Мартин Червенка: первый чех в истории MLB

В главную бейсбольную лигу Северной Америки входят 30 команд, которые разбиты на две лиги – Американскую и Национальную, которые существуют с 1901 и 1876 гг. соответственно. Лига также курирует низшие бейсбольные лиги, в которых состоят около 240 клубов. У каждого клуба MLB есть свои академии в странах Латинской Америки, Японии, а также команды в семи лигах – Rookie League, Short Season, Single A, Single A Advanced, Double A и Triple A.

Селекционная система в MLB, одной из богатейших спортивных лиг мира, выстроена поистине образцово. Скауты в поисках молодых талантов ездят по всему миру, посещая даже самые удаленные в бейсбольном смысле уголки, где вроде бы об этой игре имеют не большее представление, чем о перипетиях Пифийских игр 586 года до нашей эры.

В разное время за различные команды из клубной системы MLB играли несколько бейсболистов сборной Чехии – Якуб Хайтмар, Петр Чех, Петр Минаржик, Ян Новак, Матей Хейма, но ни один из них не достиг тех высот, что покорились Мартину Червенке.

Первые шаги в бейсболе

Путь лучшего в истории чешского бейсболиста начался в раннем детстве. Первым тренером Мартина был отец, который обучал основам игры обоих своих сыновей. «Я начал играть, когда мне было 4 или 5 лет, - вспоминает Червенка. - Папа играл в бейсбол, и решил увлечь игрой и своих детей. Помню, как однажды вечером он спросил, на какой позиции мы хотим играть. Мой старший брат Марек вызвался стать питчером, а мне досталась роль кэтчера. Им я и остаюсь до сих пор».

Червенка-младший влюбился в бейсбол, но ни тогда, ни сейчас этот вид спорта не пользовался популярностью. «По всей Праге существовало всего пять или шесть полей. У каждой команды было по одному, максимум два поля для игр и тренировок. Кроме того, у нас нет хороших тренировочных центров, а на всю страну наберется лишь два-три настоящих бейсбольных стадиона, остальные – это универсальные площадки вместимостью около 50 человек».

Пражская бейсбольная лига несопоставима по популярности с американской, но в молодежных категориях пропасть не столь глубокая. «Было шесть-семь команд, с которыми мы играли матчи по выходным, а в течение недели –тренировались. В сентябре всегда проходил финальный турнир, куда съезжались лучшие из лучших со всей страны», - рассказывает Мартин.

Свою взрослую карьеру он начал в клубе Kotlářka Praha, которая в то время играла во второй по силе чешской лиге. «А в мае 2008 года в Праге состоялся региональный тренинг-кэмп MLB, по итогам которого около 55 игроков из Европы и Африки были приглашены в европейский тренировочный лагерь. Из Чехии нас было девять. Все напоминало весенние сборы перед сезоном MLB, там было много скаутов, тренеров, каждое утро у нас были тренировки, а во второй половине дня товарищеские встречи. Там меня заметил скаут «Кливленд Индианс» (Питер Гэйхан – прим. «Радио Прага»), который спустя несколько недель приехал в Прагу и предложил подписать профессиональный контракт. В феврале 2009 года я его подписал и стал «индейцем», - говорит Мартин Червенка, ставший первым европейцем в истории клуба из штата Теннесси. На тот момент ему было всего 17 лет.

Соглашение содержало пункт, согласно которому новичок мог окончить среднюю школу и продолжить выступать за Kotlářka Praha. После завершения бейсбольного сезона на родине Червенка прибыл в тренировочный лагерь «Кливленда», откуда его послали в австралийскую академию MLB, где он получил необходимую практику.

Жизнь в Америке

Окончательно игрок сборной Чехии переехал в США в 2010 году, где понял, что ему еще предстоит многому научиться. За первые два сезона кэтчер провел всего 43 матча в пятой по силе лиге США, отбивая в среднем всего 20,8% мячей. Тем не менее, «индейцы» продолжали верить в него.

Оправдывать выданные авансы Мартин начал только к окончанию шестого сезона, по окончанию которого он был выбран в All-Stars минорных клубов системы «Кливленд Индианс», а в следующем сезоне дебютировал в клубе «Линчбург Хиллкэтс», который выступает в лиге Single A Advanced.

Тем не менее, по окончанию контракта в «Кливленде» решили его не продлевать, и Червенка впервые в карьере сменил команду, заключив двухгодичный контракт с «Сан-Франсиско Джайентс». Но и там он не задержался, в середине сезона на него обратили внимание скауты «Балтимора», по рекомендации которых менеджмент «Ориолс» выменял чеха.

Именно клуб из штата Мэриленд предоставил, наконец, ему шанс закрепиться в основе и дебютировать за команду MLB. Историческое событие произошло 27 февраля 2019 года в матче Grapefruit League (серия предсезонных матчей) против «Бостон Ред Сокс». Хотя Мартин Червенка выступил не слишком удачно (единственный выход на биту оказался нерезультативным), он навсегда вписал свое имя в анналы Главной бейсбольной лиги.

«Всегда ставил перед собой единственную цель – играть в MLB на постоянной основе. Проведенный матч – первый шаг к ее достижению. Считаю, что я на правильном пути, мне удается прогрессировать, надеюсь, однажды мне эта цель покорится», - поделился своими впечатлениями после дебюта Червенка.

Светлое бейсбольное будущее

Несмотря на успехи на бейсбольном поприще, он не забывает об образовании и продолжает обучение в Высшей школе бизнеса в Праге. Хотя выступление в США сопряжено с некоторыми сложностями, в частности, Мартин не может принимать участие в матчах национальной сборной, он твердо намерен продолжать играть за океаном.

«Формула успеха – довольно простая. Необходимо «всего лишь» усиленно тренироваться, демонстрировать стабильность, сохранять максимальную концентрацию, выйти на высокий уровень и поддерживать его на протяжении всего сезона. Впрочем, нужна и удача, чтобы тренеры основной команды обратили на вас внимание», - уверен Червенка.

«Тем не менее, даже если я смогу закрепиться в клубе MLB и начать регулярно выступать на этом уровне, в Чехии вряд ли на это обратят внимание, - полагает лучший бейсболист страны. - Всему виной отсутствие бейсбольных традиций, из-за которых интерес к данному виду спорта у широкой публики минимальный».

«Но для меня, моей семьи, знакомых это будет большое событие. Надеюсь, если чех начнет выступать в MLB, то в нашей стране вспомнят о нашем виде спорта. Если мне не будет суждено добиться этого, то в будущем обязательно появится кто-нибудь другой, кто заставит чехов говорить о лучшей игре на свете», - не теряет оптимизма Мартин Червенка.