Архив передач

Коронавирус заразил чешский спорт

Тимур Кашапов
12-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пандемия коронавируса угрожает мировому спорту. Чехия не осталась от этой беды в стороне. В результате принимаемых правительством ЧР мер первенства страны по всем самым популярным видам спорта были приостановлены или отменены.

Фото: Pixabay/MonikaPФото: Pixabay/MonikaP

Напомним, 10 марта кабинет министров страны распорядился запретить проведение любых общественных мероприятий с участием свыше 100 человек и временном закрытии школ и вузов. В результате матчи, как минимум, ближайших двух туров чемпионата Чехии по футболу в первой и второй лигах пройдут без зрителей, как и соревнования низших лиг, молодежных команд и розыгрыш Кубка страны, сообщили представители Лиговой футбольной ассоциации и Футбольной ассоциации ЧР.

Хоккейная федерация страны 12 марта отменила все хоккейные матчи до конца месяца. При этом плей-офф Экстралиги пройдет в сокращенном формате: серии 1/4 финала будут проводиться до трех побед. Известно также, что последний в нынешнем сезоне этап Еврохоккейтура – Чешские игры – пройдут без зрителей. Матчи турнира запланированы на период с 30 апреля по 3 мая и должны пройти в Брно.

Значительный резонанс ранее вызвало решение правительства Чехии провести седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове Место при пустых трибунах. Министр внутренних дел страны Ян Гамачек так объяснил решение руководства страны. «Это вердикт совета безопасности государства, организаторам пришлось с этим смириться. Учитывая, сколько человек планировалось на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было», - приводит слова Гамачека сервер TN.cz.

Тимур Кашапов
12-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ČTK / David Taneček

Вирусная экономика

Эпидемия коронавируса продолжает расширяться: почти в 100 странах мира зафиксировано более 100 тыс. случаев заболевания и свыше 3 тыс.…
Фото: Škoda Auto

Из-за коронавируса Škoda Auto грозят перебои с поставкой автомобильных деталей, производимых в Китае

Распространение коронавируса может негативно отразиться на поставках деталей и иных комплектующих, производимых для чешской автомобильной фирмы…
Фото: ČTK/Ondřej Deml

Covid-19: Чехия приняла беспрецедентные меры

Чехия приняла беспрецедентно жесткие профилактические меры против массового распространения в стране нового коронавируса, попавшего…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL