Лига выдающихся чемпионов

Эмиль Затопек

Великий чехословацкий легкоатлет, олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на длинных дистанциях родился 19 сентября 1922 года в городе Копршивнице. Спортивным талантом в детстве Эмиль не блистал, и начал заниматься бегом только в 19 лет. Уже в 1944 году молодой человек быстрее всех в Протекторате Богемии и Моравии пробегал дистанции в 2000, 3000 и 5000 метров, а в конце 40-х гг. регулярно занимал ведущие места на мировых чемпионатах и впервые принял участие в олимпиаде. В Лондоне в 1948 году ему с первой же попытки удалось стать олимпийским чемпионом на дистанции 10 км.

Но «звездным часом» Затопека стали ОИ в Хельсинки 1952 года. Он принимал участие в трех дисциплинах, и во всех ему удалось победить. Невероятный триумф в Хельсинки сделал легкоатлета настоящей легендой Чехословакии. Несмотря на завершение карьеры в 1958 году, про него рассказывали в школах, его портреты использовали в пропагандистских целях. Но все закончилось с наступлением «Пражской весны». Подписав манифест «Две тысячи слов» и приняв активное участие в антисоветских демонстрациях, экс-чемпион был лишен наград, воинского звания, звания «заслуженный мастер спорта», а также уволен из армии и исключен из партии.

После смены политического курса Затопек оказался в опале. Сначала он работал на заводе, а с 1976 года – в центре документации государственного спортивного архива. Лишь в 1990 году Вацлав Гавел его реабилитировал и вернул все многочисленные регалии, ордена, армейское звание и диплом о высшем образовании. Скончался Эмиль Затопек 22 ноября 2000 года в одной из пражских больниц после продолжительной болезни.

Иван Лендл

Прославленный чехословацкий, позже американский теннисист родился в Остраве, «промышленном сердце» ЧССР. Целыми днями мальчик пропадал на кортах местного теннисного клуба, постепенно набирался навыков, стал играть со старшими детьми, а потом выбился в лучшие юниоры страны.

Иван Лендл был машиной со стальными глазами, уничтожавший соперника своей мощью, вращениями и невероятной физической подготовкой. В 1981 году он выиграл 10 турниров в одиночном разряде, в 1982-м – 15, а в 1983-м – еще 8, благодаря чему стал первой ракеткой мира.

«Самыми ценными для меня были победы на турнирах Большого шлема, особенно первые титулы на Australian Open, US Open и Roland Garros. Не менее важным был триумф в Кубке Дэвиса», - перечисляет Лендл, который 270 недель возглавлял рейтинг ATP, выиграл 94 титула в одиночке, и был близок к карьерному Шлему, но дважды проиграл в финале «Уимблдона».

Слабым местом Ивана «Грозного» были спина и колени. Именно очередная травма спины, полученная в 1994 году в матче второго круга Открытого чемпионата США против Бернда Карбахера, заставила его завершить карьеру. К моменту ухода с корта он являлся абсолютным рекордсменом среди теннисистов по количеству заработанных за карьеру призовых.

Покинув большой спорт, Лендл почти двадцать лет жил в небольшом городе Гошен в штате Коннектикут, играл в ветеранских теннисных турнирах, в гольф, воспитывал дочерей и собирал коллекцию работ чешского художника Альфонса Мухи. Но затем решил стать тренером и помог британцу Энди Маррею превратиться из вечного неудачника в трехкратного чемпиона «Больших шлемов», двукратного победителя Олимпиады и первую ракетку мира.

Вера Чаславска

Расцвет карьеры выдающейся чехословацкой гимнастки из пражского клуба «Слован», 7-кратной олимпийской чемпионки и 4-кратной чемпионки мира пришелся на 60-е годы прошлого века. В 1964 году на Олимпиаде в Токио Чаславской удалось сместить с трона советскую гимнастку Ларису Латынину.

Имя Веры Чаславской прогремело на весь мир спустя еще четыре года. Сначала спортсменка подписала письмо «Две тысячи слов», а затем на Олимпиаде в Мексике, во время исполнения государственного гимна Советского Союза в честь победы Ларисы Петрик, в знак протеста опустила голову и отвернулась.

Этот жест стоил ей дальнейшей карьеры: власти больше не пускали гимнастку на Олимпийские игры. Она завершила карьеру, стала невыездной и была исключена из рядов Чехословацкого физкультурного союза. В итоге до 1990 года Чаславска была вынуждена работать обычным тренером. О великой спортсменке вспомнили лишь после распада Восточного блока…

Мартина Навратилова

Великая чехословацкая и американская теннисистка, победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном, 31 в парном и 10 в смешанном разряде родилась в Праге в 1956 году. С 9 лет Мартина начала заниматься теннисом под руководством тренера Иржи Пармы, который постоянно повторял ученице, что только усердная работа позволит ей добиться максимальных результатов и побывать за границей. И она отправилась в путешествие к новым мирам, пользуясь своей теннисной ракеткой в качестве паспорта.

К талантливой спортсменке очень скоро пришли первые успехи: в 15 лет она выиграла чемпионат страны, а в 17 лет стала первой ракеткой Чехословакии. Тем не менее, в 18-летнем возрасте Навратилова решилась на побег в США, из-за чего ее лишили гражданства и объявили персоной нон грата в социалистическом мире. Только после великих побед на «Уимблдоне» о ней вновь заговорили на родине. По иронии судьбы именно на этот период приходится закат карьеры великой чемпионки, о завершении которой она заявила в 1994 году.

В 2001 году Мартина Навратилова вернулась на корты и за следующие пять лет одержала победу в смешанном парном разряде на двух турнирах Большого Шлема (Австралия-2003 и США-2006), благодаря чему стала третьей женщиной в истории тенниса, у которой есть полный комплект титулов на всех турнирах Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

«Я добилась этого во многом благодаря новым ракеткам и новым технологиям, которые помогали мне демонстрировать более совершенную игру, чем во времена самых памятных моих побед, и делать на корте практически все. Когда я играла деревянными ракетками, я не могла и мечтать о таком. Теннисные струны полностью изменили наш вид спорта», - раскрыла спортсменка «секреты» своих последних триумфов.

После окончательного ухода из тенниса Навратилова открыла собственную теннисную академию, участвовала в ветеранских турнирах. Она также предпринимала попытку покорить Килиманджаро, лечилась от рака груди и стала первой спортсменкой, открыто признавшейся в гомосексуальности.

Ян Железны

Лучший копьеметатель в истории и обладатель мирового рекорда (25 мая 1996 года в Йене он бросил копье на 98 м 48 см) родился в городе Млада Болеслав. В легкую атлетику Яна отдал отец, который надеялся, что не отличавшийся олимпийским здоровьем ребенок окрепнет и возмужает.

Но мальчик значительно превзошел ожидания. Победив все свои болезни, он в первый раз громко заявил о себе: в возрасте 21 года он метнул копье за 80 метров. Свою первую большую награду – бронзовую медаль чемпионата мира – Железны завоевал в 1987 году, еще через год было олимпийское «серебро» в Сеуле, а в Барселоне-92 в ранге безоговорочного фаворита он, наконец, выиграл Олимпиаду.

Всего же Железны 52 раза метнул копье за 90 метров – это больше, чем все остальные спортсмены в мире вместе взятые. На его счету также победы на чемпионатах мира 1993, 1995, 2001 гг., на Олимпиадах 1996 и 2000 гг., звание лучшего легкоатлета Европы (1996, 2000), мира (2000), Чехии (1993, 1995, 2000, 2001).

После завершения карьеры Железны перешел на тренерскую работу. «Я начал задумываться об этом еще будучи активным спортсменом. Меня не оставляли мысли о будущем, и из всех вариантов этот показался мне наиболее удачным. Опыт у меня был, так как я очень долго готовился к соревнованиям самостоятельно и обучал тому же своих соперников, например, Сергея Макарова», - рассказал «Чешскому Радио» экс-чемпион, самыми известными воспитанниками которого являются двукратная победительница ОИ Барбора Шпотакова и чемпион мира и Европы Витезслав Веселы.

Павел Недвед

Павел Недвед, обладатель «Золотого мяча» 2003 года, вырос в городке Скальна. Его главным турниром стал Чемпионат Европы-1996 в Англии. Недвед был мотором и душой сборной Чехии, он проделывал неимоверный объем работы на каждом участке поля: отдавал, обострял, бил, оборонялся, делал на поле абсолютно все. Серебряные медали стали заслуженной наградой для Павла и его партнеров.

На Туманном Альбионе Недвед привлек к себе внимание многих зарубежных клубов, но он выбрал «Лацио» во главе с одиозным соотечественником – Зденеком Земаном. Переезд в Италию стал для Недведа настоящим испытанием, но он быстро стал одним из ключевых игроков римского суперклуба, выиграв с ним целый ряд престижных трофеев.

В начале нулевых Павел перешел в «Ювентус» и помог «бьянконери» завоевать скудетто и на пару с другим лидером «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро вывел «Старую Синьору» в финал Лиги чемпионов. Недвед безумно мечтал сыграть в финале, однако одна из самых важных побед «Юве» над зидановским «Реалом» обернулась главной неудачей карьеры футболиста. Всему виной предупреждение, из-за которого он не смог выйти на поле в Манчестере.

В последующие годы двужильный чех не сбавлял обороты, но в 2009 году все-таки завершил карьеру игрока после 19 проведенных в профессиональном футболе сезонов. C октября 2010 года он перешел на административную должность в «Ювентусе» и вошел в совет директоров. Все знают как выглядит главный клуб Турина сейчас, и в этом есть большая заслуга Павла.

Яромир Ягр

Один из лучших нападающих в истории мирового хоккея родился в Кладно в 1972 году. Яромир Ягр-старший привел своего сына в местную хоккейную секцию, когда ему было шесть лет. Уже в шестнадцать Ягр-младший дебютировал в чехословацкой лиге, а в 19 – в НХЛ.

Неизвестный никому юниор забил 30 шайб, отдал 40 результативных передач и принес «пингвинам» первый в их истории Кубок Стэнли. Во втором сезоне серебряная чаша покорилась ему вновь. В составе желто-бело-черных 68-й номер выступал до 2001 года, когда состоялся его первый переход в «Вашингтон Кэпиталз». В 2006 году Яромир вновь сменил команду, а в 2008 году и вовсе покинул НХЛ и подписал контракт с омским «Авангардом».

Там он стал «лицом» новой, зарождающейся Континентальной хоккейной лиги, первой мировой спортивной суперзвездой, которая для продолжения своей карьеры выбрала Россию. В честь него в Омске называли детей, катки, в городе даже есть именная заправка Ягра. Несмотря на всенародную любовь, в 2011-м Яромир все-таки решил вернуться в Северную Америку и провел там еще семь сезонов.

Яромир Ягр собрал огромное количество командных и личных трофеев, он также остается самым популярным спортсменом Чехии. Свою роль здесь играет и история. Цифра 68 имеет огромное значение для страны, а благодаря Ягру о роли 1968 года в истории Чехословакии узнали спортивные болельщики по всему миру.

Но подлинное его величие состоит в том, что Ягр сумел объединить необъединимое. Яромир начинал в эпоху, когда в мире была Берлинская стена, Чехословакия и легендарная советская хоккейная «Красная машина», а заканчивает во времена интернета, «умных» технологий и сверхзвуковых хоккейных скоростей.

«Ягр в чешском хоккее – это феномен. Мы надеемся, что у нас еще появятся талантливые игроки – новые Крейчи, Михалеки, Ручински, Элиаши, Шпачеки – но таких великих игроков, как Яромир, у каждой страны всего один, максимум два. У Канады есть Гретцки, у финнов – Селянне, у шведов – Форсберг, а у нас – Яромир Ягр», - сказал известный тренер Славомир Ленер.