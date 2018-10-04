Национальные звезды

Формат

В течение следующих семи месяцев каждой из команд предстоит провести по 82 матча в рамках регулярного чемпионата, который завершится 6 апреля. Спустя несколько дней начнется плей-офф для 16 лучших клубов, которые в течение двухмесячного марафона определят нового обладателя заветной серебряной чаши – Кубка Стэнли.

В этом сезоне команды НХЛ проведут три матча в Европе. 6 октября в Швеции сыграют «Девилз» и «Ойлерз», а 1 и 2 ноября в Хельсинки скрестят клюшки «Пантерз» и «Джетс».

НХЛ также организует традиционную новогоднюю «Зимнюю классику», где сыграют «Блэкхокс» и «Брюинз». Еще один матч на открытом воздухе состоится 23 февраля в рамках Stadium Series: в Филадельфии состоится очередное пенсильванское дерби между «Пингвинз» и «Флайерз».

Финансы

В новом сезоне лига установила новый потолок зарплат. Верхний потолок равен 79,5 млн долларов, а нижний 58,8 млн.

Тренерские перестановки

Межсезонье оказалось богатым на тренерские перестановки. Уставшую от постоянных неудач «Каролину» возглавила легенда клуба Род Бриндамор, в «Калгари» переехал Билл Питерс, в «Даллас» – Джим Монтгомери, главным тренером «Рейнджерс» стал Дэвид Куинн.

Но главным событием на тренерском трансферном рынке оказалась смена тренера в стане чемпиона – в «Вашингтоне». Творец кубкового триумфа Барри Троц перешел в «Айлендерс», а новым рулевым «столичных» был назначен экс-помощник Троца Тодд Рирден.

Самые громкие переходы

Громкие переходы состоялись и на рынке игроков. В частности, Джон Таварес покинул «Нью-Йорк Айлендерс» и перешел в клуб, за который он болел с детства – «Торонто Мейпл Лифс». Во второй хоккейной столице Канады он заключил семилетний контракт на 77 млн долларов. Джон и болельщики команды надеются, что в первом же сезоне «Торонто» удастся вернуть Кубок Стэнли. В последний раз «кленовые листья» завоевывали чашу в 1967 году.

Если Тавареса всеми силами пытались удержать в команде, то вот Эрика Карлссона «Оттава» обменяла сама в «Сан-Хосе Шаркс». За капитана и двукратного обладателя «Норрис Трофи», а также Френсиса Перрона «сенаторы» получили Криса Тирни, Джошуа Норриса и Рудольфа Балцерса, защитника Дилана Демело, выбор в первом раунде драфта 2019 или 2020 годов, втором раунде драфта-2019 и два условных выбора. После трансфера «Сан-Хосе» автоматически вошел в число главных фаворитов нового сезона НХЛ.

В межсезонье состоялось возвращение российского форварда Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу. Экс-хоккеист «Атланты» и «Нью-Джерси» приехал в Северную Америку после пяти сезонов, проведенных в КХЛ. В предстоящем году станет понятно, остался ли Ковальчук элитным снайпером, каким его запомнили в НХЛ, и сможет ли он помочь «королям» повторить успех шестилетней давности.

Чешский след

В 101-м сезоне в матчах НХЛ примут участие, как минимум, 30 хоккеистов из Чехии, которые выступают за 23 команды. Несмотря на то, что старое поколение сошло со сцены, а талантливая молодежь пока не спешит прогрессировать, в НХЛ есть чешские хоккеисты, на которых в будущем сезоне сделают ставку генеральные менеджеры и тренеры лучшей лиги мира.

Давид Пастрняк, «Бостон»

За самым звездным игроком «Бостона» в прошлое межсезонье гонялась почти половина лиги, но форвард решил остаться в штате Массачусетс и заключил с «медведями» 6-летний контракт на 40 млн долларов. В Бостоне надеялись, что подписав Пастрняка, закрыли позицию ведущего снайпера команды и обрели знакового игрока на многие годы вперед. И Давид активно принялся оправдывать выданные ему авансы.

«Пастрняк, наверное, лучший на данный момент чешский хоккеист. История его становления во многом поучительна. Он вырос в небольшом городе, а перед тем, как отправится в НХЛ, уехал в Швецию. Насколько мне известно, его отправили туда, чтобы уберечь от пьющего отца. Тот же путь проделал и Якуб Врана из «Вашингтона». Но от Враны, как и от Павла Захи, Радека Факсы мы ожидали гораздо больше, а они так и остались игроками, которые таскают рояль», - сказал в интервью «Радио Прага» известный тренер Марек Сикора.

Давид Крейчи, «Бостон»

Диспетчер, умеющий обороняться и прекрасно играющий на вбрасываниях, лучший в составе «Бостона» по показателю полезности. В свои 32 года Давид по-прежнему полноценный ведущий центр, способный организовать игру звена, даже при постоянных сменах партнеров.

Якуб Ворачек, «Филадельфия»

Ворачек – яркий форвард таранного типа, не лишенный изобретательности и обладающий убойным щелчком. Якуб – настоящее ядерное оружие и машина по штампованию очков, – так о нем отзывался один из самых уважаемых экспертов в Северной Америке Боб МакКензи. Ворачек, который не первый год является основной боевой единицей «Флайерс», не скрывает своих амбиций и планов завоевать Кубок Стэнли.

«Думаю, что у нас все получится. Когда я три года назад подписал восьмилетний контракт с «Филадельфией», то был уверен, что у команды большое будущее. В прошлом году у нас был очень молодой состав, но новички набрались опыта, что должно помочь нам реализовать свой потенциал», - отметил лидер «летчиков».

Филип Задина, «Детройт»

Огромное внимание будет приковано и к Филипу Задине, который считается одним из самых талантливых крайних нападающих в истории чешского хоккея. В Экстралиге Филип дебютировал в 16 лет, раньше Яромира Ягра, и в первом же матче забил победный гол в ворота принципиального соперника – «Градец-Кралове». Затем он уехал в Северную Америку, поиграл в лиге Квебека за «Галифакс», где за 66 игр набрал 94 (49+45) очка. Несмотря на то, что «красные крылья» отправили Задину в АХЛ, никто не сомневается, что клуб предоставит ему шанс в течение сезона.

Событием со знаком минус для чешского хоккея в прошедшее межсезонье стало известие о том, что один из самых ярких вратарей страны последнего десятилетия, Ондржей Павелец, принял решение о завершении карьеры.

«Его решение покинуть большой спорт в 31 год стало для меня сюрпризом. В его возрасте для меня все только начиналось, сборная Чехии одержала победу на Олимпиаде-98 когда мне было 33. Вместе с тем, в Северную Америку отправился Павел Францоуз. Я уверен, что если здоровье его не подведет, то он сможет заиграть в НХЛ. Желаю ему успехов», - прокомментировал решение Павелеца и порассуждал о планах его последователя легендарный голкипер Доминик «Доминатор» Гашек.

В свою очередь, известный чешский журналист Ото Дубна назвал игроков, за которыми нужно следить, и рассказал о трендах в развитии Национальной хоккейной лиги: «Обратите внимание на молодых североамериканцев – Остона Мэттьюса, Коннора МакДэвида, Джека Айкела, Нэйтана МакКиннона, Джонни Годро, Шейна Гостисбеера… Эти хоккеисты изменили НХЛ, так как они способны выполнять самые сложные технические приемы на максимальной скорости. В результате возрастные игроки, если это не настоящие легенды, теряют работу, покидают лигу и на их место приходит молодежь».