Конькобежка Мартина Сабликова в Солт-Лейк-Сити – серебряная медаль и личный рекорд

Чемпионат мира 2020 года в Солт-Лейк-Сити принес чешской конькобежке Мартине Сабликовой улучшение собственного мирового рекорда на дистанции в 5000 метров, а также итоговую серебряную медаль. От победительницы состязаний россиянки Натальи Ворониной чешскую спортсменку на финише отделяли 2,16 секунды. «Серебро» Мартину Сабликову не остановит, спортивную карьеру заканчивать она не намерена.
«Не буду лукавить, жалко потерять «золотой трон», который занимаешь в течение 10 лет. Однако в этот раз я поставила собственный рекорд и несколько расширила свои границы. Больше я сделать уже ничего не могла, – заявила 32-летняя спортсменка после окончания забегов. – Если посмотреть на последние годы, то сплошных побед там не было. Однако в прошлом сезоне мне это удалось. Я победила Эсме Виссер на последних кругах, опередив ее на семь десятых секунды. Это была сказочная победа. Но в Солт-Лейк-Сити ощущается колоссальная конкуренция, девчонки идут ноздря в ноздрю».
Новый рекордный показатель, установленный на дистанции в 5000 метров, успокоиться ей не позволит:
«Запланировать окончание карьеры так, чтобы этот момент совпал с пиком вашей формы и результативности, я думаю, невозможно. В этом случае я должна была бы повесить коньки на гвоздик уже после прошлого сезона. Три золотые медали с чемпионатов мира. Но в такой момент, наоборот, вам вовсе не хочется прекращать, вы абсолютно уверены, что все имеет смысл. Однако и сейчас после серебряной медали невозможно остановиться. Каждое следующее состязание отличается от предыдущего, хотя бы потому, что проходят они в разных местах. У вас другие соперники, вы стартуете на разных дорожках, иногда зная результаты своих коллег, а иногда нет. Все это жутко интересно».
5000 метров за 6:39,021, результат показанный Натальей Ворониной, Мартина Сабликова считает брошенной перчаткой, которую она уже подняла, хотя и осознает, что установить новый рекорд будет весьма сложно:
«Ну, сказать-то просто. Дело в том, что удержать ритм и скорость так, чтобы проехать каждый круг за 31,7 секунды – фантастический показатель. В Европе такой результат нам трудно показать даже на дистанции в 3000 метров».
Тренер Петр Новак уверен, что, если Мартина Сабликова намерена вернуться на самую верхнюю строчку спортивного рейтинга, то сделать это необходимо вновь именно в Солт-Лейк-Сити, где в 2020 году большинство спортсменок показали свои лучшие результаты в карьере:
«Однако суть не в том, что в данный момент за ней не числится мировой рекорд. Самое главное то, что в Солт-Лейк-Сити в 2020 году она улучшила показатель чешского рекорда. Вдобавок, когда она была на финише, то этот результат являлся мировым рекордом».
Чешская конькобежка Мартина Сабликова родилась в моравском городке Нове-Место, после чего ее семья переехала в более крупный Ждяр-над-Сазавой. Мартина с детства занималась спортом: сначала баскетболом в местном клубе, а в 11 лет ее приметил тренер Петр Новак, который тогда основал собственный «Конькобежный клуб Ждяр».
«Однажды я оказался на баскетбольном матче, и увидел, как одна девочка буквально летает по площадке. Она была повсюду – и под своим кольцом, и на дуге, и на подборе, и под кольцом соперника. Она не хотела проиграть, а потому старалась поспеть везде. Но в командном спорте так действовать нельзя, ей нужно попробовать себя в индивидуальном виде спорта, подумал я и пригласил на следующий день на тренировку», - вспоминает момент знакомства с прославленной воспитанницей Новак.
Впрочем, особых лавров она там не снискала, заняв место во втором десятке. Лишь на пятом юниорском мировом первенстве Мартина завоевала свою первую медаль – в 2006 году она стала второй по сумме многоборья.
Звезда чешской конькобежки засияла в 2007-м году. Она стала чемпионкой Европы по многоборью, лидировала в списках Кубка мира по длинным дистанциям, стала двукратной чемпионкой мира и установила мировой рекорд на 5 км, превзойдя предыдущее достижение легендарной немки Клаудии Пехштайн.
Уже в марте того же года Сабликова стала первой конькобежкой на дистанции 10 км, пробежавшей ее менее чем за 14 минут. Результат Мартины составил 13:48,33. Таким образом, она побила свой собственный рекорд, улучшив время почти на 20 секунд – уникальный случай в истории конькобежного спорта.
В 2009 году Сабликова выиграла чемпионат мира в классическом многоборье, в 2010-м на Олимпийских играх в Ванкувере завоевала медали на всех трех дистанциях, в которых принимала участие, став первой олимпийской чемпионкой из Чехии в истории конькобежного спорта, выиграла чемпионат Европы в многоборье, в 2011-м защитила титул, а в 2012-м стала первой на ЧМ на дистанции 3 км во второй раз и в пятый раз на дистанции 5 км, выиграв попутно в четвертый раз чемпионат Европы.
Трижды, в 2007, 2009 и 2010 гг., она признавалась «Спортсменкой года» в Чехии.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Мартина стала чемпионкой на дистанции 5 км и завоевала «серебро» на 3 км, в 2015-м она выиграла две золотые медали на мировом первенстве, в 2016-м – в 5-й раз одержала победу на чемпионате Европы в многоборье.
На корейской Олимпиаде 2018 года ее многолетняя серия побед на дистанции 5 км прервалась, во многом из-за травмы спины Мартина пришла к финишу второй, уступив 1,62 секунды голландке Эсме Виссер.
Казалось, что время Сабликовой постепенно уходит, но по ходу сезона 2019 года ей удалось справиться с проблемами со здоровьем, что она доказала уже на чемпионате мира в Инцелле, где оформила золотой дубль на дистанциях 3 и 5 км и опередила Гунду Ниман по количеству мировых титулов. Параллельно она побила самый старый мировой рекорд конькобежного спорта на дистанции 3 км, державшийся 13 лет, а затем побила и собственное достижение 2011 года на дистанции 5 км.
Площадь перед посольством РФ в Праге может быть переименована в честь Бориса Немцова
Чехословацкий корпус. Рельсы в обмен на Колчака
О репрессированных в СССР чехословацких гражданах расскажут украинские архивы
Хотите посетить Национальный музей в Праге? Заходите прямо сейчас — онлайн и бесплатно!
Судьба, раздавленная сапогом каменного Сталина