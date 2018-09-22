Николай Комличенко: история футбольного бомбардира

Вы начинали заниматься футболом в «Краснодаре»?

До «Краснодара» я учился в детско-юношеских спортивных школах. Сначала был в одной, потом в другой школе, после чего перешел в клубную академию.

По сравнению с краснодарскими СДЮШОР, спортивная академия «быков», наверное, совсем другой мир?

Конечно, это другой уровень, поначалу было тяжело, но и очень интересно. Я проучился там с 9 по 11 класс, определенно, этот этап придал импульс моей карьере.

Как вы думаете, краснодарская академия со временем даст результат?

Да, конечно, ведь там все сделано для футбола, и оттуда должны выходить очень техничные ребята. Нужно дать им время. Но талантов там много, поэтому мы точно увидим результаты.

Первое пришествие

Как появился чешский вариант?

Известный чешский агент Виктор Коларж связался с моими представителями, и сказал, что нужен нападающий в либерецкий «Слован». Они были готовы взять меня на год в аренду без просмотра. К тому времени мы как раз думали, что делать после того, как я неплохо выступил во второй лиге. Нам понравился вариант с Европой, и мы решили попробовать.

В недавнем интервью одному из российских изданий, вы сказали, что полгода, проведенные после «Слована» в Краснодаре, оказались потерянными…

Можно сказать, что это было моей ошибкой, наверное, нужно было остаться в «Словане». Там был неплохой отрезок и надо было продолжать играть. Но, почему-то захотелось домой, и я вернулся.

По какой причине, как думаете, у вас не получилось на родине?

Даже не знаю, просто шанса не дали, вот и все. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, что не получилось.

Вам предлагали остаться в Либереце?

Клуб проявил заинтересованность, как и главный тренер Йиндржих Трпишовский, но в то же время никто не препятствовал моему отъезду. Хочешь домой – без проблем.

После неудачного отрезка в Краснодаре, была цель вернуться в Чехию?

Честно говоря, все получилось спонтанно. Виктор Коларж опять позвонил и сказал, что мной интересуется один клуб. Мы обсудили вопрос с агентами и согласились. Потом долго не получалось договориться с «Краснодаром», который не отпускал меня, руководство хотело, чтобы я продолжал играть в родном клубе. Но после сборов я вернулся в город, а потом сразу поехал в Чехию.

Назад в Чехию

И как вы себя здесь чувствуете? Уже освоились? В «Млада Болеслав», кстати, вы сейчас в аренде…

Да, до следующего лета. А чувствую себя отлично. Недавно переехал с семьей на новую квартиру, мы даже перевезли собаку. Так что наслаждаюсь временем и получаю удовольствие от футбола.

Как вас приняли в коллективе?

Хорошо приняли. Команда знала обо мне по игре за «Слован». Я к тому моменту немного освоил чешский язык, поэтому было легче. Мы быстро нашли квартиру, мне предоставили машину, остается только играть и тренироваться.

Есть разница между Либерецом и Младой Болеслав?

Оба города очень красивые, и в Либереце, и здесь, замечательная команда и отличный коллектив, который мне нравится. И с тренером сложились хорошие отношения.

Можете сравнить давление в Чехии с Краснодаром?

В «Млада Болеслав» давления нет, наоборот, я чувствую доверие. Когда ты не играешь, понятно, что тебе не доверяют, а здесь я провожу почти все матчи по 90 минут. Все это произошло с приходом нового главного тренера. Он многое мне подсказывает, работает и на поле, и в раздевалке. Это помогает мне совершенствоваться. Мои голы – плод совместных усилий тренера и команды.

Дебют в столице моторов

Вам удался дебют чемпионата, но команда потерпела несколько чувствительных поражений?

Да, в первых играх должны были побеждать, но как со «Злином», так и с «Оломоуцем» мы в итоге проиграли. У нас довольно молодая команда, особенно защита, видимо, оказались немного не готовы. Но сейчас дела обстоят получше.

Вы – один из трех футболистов в чемпионате, кто успел сделать хет-трик. Почувствовали как растет ваша популярность?

Я бы так не сказал. Да, было несколько интервью, но я на это не обращаю особого внимания.

В отличие от Краснодара, «Млада Болеслав» меньше живет футболом?

Конечно, но Краснодар просто раза в три больше, и население, соответственно тоже. А здесь обстановка спокойнее. Мы стараемся делать все, чтобы болельщики приходили и получали удовольствие от игры. Но разница, конечно, есть, как с точки зрения уровня футбола, так и футбольной культуры.

Есть ли для вас принципиальный соперник в чемпионате? С кем вам интересно играть?

Интересно с теми, кто выше пятого места, то есть «Славия», «Спарта», «Виктория», «Яблонец», «Сигма». Со «Слованом» интересно. Чувствуется, что это сильные команды, и в матчах против них хочется проявить себя.

Чешский чемпионат высокого уровня, но все-таки уступает английскому, итальянскому, немецкому. Есть ли у вас цель поиграть в топ-чемпионате?

Если поступит предложение из более сильной лиги, то почему бы не рассмотреть такой вариант?! Хотелось бы в Европе задержаться, для профессионального футболиста приоритет – сильный чемпионат.

«Краснодар» – уже закрытая глава?

Нет, почему? Однако на данный момент я не слышал об их заинтересованности в моих услугах, поэтому не думаю об этом.

А за выступлениями команды следите?

Да, у меня там остались друзья, это нечужая мне команда.

В России на ваши бомбардирские подвиги обратили внимание. Вам еще никто не звонил из сборной? И вопрос вдогонку: если предложение поступит, вы поедете в расположение национальной команды?

Нет, пока никто со мной не связывался. А если пригласят, то я, конечно, с удовольствием приеду. Об этом мечтает, наверное, каждый футболист.

Будни футболиста

Следили за чемпионатом мира?

Да, конечно, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнеры меня поздравляли. Очень памятный момент… Против Испании вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились как настоящие мужики.

И как вы воспринимаете хайп вокруг сборной России по поводу ее выступления на мировом первенстве?

Это не хайп. Просто сборная почувствовала, что может биться на равных с лучшими командами планеты. Я думаю, что и футболисты наслаждаются моментом, и болельщики довольны.

Вы живете в Чехии уже несколько лет, успели немного узнать страну. Где бы вы предпочли жить по окончании карьеры?

Наверно, все-таки в России, я бы вернулся в Краснодар, так как там моя семья, друзья. Мне нравится там жить. Но и в Европе мне нравится, здесь я уже адаптировался и привык.

А чешский язык учите?

Да, немного говорю и понимаю. Чешский можно даже не учить, так как язык приходит с практикой. С партнерами по команде мы говорим и по-английски, и по-чешски.

Как чувствует себя здесь ваша семья?

Они привыкли. Конечно, бывает, не хватает общения, но мы стараемся чаще путешествовать, благо в Европе все рядом и билеты не очень дорогие.

Появились ли любимые места в Чехии?

За три года мы почти все обошли, везде побывали. Трудно назвать что-то конкретное, везде очень красиво, а Прага и вовсе стала почти родным городом.

Изменил вас опыт жизни в чужой стране?

Может, я стал более открытым и лояльным. Лучше спросить ребят, с которыми я играю. Но в глобальном плане, я остался прежним: мечтаю об удачной карьере, семье, детях. Все идет своим чередом. В любом случае Чехия всегда будет занимать в моей жизни особое место.

