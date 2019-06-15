Маркета Вондроушова: новая звезда мирового тенниса

Маркета Вондроушова родилась 28 июня 1999 года. Уже в четыре года родители отдали ее сразу в несколько спортивных секций: теннисную, футбольную, легкоатлетическую и горнолыжную.

«Я был уверен, что Маркета свяжет свою жизнь со спортом высших достижений. Задатки для этого у нее были. Например, всего за месяц она научилась кататься на лыжах, затем освоила флорбол, играла в футбол с мальчишками и подавала большие надежды в легкой атлетике. А когда мы дали ей ракетку для пинг-понга, то она сразу стала побеждать», - вспоминает отец Вондроушовой Давид, который работает в теннисной школе в Соколове.

Именно по его настоянию девочка выбрала «белый спорт», причем спортивную подготовку взяла на себя мама, профессиональная волейболистка, выступавшая, например, за пражскую «Славию». В 15 лет на будущую финалистку «Ролан Гаррос» обратили внимание тренеры одного из лучших теннисных клубов страны – 1. ČLTK Praha. Они предложили родителям перевезти Маркету из провинциального Соколова в столицу, где были готовы создать условия для ее спортивного роста.

«Только ради Маркеты 1. ČLTK предложил Теннисному клубу Соколов статус фарм-клуба, благодаря чему все наши воспитанники получили право тренироваться в Праге. В Соколове у них был один тренер и скудная экипировка, а в ČLTK Praha они получили все необходимое. Уверен, что многие из них еще заявят о себе», - убежден Давид Вондроуш.

В Праге Маркету считали своим главным «активом». «Она была на особом положении. Маки предоставили проживание в районе Штванице и приставили к ней лучших специалистов. В столице мы жили поочередно – месяц я, месяц – отчим Маркеты и моя бывшая жена. Мы развелись, когда дочке было десять лет, но не переставали прилагать максимум усилий, чтобы дочь не прекращала прогрессировать», - говорит отец теннисистки.

В высшей лиге

Профессиональный дебют Вондроушовой пришелся на март 2014 года, а 25 мая 2015-го она уже возглавила мировой юниорский рейтинг ITF. В том же году Маркета приняла участие в своем первом взрослом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) – J&T Banka Prague Open 2015. После поражения в Праге она отправилась на Zubr Cup в Пршеров и сделала первый «дубль» в карьере, одержав победу на турнире в одиночном и парном разряде. Ей также предоставили уайлд-кард на участие в первом турнире Большого шлема, но пробиться в основную сетку ей не удалось.

Закончив сезон в Топ-500 мирового рейтинга, Вондроушова и ее команда рассчитывали развить успех в 2016 году, но в межсезонье на тренировке Маркета получила серьезную травму, из-за которой была вынуждена пропустить восемь месяцев. Однако талантливая теннисистка не сдалась, а с присущими ей упорством и упрямством продолжала работать.

«Я повредила руку, но источник боли никто определить не мог. Вместе с родителями мы посетили с десяток докторов, кто-то рекомендовал операцию, другие говорили о недопустимости хирургического вмешательства. А помогли мне упражнения с гимнастической резинкой. Я занималась несколько месяцев и параллельно проходила реабилитацию. К началу следующего сезона я подошла в полной боевой готовности», - рассказала теннисистка «Чешскому Радио».

В феврале 2017 года Вондроушова вновь вышла на корт, а в апреле одержала первую победу на турнирах WTA – в швейцарском Биле. Тогда о ней впервые написали крупнейшие чешские СМИ, свое мнение об игре юниорки высказывали известные чешские теннисисты. «Я увидела, как Маки работает не только на корте, но и за его пределами. Мы нашли общий язык. Убежден, что она – главный теннисный талант Чехии. Вондроушова прекрасно читает игру, а ее укороченные удары не поддаются объяснению. В столь юном возрасте она практически полностью освоила теннисную науку и способна победить любого соперника», - сказала шестикратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии и бронзовая призерша ОИ-2016 Барбора Стрыцова.

«Ее игровой стиль – во многих аспектах уникальный, - убеждена бывшая вторая ракетка Чехии Ян Герных. - Вондроушову можно сравнить с глотком свежего воздуха, в котором остро нуждается мир женского тенниса. Она не только сверхталантлива, но и трудолюбива, Маркета готова пожертвовать всем ради победы. Вместе с тем, это скромная, воспитанная и веселая молодая девушка».

«Маркета происходит из поколения интернета... Без телефона не проходит ни одна ее тренировка, но было бы довольно странно, если бы у юной девушки было наоборот. С другой стороны, телефоном и соцсетями ее увлечения не ограничиваются. Маркета, например, очень много читает, интересуется Второй мировой войной. Она до сих пор следит за тем, что происходит в родном Соколове, у нее там семья, друзья, с которыми Маки играет в футбол, хоккей, катается на велосипеде. При этом она не забывает о теннисе и буквально живет игрой», - отметил менеджер теннисистки Ян Коукал, прославленный в прошлом бадминтонист.

Парижская весна

В 2018 и начале 2019 гг. Вондроушова продолжала прогрессировать, медленно поднимаясь в рейтинге WTA, а в мае на легендарных красных кортах «Ролан Гаррос» случился прорыв. Поздняя весна в Париже – время лучшего тенниса на грунте: каждый год все игроки мира едут в столицу Франции, мечтая поднять над головой теннисный Святой Грааль.

Вондроушова отправилась на «Ролан Гаррос» в статусе 38-й ракетки мира без особых претензий на победу. Но великолепная игра и поражения фавориток турнира позволили ей пробиться в финал, где ее соперницей стала австралийка Эшли Барти.

Такого финала не ждал никто, и всеобщий ажиотаж сыграл злую шутку с чешской теннисисткой. Барти просто не заметила Вондроушову на корте. Первый сет теннисистка из Австралии провела изумительно и выиграла его 6:1. Во втором сете Маркета попыталась навязать борьбу, но Барти сделала несколько брейков и довела дело до победы в матче – 6:3.

«Для Вондроушовой «Ролан Гаррос» получился отличным. Нет сомнений, что при должном подходе к работе ее ожидают большие победы, быть может даже во второй части сезона», - подвел итоги встречи знаменитый шведский теннисист Бьорн Борг.

Новая чешская теннисная волна

Успех Вондроушовой на «Ролан Гаррос» – далеко не первый для юных чешских теннисисток. Катержина Синиакова, Каролина Мухова, Тереза Мартинцова, Барбора Штефкова за последние два года одержали свои первые победы на турнирах WTA. В чем же секрет женской чешской теннисной школы?

Одна из причин удачных выступлений кроется в массовости. Теннис – популярнейший вид спорта в Чехии, причем условия тренировок и стоимость аренды кортов выгодно отличается от других стран региона. Качество чешских грунтовых кортов (а грунт – самое распространённое покрытие в Чешской Республике) очень высокое: после дождя практически сразу можно играть. К тому же мягкий климат значительно удлиняет сезон тренировок.

Примечательна и местная система подготовки молодежи: теннисные клубы заинтересованы в развитии молодых игроков и улучшении их результатов. Ежегодно в стране проводятся десятки турниров среди юношей и девушек различных возрастных групп. Важное значение имеет значительная спонсорская поддержка и медиа-популярность тенниса в стране.

«Кроме того, в нашей стране богатые теннисные традиции, здесь его любят и развивают. У нас всегда были прекрасные игроки, молодежи есть у кого поучиться, с кого брать пример. К тому же наши матчи постоянно показывают по телевизору, что способствует дальнейшей популяризации спорта. Это значит, что дети будут стремиться добиться тех же высот, что и их кумиры», - убежден капитан теннисной сборной Чехии Петр Пала.

