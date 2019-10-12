Пардубицкий стипль-чез: сокровище нации

Скачки – один из старейших видов спорта чешских земель. Его развитие напрямую связано с историей охоты в стране. В первой половине 19-ого века в Австрийской империи и по всей Европе получила значительное распространение парфорсная охота, при которой наездники с помощью гончих собак гнали зверей до их полного изнеможения. Со временем дичь стала лишь предлогом для охоты, а на первый план вышло упражнение в скачке с препятствиями.

В 1836 году в поместье Хлумец потомственного коннозаводчика графа Октавиана Йозефа Кински состоялся первый на территории современной Чехии упорядоченный скаковой «забег». Через несколько лет по инициативе князя Лихтенштейна Франца I соревнование перенесли поближе к Праге в Пардубице, где в 1842 году был организован первый стипль-чез, а спустя 14 лет на месте современного Пардубицкого ипподрома состоялись первые скачки «кросс-кантри», проведенные по упорядоченным правилам на подготовленной трассе.

Однако прошло еще 18 лет, прежде чем здесь под патронажем Чешского конного общества прошли полноценные скачки, предусматривающие распределение определенного денежного фонда. Официальной датой рождения Большого Пардубицкого стипль-чеза считается 5 ноября 1874 года: тогда 14 всадников впервые разыграли этот приз, а также вознаграждение в 8000 золотых.

До финиша добрались только шесть жокеев, а первым победителем стал англичанин Джордж Сайерс на шестилетнем чистокровном жеребце Фантоме. Состоявшийся стипль-чез привлек внимание любителей скачек по всей Европе, было опубликовано много статей с различными мнениями. Особо отмечалась уникальность трассы, в которой нашли выражение традиции парфорсных охот, которыми был известен город.

Герои Пардубице

С тех пор Большой Пардубицкий стипль-чез проводится каждый год. Этот день стал праздником для десятков тысяч любителей скачек, а популярность забега превзошла все предположения организаторов. За все время существования соревнования не состоялись только в 1876 и 1908 гг. из-за плохой погоды, в годы обеих мировых войн и в 1968 году в связи с вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию. В общей сложности в список победителей скачек записано 89 кличек лошадей и 78 имен жокеев.

Самым титулованным жеребцом, принимавшим участие в Большом Пардубицком стипль-чезе, является его четырехкратный победитель Железник. Среди жокеев самым успешным остается Йозеф Ваня-старший, восьмикратный победитель, четырежды выигрывавший забег именно на Железнике. Единственным триумфатором-женщиной остается Лата Брандисова, пришедшая к финишу первой в 1937 году на кобыле Норма.

Отметим, что триумфаторами пардубицких скачек были и советские жокеи. Три года подряд (1957-1959) одерживал победу Эпиграф под седлом Владимира Федина, а затем Владимира Прахова, в 1960-61 гг. первое место занимал Грифель с Иваном Авдеевым, а в 1962-м – Габой и его жокей Ростислав Макаров. В 1967 году скачки выиграли Дрезден и его жокей Александр Соколов, а 1987-м – Николай Хлуденев на Эроте.

Особого упоминания заслуживает жокей Вацлав Халоупка, трижды побеждавший в Пардубице, в том числе в 1969 году. «Та победа всегда стояла особняком, так как добиться ее удалось в соперничестве с советскими жокеями в то время, когда вся наша страна объединилась в своей неприязни к оккупантам. Помнится, как любое падение русских воспринималось с радостью, а мы вместе с Короком стали настоящими национальными героями», - вспоминал Халоупка в интервью «Чешскому Радио».

Точка притяжения – ипподром

Трасса, на которой проходят скачки сегодня, была построена в 1956 году. Ее дистанция составляет 6900 м, четверть из которых пролегают по вспаханному полю, которое в дождь превращается в густую вязкую жижу. На дистанции 31 препятствие, из которых двадцать семь надо преодолевать дважды. Самое сложное из них – ров Таксиса (Большой Таксис, живая изгородь из кустарника высотой 150 и шириной 150 см и сразу за ней ров шириной 5 м и глубиной 2 м) – можно прыгать всего раз в году именно в рамках этих скачек.

Всю трассу лошади проходят примерно за 9 – 10 минут. На старт выходят 15 – 20 лошадей в возрасте шести и более лет, которые в текущем году успешно выступили в одних из четырех квалификационных скачек. Нынешний стипль-чез станет 129-м в истории и пройдет 13 октября. Основным фаворитом является победитель прошлогоднего забега Tzigane du Berlais, которого тренирует Павел Тума. Конкуренцию ему должны составить Ange Guardian, Talent и Theophilos.

Впрочем, всего несколько месяцев назад существовала реальная угроза отмены скачек. Дело в том, что в ноябре прошлого года Большой Пардубицкий стипль-чез лишился своего бессменного спонсора – Česká Pojišťovna спустя 25 лет объявила о прекращении сотрудничества. Нового спонсора организаторы искали более полугода.

«Время, выбранное Česká Pojišťovna, было очень неудачным. Мы узнали об их уходе сразу после завершения стипль-чеза, то есть в ноябре, когда процесс поиска спонсоров осложняется тем, что многие компании к тому моменту уже закрывают бизнес-план на очередной год. Иначе как чудом приход нового спонсора – страховой компании Slavia pojišťovna – назвать нельзя», - рассказал Петр Кваш, представитель Пардубицкого конного клуба.

По его словам, еще в мае ситуация была близка к критической, так как своего спонсора лишился и пардубицкий ипподром. Финансовые неурядицы спортивного комплекса удалось решить только после привлечения местных властей, которые выделили на функционирование ипподрома 250 тыс. крон из городского бюджета. «Тот факт, что контракт с Česká Pojišťovna был заключен на три года, вселяет оптимизм. Благодаря этому, мы можем сосредоточиться на решении насущных вопросов, таких как обслуживание ипподрома, поиск новых спонсоров, организация скачек и т.д.», - отметил Кваш.

Несмотря на текущие трудности, организаторы Большого Пардубицкого стипль-чеза намерены продолжать работу над развитием спортивного комплекса и популяризацией скачек в стране. «В частности, накануне 130-го Большого Пардубицкого стипль-чеза в 2020 году планируется завершение строительства и передача в эксплуатацию Зала славы. Убежден, что этот уникальный объект, который представляет собой историческую экспозицию, понравится и местным жителям, и гостям города», - сообщил экс-директор Пардубицкого конного клуба Мартин Корба.