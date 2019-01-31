Маркета Давидова – новая звезда чешского биатлона

Почти все герои Кубка мира когда-то блистали на юниорских соревнованиях и взлет многих из них можно было предсказать. Это в полной мере относится и к 22-летней Маркете Давидовой, которая напоминает свою именитую соотечественницу Габриэлу Коукалову не только цветом волос, но и серьезными успехами на трассе.

В минувшие выходные в Италии состоялся шестой этап КМ, который не предвещал ничего неожиданного. Однако в первой же спринтерской гонке Маркета Давидова, продемонстрировав чистую стрельбу и хороший темп, сумела одержать сенсационную победу. До этого ее лучшим результатом на этапах Кубка мира было третье место в индивидуальной гонке в Поклюке. Сразу после цветочной церемонии она рассказала о своих эмоциях.

«Я счастлива! Особенно за то, что смогла отстрелять чисто. Не могу поверить, может быть когда проснусь, наверное, что-то пойму. Но пока мне кажется, что это просто сон. Последний круг Лауры Дальмайер казался очень длинным! Обычно, она невероятно быстра и я очень переживала, что уступлю ей в скорости. Рада, что у меня получилось сохранить преимущество!», - сказала биатлонистка.

Еще большей неожиданностью стало выступление юной спортсменки в масс-старте, который предъявляет особые требования к участникам. Второе место удивило не только соперников, экспертов, но и саму Маркету:

«Я не очень хороший стрелок, рада, что допустила всего один промах. Должна сказать большое спасибо моим лыжам. Именно они сегодня сделали большую часть работы за меня, в остальном все было прекрасно. Я показала все, что могла, и надеюсь, буду и дальше прогрессировать».

«Фантастика, это просто невероятно. Маркета знала, что нельзя терять контакт с лидирующей группой, что нужно ускориться, и ей это удалось. Сегодня у нее получилось все: она быстро и метко стреляла, хорошо бежала, за что нужно особо поблагодарить сервисную группу нашей сборной», - оценил достижения новоиспеченного лидера национальной команды бывший биатлонист и тренер сборной Иржи Голубец.

Яблонецкая комета

А первые шаги к вершине мирового биатлона Маркета Давидова сделала на своей малой родине – Яблонеце-над-Нисой – в 2010 году, когда отец привел ее в самый известный биатлонный клуб в стране «СКП Корншпитц Яблонец». Именно здесь готовится биатлонная элита Чехии, располагается офис федерации биатлона и самый современный в стране оздоровительно-физкультурный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

Давидова росла и тренировалась, воочию наблюдая за тем, как готовятся олимпийские медалисты и чемпионы мира Вероника Виткова, Ярослав Соукуп, Ондржей Моравец, Эва Пускарчикова, Йитка Ландова, а также самая титулованная чешская биатлонистка в истории, обладательница Кубка мира, бронзовый и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова.

«Это была целеустремленная, уверенная в своих силах девушка, упрямая, готовая возразить тренерам, но почти у всех будущих чемпионов непростой характер. С самого начала она прогрессировала быстрее остальных и обгоняла девочек, которые были на год-два старше ее. Она всегда знала, что может добиться больших успехов», - вспоминает первый тренер Давидовой Мариан Малек.

По словам спортсменки, выход на следующий соревновательный уровень требовал максимальной концентрации и постоянных тренировок. Даже находясь дома, встречаясь с друзьями и пытаясь жить жизнью обычной девушки, Маркета продолжала регулярно тренироваться.

«Например, летом мой день начинается немного раньше, чем в остальное время года, − из-за погоды. Когда на улице очень жарко, я просыпаюсь примерно в 6:30. Но меня это не раздражает, потому что мой день начинается с самой любимой его части − завтрака! Кажется, я могла бы завтракать целый день, поэтому всегда стараюсь находить для него достаточно времени. Люблю овсяную кашу с йогуртом и фруктами. И, конечно, кофе, без него никак», - раскрыла Давидова некоторые секреты своей подготовки в интервью Aktuálně.cz.

«А перед ужином, наконец, наступает время лошадей! Это однозначно то, что заряжает меня энергией. Они − мое хобби на протяжении уже 10 лет. В детстве по вечерам я все свободное время проводила здесь, и продолжаю делать это по мере возможности. У меня нет своей лошади, но надеюсь, что когда-нибудь моя детская мечта сбудется!», - поделилась мечтой биатлонистка.

Выход на мировую арену

Первым международным стартом Маркеты Давидовой стал юниорский чемпионат мира-2016 в Румынии, где она выиграла две медали. В тот же год состоялся ее дебют на Кубке мира. В Рупольдинге в составе эстафеты Маркета заняла шестое место, в спринте пришла к финишу 28-й, а в гонке преследования – 48-й.

Несмотря на не слишком удачные выступления, главный тренер сборной Ондржей Рыбарж решил включить ее в состав олимпийской сборной Чехии, которая отправилась в Пхенчхан. Этот риск оправдался, и Давидова сумела занять 15-е место в спринте, опустившись на пять позиций в гонке преследования.

После завершения карьеры Габриэлы Коукаловой в основной сборной освободилось место, на которое претендовали многие юниоры и ветераны, но именно Давидова воспользовалась представленным шансом лучше всех. Текущий сезон стал для нее прорывным. На первом этапе в словенской Поклюке, в индивидуальной гонке, Маркета впервые в карьере сумела добраться до подиума.

13 января благодаря чистой стрельбе и быстрому лыжному ходу Давидовой, чешской сборной удалось завоевать бронзовые медали эстафетной гонки на этапе кубка мира в Оберхофе. Маркета, приняв эстафету на 12-м месте, на своем третьем этапе поднялась сразу на 8 мест. А 24 января 2019 года она одержала свою первую победу в Кубке мира.

«Маркета нас очень порадовала и вновь продемонстрировала свой высочайший потенциал. Она доказала сама себе, что способна на равных соревноваться с лучшими биатлонистками мира и бояться ей некого и нечего», - оценил прогресс своей подопечной спортивный директор Федерации биатлона Чешской Республики Ондржей Рыбарж.

Давидову называют новой Габриэлой Коукаловой, но Маркета постоянно отвечает, что подобные сравнения неуместны: «Габриэла – великая чемпионка, гордость чешского спорта, а мне нужно еще очень много работать, чтобы хотя бы повторить ее достижения».