам три очка были нужнее, они и выиграли, и вместе с «Зенитом» вышли в плей-офф Лиги Европы. «Я счастлив, что мы справились с поставленной задачей. Думаю, что мы победили заслуженно и порадовали полный стадион болельщиков», - сказал сразу после завершения игры Йиндржих Трпишовски.

А его коллега Сергей Семак отдал должное всем соперникам по групповой стадии: «Бордо» – хорошая команда, у которой в начале не все получалось. То же касается и «Копенгагена». Выйти из группы мог любой. Просто так сложилось, что вышли мы и «Славия». А так команды достойны друг друга».

Отметим, что совсем скоро и «Славия», и «Зенит» узнают своих соперников по 1/16 финала. Жеребьевка пройдет в понедельник, 17 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

