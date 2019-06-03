Петр Чех: Мистер Зеро

Петр Чех родился 20 мая 1982 в Плзене. В семилетнем возрасте родители отдали мальчика на обучение в академию местного клуба «Виктория», где тренеры определили его полевым игроком. Однако в 11 лет он получил свою первую серьезную травму: проблемы со здоровьем его не сломали, но из-за затянувшегося процесса восстановления левый полузащитник стал вратарем.

От Блшан до Лондона

В «Виктории» талантливого голкипера в Чехе не разглядели, продали в «Хмель» (Блшаны), за который он дебютировал в национальном чемпионате в 1999 году. В небольшом провинциальном клубе Чех не задержался и за рекордную для страны сумму перешел в пражскую «Спарту». Хотя в Праге Петр провел всего один сезон, за это время он установил непревзойденный до сих пор рекорд чешского чемпионата – 855 минут без пропущенного гола.

Летом следующего года ему поступило предложение из французского «Ренна», которое футболист немедленно принял. «Спарта» получила 5 млн евро, а «Ренн» – основного вратаря вместе с которым команда дошла до полуфинала Кубка Франции и заняла девятое место в высшем дивизионе внутреннего первенства. Руководство «красно-черных» по завершению успешного сезона было готово удвоить оклад вратаря, но конкурировать с лондонским «Челси» середняк французского чемпионата не мог.

На «Стэмфорд Бридж» тогда пришла новая команда во главе с Романом Абрамовичем, который занялся строительством суперклуба и был готов потратиться на это сотни миллионов фунтов. Поговаривают, что именно российский олигарх настаивал на том, чтобы двухметровый чех занял место в воротах его нового клуба, и Абрамович добился своего, заплатив за переход 10,3 млн евро.

Потраченные деньги Петр отработал практически сразу. Первый же английский сезон стал по-настоящему великим. В 35 матчах АПЛ он пропустил лишь 13 мячей, 24 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Он также побил рекорд датского вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля, не пропустив на протяжении 11 игр и 35 минут (1025 минут), за что удостоился от фанатов прозвища «Мистер Зеро» или «Мистер Ноль», а от руководства АПЛ – звания лучшего вратаря лиги.

Травма

Впрочем, уже спустя год Чех мог завершить карьеру из-за тяжелейшей травмы головы, которую ему нанес игрок «Рединга» Стивен Хант. Поначалу инцидент не выглядел страшно, но судья Майк Райли сразу позвал врачей. «Состояние Чеха было крайне необычным, - вспоминал главный врач «Челси» Брайан Инглиш. - Это не просто сильная боль. Вы можете видеть на кадрах, что Чех поднимал руку даже лежа на носилках. Он пытался мне что-то невнятно объяснить, говорил: «Это размыто» или «Это неправильно». Я отлично понимал, что ему нужно как можно скорее помочь, но замешкался, потому что он сам выполз с поля. И я не зафиксировал шею».

Чеха в инвалидном кресле отвезли к выходу со стадиона, а затем скорая доставила его в Королевскую больницу Беркшира. Не только карьера, но и жизнь голкипера находилась под угрозой. Благодаря оперативному вмешательству нейрохирургов госпиталя Radcliffe Infirmary в Оксфорде, самого страшного удалось избежать. Во время операции врачи удалили крупные осколки кости и скрепили оставшиеся двумя металлическими пластинами, вставив их чуть выше левого уха.

Петр мог умереть или стать инвалидом, но сумел оправиться от повреждения раньше положенного срока, хотя во избежание нанесения повторной травмы головы начал выходить на поле в защитном шлеме для игры в регби. Отсюда его второе прозвище – «Танкист».

Травма, как показало будущее, не повлияла на игру чешского вратаря. В течение следующих шести сезонов в составе «Челси» он стал трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка, два раза признавался лучшим вратарем АПЛ, дважды – лучшим вратарем Лиги чемпионов. С именем Чеха были связаны все главные победы «Челси» в XXI веке. После перехода в «Арсенал» он добавил в свой послужной список один Кубок Англии и два Суперкубка страны.

Хотя с национальной сборной Чеху не удалось выиграть трофеев, на его счету только одна большая победа – на первенстве Европы среди молодежи, для Чехии он является не менее значимой фигурой, чем для английской лиги. В частности, Петру 12 раз вручали «Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту страны.

Недооцененный гений

Несмотря на бессчетное количество титулов и признание заслуг, талант Чеха остается недооцененным, утверждают специалисты. В одном игровом навыке между ним и любым другим вратарем планеты долгое время была гигантская пропасть: Петр – лучший по чтению навесов вратарь своего поколения. Другие важные аспекты его игры – возможность общаться с защитниками на пяти языках и невероятная обучаемость, которые помогли воспитаннику плзеньской «Виктории» выжать максимум из своей карьеры.

Относительная слабость Петра – игра в пас. Именно по этой причине он пропустил Бернда Лено в основу «Арсенала», что и заставило Чеха изменить свое мнение о будущем в профессиональном футболе. В январе он написал болельщикам прощальное письмо, в котором заявил о намерении завершить карьеру. Свой последний матч легендарный вратарь провел в Баку в рамках финала Лиги Европы УЕФА, где уступил клубу, в котором сделал себе имя – «Челси».

«Я горжусь собой и тем, как я сегодня играл, потому что, когда ты проводишь последний матч в карьере в финале, всегда существует большое давление и много слухов. Мне нужно было сыграть, и я должен заметить, что сделал все возможное. Я могу оглянуться на эту игру без сожаления, если не принимать во внимание тот факт, что мы усердно работали весь год, но остались без единого трофея. Эта команда этого не заслуживает, потому что она очень усердно трудилась. Легко говорить, что мы закончили сезон с пустыми руками. Но я могу заверить всех, что работа, которую мы проделали в этом сезоне, позволит команде вернуться и стать еще сильнее в следующем году», - сказал Чех.

Мой путь футболиста подошел к концу, но жизнь только начинается, добавил вратарь, который намерен посвятить себя детям (вместе с супругой Мартиной он воспитывает дочь Аделу и сына Дамиана) и музыке. Весной у Чеха вышла первая его песня «That’s Football» – совместный сингл с барабанщиком Queen Роджером Тейлором. Существует, впрочем, вероятность, что Петр останется в большом футболе и займет место спортивного директора «Челси».

«Если он станет спортивным директором «синих», это будет фантастический успех для чешского футбола. У нас уже есть один подобный пример – Павел Недвед является одним из руководителей туринского «Ювентуса». Для Недведа и Чеха – это вознаграждение за то, чего они добились вместе со своими клубами. Подобной чести удостоились также Томаш Росицки, Ян Незмар, Зденек Грыгера, пусть и в чешских клубах, которые благодаря своему богатому международному опыту помогают развивать наш футбол. Высококлассных чешских футболистов на данный момент можно пересчитать на пальцах одной руки… Очень рад, что в последнее время расширяются ряды уважаемых во всем мире чешских футбольных функционеров», - отметил главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски.