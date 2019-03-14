Мартина Сабликова: ледовая королева

Тимур Кашапов
14-03-2019
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Чешская королева стайерских дистанций Мартина Сабликова триумфально вернулась на мировой конькобежный олимп, сделав себе прекрасный подарок на очередной день рождения. «Радио Прага» вспоминает карьерный путь великой чемпионки.

Мартина Сабликова, фото: ЧТК/ Михал КамаритМартина Сабликова, фото: ЧТК/ Михал Камарит

Мартина Сабликова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоМартина Сабликова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Будущая спортсменка родилась в моравском городке Нове-Место, после чего ее семья переехала в более крупный Ждяр-над-Сазавой. Мартина с детства занималась спортом: сначала баскетболом в местном клубе (ее отец – бывший баскетболист), а в 11 лет ее приметил тренер Петр Новак, который тогда основал собственный «Конькобежный клуб Ждяр» (в будущем NOVIS Team).

«Однажды я оказался на баскетбольном матче, и увидел, как одна девочка буквально летает по площадке. Она была повсюду – и под своим кольцом, и на дуге, и на подборе, и под кольцом соперника. Она не хотела проиграть, а потому старалась поспеть везде. Но в командном спорте так действовать нельзя, ей нужно попробовать себя в индивидуальном виде спорта, подумал я и пригласил на следующий день на тренировку», - вспоминает момент знакомства с прославленной воспитанницей Новак.

«Как-то я сравнил своих подопечных с шишками, упавшими с елки, а моя задача была найти, поднять их и превратить в чемпионов мира. Все сегодня говорят, что у Мартины талант, но это не так. Она была обычной рядовой девчонкой, как и десятки других моих воспитанников. Вспоминаю одного мальчика из моей группы, который не мог прокатиться и десяти метров, над ним все смеялись, а сегодня – это обладатель мирового рекорда», - рассказывает Петр Новак.

Петр Новак, фото: Павел Петр, Чешское радиоПетр Новак, фото: Павел Петр, Чешское радио Занималась Мартина вместе со своим братом Миланом. Летом они тренировались на велосипеде и роликовых коньках, а зимой – на открытом конькобежном стадионе в местечке Свратка (на самом деле это замерзший пруд, в Чехии до сих пор нет крытого ледового овала).

«Наша зимняя тренировка выглядит следующим образом: сначала мы три часа очищаем лед от снега, а потом час катаемся. Мне нравится, что мы не отходим от традиций, в этом наше преимущество. Мы не живем в зоне комфорта, девчонки и ребята учатся с любовью относится к своему делу, к своему родному уголку, и у них появляется желание доказать всем, что и на замерзшем пруду в чешской глубинке могут вырасти чемпионы. Это замечательно», - раскрывает секретный рецепт подготовки выдающихся конькобежцев Новак.

И Мартина Сабликова любит рассказывать о необычном подходе Петра Новака к тренировочному процессу. В частности, специально для нее специалист изобрел ковровую дорожку, на которой спортсменка, не выходя из дома, могла оттачивать технику катания.

Международный дебют

Мартина Сабликова, 2007, фото: Bjarte Hetland, CC BY-SA 3.0Мартина Сабликова, 2007, фото: Bjarte Hetland, CC BY-SA 3.0 Первым крупным международным турниром в карьере Мартины Сабликовой стал чемпионат мира среди юниоров в 2002 году. Впрочем, особых лавров она там не снискала, заняв место во втором десятке. Лишь на пятом юниорском мировом первенстве Мартина завоевала свою первую медаль – в 2006 году она стала второй по сумме многоборья.

Несмотря на отсутствие опыта, федерация конькобежного спорта Чехии решила отправить талантливую юниорку на Олимпийские игры в Турин, где 18-летняя Сабликова участвовала на двух дистанциях и стала седьмой на «трешке» и 4-й на «пятерке», проиграв бронзовому призеру меньше секунды.

Звезда чешской конькобежки засияла в 2007-м году. Она стала чемпионкой Европы по многоборью, лидировала в списках Кубка мира по длинным дистанциям, стала двукратной чемпионкой мира и установила мировой рекорд на 5 км, превзойдя предыдущее достижение легендарной немки Клаудии Пехштайн.

Уже в марте того же года Сабликова стала первой конькобежкой на дистанции 10 км, пробежавшей ее менее чем за 14 минут. Результат Мартины составил 13:48,33. Таким образом, она побила свой собственный рекорд, улучшив время почти на 20 секунд – уникальный случай в истории конькобежного спорта. Кстати, Мартина и Милан Сабликовы тогда были первыми братом и сестрой, которые одновременно являются мировыми рекордсменами в одном и том же виде спорта. Милан в ноябре 2007-го установил лучшее достижение в командной гонке на 10 км.

Медали, медали, медали

Мартина Сабликова, фото: ЧТМартина Сабликова, фото: ЧТ

После 2007 года награды посыпались как из рога изобилия. В 2009 году Сабликова выиграла чемпионат мира в классическом многоборье, в 2010-м на Олимпийских играх в Ванкувере завоевала медали на всех трех дистанциях, в которых принимала участие, став первой олимпийской чемпионкой из Чехии в истории конькобежного спорта, выиграла чемпионат Европы в многоборье, в 2011-м защитила титул, а в 2012-м стала первой на ЧМ на дистанции 3 км во второй раз и в пятый раз на дистанции 5 км, выиграв попутно в четвертый раз чемпионат Европы.

Мартина Сабликова, 2010, фото: Bjarte Hetland, CC BY 3.0Мартина Сабликова, 2010, фото: Bjarte Hetland, CC BY 3.0 Трижды, в 2007, 2009 и 2010 гг., она признавалась «Спортсменкой года» в Чехии. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Мартина стала чемпионкой на дистанции 5 км и завоевала «серебро» на 3 км, в 2015-м она выиграла две золотые медали на мировом первенстве, в 2016-м – в 5-й раз одержала победу на чемпионате Европы в многоборье.

На корейской Олимпиаде 2018 года ее многолетняя серия побед на дистанции 5 км прервалась, во многом из-за травмы спины Мартина пришла к финишу второй, уступив 1,62 секунды голландке Эсме Виссер. Казалось, что время Сабликовой постепенно уходит, но по ходу нынешнего сезона ей удалось справиться с проблемами со здоровьем, что она доказала уже на чемпионате мира в Инцелле, где оформила золотой дубль на дистанциях 3 и 5 км и опередила Гунду Ниман по количеству мировых титулов. Параллельно она побила самый старый мировой рекорд конькобежного спорта на дистанции 3 км, державшийся 13 лет, а затем побила и собственное достижение 2011 года на дистанции 5 км.

Кстати, великолепная чешская конькобежка могла стать первой чешской участницей зимних и летних олимпийских игр. Мартина является многократной чемпионкой страны по шоссейному велоспорту, в 2015-м году она даже отобралась на Олимпиаду в Рио, но перед играми Сабликова свою фамилию в списке участников так и не обнаружила, виной тому сложная система отбора, которую использует UCI для Олимпиад. Несмотря на эту неудачу, спортсменка не теряет надежды выступить в 2020 году на ОИ в Токио.

Мартина Сабликова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоМартина Сабликова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Она также задумывается о том, что будет делать, когда повесит коньки на гвоздь. «Однозначно я бы хотела остаться в спорте, если получится, то в конькобежном спорте. В качестве тренера, обслуживающего персонала, пусть даже советника, все ровно. В идеале я мечтаю продолжить дело своего наставника, Петра Новака. А если не получится, так тому и быть», - поделилась своими планами Мартина Сабликова в интервью «Чешскому Телевидению», а также подчеркнула, что ни на что не променяла бы свою жизнь:

«Мне нравится моя жизнь, я очень рада, что могла все это пережить – олимпиады, чемпионаты мира, взлеты и падения, победы и поражения. Все, что происходило вокруг меня, помогло мне стать той, кем я сегодня являюсь, позволило увидеть различные уголки света, узнать новых интересных людей. Я всем очень благодарна за это».

Тимур Кашапов
14-03-2019
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