Конькобежка Мартина Сабликова в Солт-Лейк-Сити – серебряная медаль и личный рекорд

«Не буду лукавить, жалко потерять «золотой трон», который занимаешь в течение 10 лет. Однако в этот раз я поставила собственный рекорд и несколько расширила свои границы. Больше я сделать уже ничего не могла, – заявила 32-летняя спортсменка после окончания забегов. – Если посмотреть на последние годы, то сплошных побед там не было. Однако в прошлом сезоне мне это удалось. Я победила Эсме Виссер на последних кругах, опередив ее на семь десятых секунды. Это была сказочная победа. Но в Солт-Лейк-Сити ощущается колоссальная конкуренция, девчонки идут ноздря в ноздрю».

Новый рекордный показатель, установленный на дистанции в 5000 метров, успокоиться ей не позволит:

«Запланировать окончание карьеры так, чтобы этот момент совпал с пиком вашей формы и результативности, я думаю, невозможно. В этом случае я должна была бы повесить коньки на гвоздик уже после прошлого сезона. Три золотые медали с чемпионатов мира. Но в такой момент, наоборот, вам вовсе не хочется прекращать, вы абсолютно уверены, что все имеет смысл. Однако и сейчас после серебряной медали невозможно остановиться. Каждое следующее состязание отличается от предыдущего, хотя бы потому, что проходят они в разных местах. У вас другие соперники, вы стартуете на разных дорожках, иногда зная результаты своих коллег, а иногда нет. Все это жутко интересно».

5000 метров за 6:39,021, результат показанный Натальей Ворониной, Мартина Сабликова считает брошенной перчаткой, которую она уже подняла, хотя и осознает, что установить новый рекорд будет весьма сложно:

«Ну, сказать-то просто. Дело в том, что удержать ритм и скорость так, чтобы проехать каждый круг за 31,7 секунды – фантастический показатель. В Европе такой результат нам трудно показать даже на дистанции в 3000 метров».

Тренер Петр Новак уверен, что, если Мартина Сабликова намерена вернуться на самую верхнюю строчку спортивного рейтинга, то сделать это необходимо вновь именно в Солт-Лейк-Сити, где в 2020 году большинство спортсменок показали свои лучшие результаты в карьере:

«Однако суть не в том, что в данный момент за ней не числится мировой рекорд. Самое главное то, что в Солт-Лейк-Сити в 2020 году она улучшила показатель чешского рекорда. Вдобавок, когда она была на финише, то этот результат являлся мировым рекордом».

Она хотела поспеть везде

Чешская конькобежка Мартина Сабликова родилась в моравском городке Нове-Место, после чего ее семья переехала в более крупный Ждяр-над-Сазавой. Мартина с детства занималась спортом: сначала баскетболом в местном клубе, а в 11 лет ее приметил тренер Петр Новак, который тогда основал собственный «Конькобежный клуб Ждяр».

«Однажды я оказался на баскетбольном матче, и увидел, как одна девочка буквально летает по площадке. Она была повсюду – и под своим кольцом, и на дуге, и на подборе, и под кольцом соперника. Она не хотела проиграть, а потому старалась поспеть везде. Но в командном спорте так действовать нельзя, ей нужно попробовать себя в индивидуальном виде спорта, подумал я и пригласил на следующий день на тренировку», - вспоминает момент знакомства с прославленной воспитанницей Новак.

Первым крупным международным турниром в карьере Мартины Сабликовой стал чемпионат мира среди юниоров в 2002 году.

Впрочем, особых лавров она там не снискала, заняв место во втором десятке. Лишь на пятом юниорском мировом первенстве Мартина завоевала свою первую медаль – в 2006 году она стала второй по сумме многоборья.

Звезда чешской конькобежки засияла в 2007-м году. Она стала чемпионкой Европы по многоборью, лидировала в списках Кубка мира по длинным дистанциям, стала двукратной чемпионкой мира и установила мировой рекорд на 5 км, превзойдя предыдущее достижение легендарной немки Клаудии Пехштайн.

Уже в марте того же года Сабликова стала первой конькобежкой на дистанции 10 км, пробежавшей ее менее чем за 14 минут. Результат Мартины составил 13:48,33. Таким образом, она побила свой собственный рекорд, улучшив время почти на 20 секунд – уникальный случай в истории конькобежного спорта.

После 2007 года награды посыпались как из рога изобилия

В 2009 году Сабликова выиграла чемпионат мира в классическом многоборье, в 2010-м на Олимпийских играх в Ванкувере завоевала медали на всех трех дистанциях, в которых принимала участие, став первой олимпийской чемпионкой из Чехии в истории конькобежного спорта, выиграла чемпионат Европы в многоборье, в 2011-м защитила титул, а в 2012-м стала первой на ЧМ на дистанции 3 км во второй раз и в пятый раз на дистанции 5 км, выиграв попутно в четвертый раз чемпионат Европы.

Трижды, в 2007, 2009 и 2010 гг., она признавалась «Спортсменкой года» в Чехии.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Мартина стала чемпионкой на дистанции 5 км и завоевала «серебро» на 3 км, в 2015-м она выиграла две золотые медали на мировом первенстве, в 2016-м – в 5-й раз одержала победу на чемпионате Европы в многоборье.

На корейской Олимпиаде 2018 года ее многолетняя серия побед на дистанции 5 км прервалась, во многом из-за травмы спины Мартина пришла к финишу второй, уступив 1,62 секунды голландке Эсме Виссер.

Казалось, что время Сабликовой постепенно уходит, но по ходу сезона 2019 года ей удалось справиться с проблемами со здоровьем, что она доказала уже на чемпионате мира в Инцелле, где оформила золотой дубль на дистанциях 3 и 5 км и опередила Гунду Ниман по количеству мировых титулов. Параллельно она побила самый старый мировой рекорд конькобежного спорта на дистанции 3 км, державшийся 13 лет, а затем побила и собственное достижение 2011 года на дистанции 5 км.