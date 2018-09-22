Николай Комличенко: история футбольного бомбардира

Николай Комличенко, российский нападающий клуба «Млада Болеслав», стал настоящим открытием чешского футбольного лета. В первых восьми матчах чемпионата Чехии он забил восемь голов и делит первое место в списке бомбардиров национального первенства. После очередной успешной игры «Радио Прага» побывало в гостях у нападающего и расспросило его о жизни в Чехии, причинах стремительного взлета и планах на будущее.
Вы начинали заниматься футболом в «Краснодаре»?
До «Краснодара» я учился в детско-юношеских спортивных школах. Сначала был в одной, потом в другой школе, после чего перешел в клубную академию.
По сравнению с краснодарскими СДЮШОР, спортивная академия «быков», наверное, совсем другой мир?
Конечно, это другой уровень, поначалу было тяжело, но и очень интересно. Я проучился там с 9 по 11 класс, определенно, этот этап придал импульс моей карьере.
Как вы думаете, краснодарская академия со временем даст результат?
Да, конечно, ведь там все сделано для футбола, и оттуда должны выходить очень техничные ребята. Нужно дать им время. Но талантов там много, поэтому мы точно увидим результаты.
Известный чешский агент Виктор Коларж связался с моими представителями, и сказал, что нужен нападающий в либерецкий «Слован». Они были готовы взять меня на год в аренду без просмотра. К тому времени мы как раз думали, что делать после того, как я неплохо выступил во второй лиге. Нам понравился вариант с Европой, и мы решили попробовать.
В недавнем интервью одному из российских изданий, вы сказали, что полгода, проведенные после «Слована» в Краснодаре, оказались потерянными…
Можно сказать, что это было моей ошибкой, наверное, нужно было остаться в «Словане». Там был неплохой отрезок и надо было продолжать играть. Но, почему-то захотелось домой, и я вернулся.
По какой причине, как думаете, у вас не получилось на родине?
Даже не знаю, просто шанса не дали, вот и все. А я хотел стать нужным игроком, на которого рассчитывают. Жаль, что не получилось.
Вам предлагали остаться в Либереце?
Клуб проявил заинтересованность, как и главный тренер Йиндржих Трпишовский, но в то же время никто не препятствовал моему отъезду. Хочешь домой – без проблем.
После неудачного отрезка в Краснодаре, была цель вернуться в Чехию?
Честно говоря, все получилось спонтанно. Виктор Коларж опять позвонил и сказал, что мной интересуется один клуб. Мы обсудили вопрос с агентами и согласились. Потом долго не получалось договориться с «Краснодаром», который не отпускал меня, руководство хотело, чтобы я продолжал играть в родном клубе. Но после сборов я вернулся в город, а потом сразу поехал в Чехию.
И как вы себя здесь чувствуете? Уже освоились? В «Млада Болеслав», кстати, вы сейчас в аренде…
Да, до следующего лета. А чувствую себя отлично. Недавно переехал с семьей на новую квартиру, мы даже перевезли собаку. Так что наслаждаюсь временем и получаю удовольствие от футбола.
Как вас приняли в коллективе?
Хорошо приняли. Команда знала обо мне по игре за «Слован». Я к тому моменту немного освоил чешский язык, поэтому было легче. Мы быстро нашли квартиру, мне предоставили машину, остается только играть и тренироваться.
Есть разница между Либерецом и Младой Болеслав?
Оба города очень красивые, и в Либереце, и здесь, замечательная команда и отличный коллектив, который мне нравится. И с тренером сложились хорошие отношения.
Можете сравнить давление в Чехии с Краснодаром?
В «Млада Болеслав» давления нет, наоборот, я чувствую доверие. Когда ты не играешь, понятно, что тебе не доверяют, а здесь я провожу почти все матчи по 90 минут. Все это произошло с приходом нового главного тренера. Он многое мне подсказывает, работает и на поле, и в раздевалке. Это помогает мне совершенствоваться. Мои голы – плод совместных усилий тренера и команды.
Вам удался дебют чемпионата, но команда потерпела несколько чувствительных поражений?
Да, в первых играх должны были побеждать, но как со «Злином», так и с «Оломоуцем» мы в итоге проиграли. У нас довольно молодая команда, особенно защита, видимо, оказались немного не готовы. Но сейчас дела обстоят получше.
Вы – один из трех футболистов в чемпионате, кто успел сделать хет-трик. Почувствовали как растет ваша популярность?
Я бы так не сказал. Да, было несколько интервью, но я на это не обращаю особого внимания.
В отличие от Краснодара, «Млада Болеслав» меньше живет футболом?
Конечно, но Краснодар просто раза в три больше, и население, соответственно тоже. А здесь обстановка спокойнее. Мы стараемся делать все, чтобы болельщики приходили и получали удовольствие от игры. Но разница, конечно, есть, как с точки зрения уровня футбола, так и футбольной культуры.
Есть ли для вас принципиальный соперник в чемпионате? С кем вам интересно играть?
Интересно с теми, кто выше пятого места, то есть «Славия», «Спарта», «Виктория», «Яблонец», «Сигма». Со «Слованом» интересно. Чувствуется, что это сильные команды, и в матчах против них хочется проявить себя.
Чешский чемпионат высокого уровня, но все-таки уступает английскому, итальянскому, немецкому. Есть ли у вас цель поиграть в топ-чемпионате?
Если поступит предложение из более сильной лиги, то почему бы не рассмотреть такой вариант?! Хотелось бы в Европе задержаться, для профессионального футболиста приоритет – сильный чемпионат.
«Краснодар» – уже закрытая глава?
Нет, почему? Однако на данный момент я не слышал об их заинтересованности в моих услугах, поэтому не думаю об этом.
А за выступлениями команды следите?
Да, у меня там остались друзья, это нечужая мне команда.
В России на ваши бомбардирские подвиги обратили внимание. Вам еще никто не звонил из сборной? И вопрос вдогонку: если предложение поступит, вы поедете в расположение национальной команды?
Нет, пока никто со мной не связывался. А если пригласят, то я, конечно, с удовольствием приеду. Об этом мечтает, наверное, каждый футболист.
Следили за чемпионатом мира?
Да, конечно, болели за наших до последнего. Когда Акинфеев отбил мяч в серии пенальти, мы тогда были на сборах в Австрии, я громко кричал, а на следующее утро партнеры меня поздравляли. Очень памятный момент… Против Испании вообще особых шансов ни у кого нет, но российские ребята стояли до последнего и бились как настоящие мужики.
И как вы воспринимаете хайп вокруг сборной России по поводу ее выступления на мировом первенстве?
Это не хайп. Просто сборная почувствовала, что может биться на равных с лучшими командами планеты. Я думаю, что и футболисты наслаждаются моментом, и болельщики довольны.
Вы живете в Чехии уже несколько лет, успели немного узнать страну. Где бы вы предпочли жить по окончании карьеры?
Наверно, все-таки в России, я бы вернулся в Краснодар, так как там моя семья, друзья. Мне нравится там жить. Но и в Европе мне нравится, здесь я уже адаптировался и привык.
А чешский язык учите?
Да, немного говорю и понимаю. Чешский можно даже не учить, так как язык приходит с практикой. С партнерами по команде мы говорим и по-английски, и по-чешски.
Как чувствует себя здесь ваша семья?
Они привыкли. Конечно, бывает, не хватает общения, но мы стараемся чаще путешествовать, благо в Европе все рядом и билеты не очень дорогие.
Появились ли любимые места в Чехии?
За три года мы почти все обошли, везде побывали. Трудно назвать что-то конкретное, везде очень красиво, а Прага и вовсе стала почти родным городом.
Изменил вас опыт жизни в чужой стране?
Может, я стал более открытым и лояльным. Лучше спросить ребят, с
которыми я играю. Но в глобальном плане, я остался прежним: мечтаю об
удачной карьере, семье, детях. Все идет своим чередом. В любом случае
Чехия всегда будет занимать в моей жизни особое место.