От Соучека до Бароша. VIP-сборная Чехии

Милан Барош («Баник» – «Ливерпуль», 190 млн крон)

Его называли кронпринцем чешского футбола, предсказывали славу Антонина Паненки и Йозефа Масопуста и связывали с ним надежды на светлое будущее национальной сборной… Но он оказался не готов к тому, чтобы отказаться от многих мелких и не очень радостей жизни в пользу дела и остался героем одного турнира, который Милан, как и вся сборная Чехии, провел блистательно.

«Звездным часом» Милана Бароша считается матч против голландцев, в котором чехи к 20-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу благодаря голу и передаче своего нападающего. В следующей игре подопечным Брюкнера противостояла «немецкая машина», но они не просто выстояли, а победили в прекрасном стиле. И вновь отличился Барош, вышедший на замену и забивший победный гол.

Что было дальше – помнят все. В полуфинале на пути у чехов оказалась Греция во главе с Отто Рехагелем, защитники которой по рукам и ногам связали великолепную линию атаки сборной Чехии, а в дополнительное время Траянос Деллас выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота Петра Чеха. На этом сказка для чешской Золушки закончилась. Ложкой меда в бочке дегтя для чешских болельщиков стали личные достижения Милана Бароша, который стал лучшим бомбардиром турнира, вошел в символическую сборную и получил признание футбольной Европы.

Летом 2005-го, сразу после грандиозной победы над «Миланом» в Лиге чемпионов, Барош покинул «Ливерпуль» и перешел в «Астон Виллу», после которой были «Лион», «Портсмут» и «Галатасарай». За четыре сезона в Стамбуле результативность Бароша только падала, что и привело к расторжению контракта и возвращению в клуб, который дал ему дорогу в большой футбол. Сам Барош объясняет, почему дорожит каждой минутой, проведенной на поле в составе «Баника».

«Я вырос в местечке Вигантице, недалеко от Остравы, и мне было известно о «Банике» еще до того, как я начал играть в футбол. Помню, как мы вместе с друзьями ездили на игры нашей любимой команды. Так что «Баник» – это неотъемлемая часть моей жизни», - вспоминает футболист и уверенно заявляет, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь. – «Сколько мне еще посчастливиться здесь играть, не знаю, может быть месяц, два, может год или полтора. Все будет зависеть от здоровья и того, буду ли я полезен команде. Как только я почувствую, что мой уровень не соответствует ее требованиям и амбициям, сразу же прекращу играть. Но я знаю, что закончу карьеру дома перед лучшими болельщиками Чехии, и я уверен, что смогу насладиться своим последним матчем в составе моего любимого «Баника».

Боржек Дочкал («Спарта» – «Хэнань», 220 млн крон)

Один из лидеров современного поколения чешской «Спарты», самый дорогой игрок клуба, отсутствие которого заставляет тренера менять свои планы на игру – все это об атакующем хавбеке «красных» Боржеке Дочкале. Его карьера больше похожа на американские горки. В родной «Славии» на нем поставили крест и он путешествовал по арендам в поисках игровой практики до тех пор, пока на него не обратили внимание в Норвегии.

В стране фьордов и ледников Дочкал легко прижился и в составе тронхеймского «Русенборга» выиграл чемпионат. Для клуба этот триумф стал 22-м в истории (рекорд страны). После «Русенборг» попал в затяжной кризис, но Боржек его уже не застал. В 2012 году он вернулся в Чехию и подписал долгосрочный контракт с пражской «Спартой».

Дочкал оправдал надежды «красных» – в первом же сезоне в 25 матчах он отдал 20 голевых передач, став лучшим распасовщиком чешской лиги. «Второе дыхание», обретенное футболистом в норвежских снегах, сделало его постоянным гостем сборов национальной команды Чехии и привлекательным активом для именитых клубов.

Однако в 2017 году полузащитник неожиданно согласился переехать в Китай, где ему предложили высокую зарплату. В Поднебесной, впрочем, Дочкал не впечатлил и после полугодовой аренды в «Филадельфии» вернулся на Летну, где последние полгода лечится от тяжелейшой травмы.

Алекс Крал («Славия» – «Спартак», 315 млн крон)

Уроженец Кошице начал футбольную карьеру в академии клуба «Моравска Славия Брно». В 2007 году мальчика приметили селекционеры главной команды Южноморавского края – «Збройовка», в академии которой он провел пять лет. В 13-летнем возрасте ради Крала в Брно приехали представители столичной «Славии» и после долгих уговоров убедили родителей Алекса переехать в Прагу и подписать контракт с красно-белыми.

Несмотря на очевидный талант, пробиться в основу богатейшего клуба страны будущий игрок сборной не смог. Его переход из юношеского во взрослый футбол затянулся, с чем и была связана «ссылка» в «Теплице», где на правах аренды он выступал на протяжении двух сезонов. В составе северочешского клуба Алекс провел 48 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Успешно проявив себя, зимой 2019 года Крал вернулся в «Славию», несмотря на предложение от французского «Бордо». Под руководством Йиндржиха Трпишовски молодой футболист вышел на новый уровень, а после триумфального выступления пражан в Лиге Европы получил предложение, «от которого невозможно отказаться» – зарплату в миллион евро и статус лидера оборонительных порядков московского «Спартака». После непродолжительных торгов «Славия» согласилась продать Алекса российскому клубу за 12 млн евро.

Крал – потенциально один из самых сильных игроков нынешнего «Спартака». Его умение продвинуть мяч под давлением и сделать качественную длинную передачу – редкое качество для нынешнего состава москвичей. Идеальной ролью для чеха представляется некий гибрид между чистым опорником и полузащитником бокс-ту-бокс, добавим к этому лидерские качества и получим игрока, который на долгие годы может стать стержневым футболистом для красно-белых, обеспечивающим команде необходимый баланс.

Томаш Росицки («Спарта» – «Боруссия», 504 млн крон)

Томаш Росицки, предыдущий обладатель звания самого дорогого футболиста Чехии, является одним из лучших игроков в истории страны. Томаш впервые ударил по мячу в пятилетнем возрасте, и уже через несколько месяцев играл со старшими ребятами. Уже тогда было видно – подрастает гений. Футбольному искусству он обучался в академии пражской «Спарты», в составе которой дебютировал во взрослом футболе в сезоне 1998/99.

Заполучить Росицки мечтали многие топ-клубы Старого Света, но Томаш выбрал дортмундскую «Боруссию», которая без колебаний заплатила за него более полумиллиарда крон. Томаш адаптировался быстро и провел на западе Германии пять с половиной лет своей яркой карьеры. В Дортмунде он выиграл чемпионат Германии и вышел в финал Кубка УЕФА, но в 2006-м году вместе с другими лидерами покинул клуб, который столкнулся с тяжелейшими финансовыми проблемами.

В числе клубов, в которые он мог бы перейти, СМИ называли «Реал Мадрид», «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Челси», но «Маленький Моцарт» выбрал «Арсенал». Но переезд в Англию, где по ногам бьют с еще большем рвением, чем в Германии, для Росицки оказался роковым. В феврале 2008-го чех получил травму подколленого сухожилия и выбыл на несколько месяцев. Потом еще страшнее – тяжелая травма колена, из-за которой Томаш пропустил весь сезон 2008/09.

«Канониры» могли выгодно продать Росицки десятки раз. Каждого трансферного окна футболистом интересовались богатые клубы из дальних чемпионатов, но клуб никогда не мог пойти против воли самого Росицки, который не хотел покидать Арсенал и Лондон. «Томаш стал настоящим «канониром», - так о нем говорили болельщики.

Росицки провел в Лондоне десять сезонов, а завершил карьеру там, где и начинал ее – в родной «Спарте». Впрочем, вернувшись в Прагу, из-за травм он не провел за клуб и 20 матчей. В декабре 2017 года Роса объявил о своем уходе из профессионального футбола. Расставание с любимой игрой прошло под овации трибун и апплодисменты партнеров и коллег по футбольному цеху.

«Было очень сложно принять решение о завершении карьеры, так как всю мою жизнь футбол был неотделимой ее частью. Я потратил много физических и душевных сил, чтобы остаться в игре, не хотел себе признаваться в том, что пришел этот час, но очередная травма лишь доказался, что организм не выдерживает нагрузок. Чуть позже пришло осознание, что желание играть также пропало. Мне не оставалось ничего, как объявить о завершении карьеры», - рассказал Томаш Росицки после своего прощального матча.