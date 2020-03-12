Коронавирус заразил чешский спорт

Напомним, 10 марта кабинет министров страны распорядился запретить проведение любых общественных мероприятий с участием свыше 100 человек и временном закрытии школ и вузов. В результате матчи, как минимум, ближайших двух туров чемпионата Чехии по футболу в первой и второй лигах пройдут без зрителей, как и соревнования низших лиг, молодежных команд и розыгрыш Кубка страны, сообщили представители Лиговой футбольной ассоциации и Футбольной ассоциации ЧР.

Хоккейная федерация страны 12 марта отменила все хоккейные матчи до конца месяца. При этом плей-офф Экстралиги пройдет в сокращенном формате: серии 1/4 финала будут проводиться до трех побед. Известно также, что последний в нынешнем сезоне этап Еврохоккейтура – Чешские игры – пройдут без зрителей. Матчи турнира запланированы на период с 30 апреля по 3 мая и должны пройти в Брно.

Значительный резонанс ранее вызвало решение правительства Чехии провести седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове Место при пустых трибунах. Министр внутренних дел страны Ян Гамачек так объяснил решение руководства страны. «Это вердикт совета безопасности государства, организаторам пришлось с этим смириться. Учитывая, сколько человек планировалось на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», - приводит слова Гамачека сервер TN.cz.