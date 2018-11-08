Колыбели чешского спорта

«Дукла» (Прага)

Пражская «Дукла» – клуб с богатой историей и более чем полувековыми традициями. Ее предшественник – Армейский спортивный клуб (Armádní tělovýchovný klub) – был создан 1 октября 1948 года. Как ATK клуб просуществовал всего пять лет, а в начале 1953 года был преобразован в «Центральный дом армии» (Ústřední dum armady), а еще три года спустя – получил современное название «Дукла» в память о сражениях, которые чехословацкая армия вела в 1944 году на Дукельском перевале, расположенном на польско-словацкой границе.

В 1963 году по инициативе Министерства обороны ЧССР клуб становится «Армейским центром Дукла Прага» (Armádní středisko Dukla Praha), в который, помимо спортивных организаций, вошли университетские команды, а также организационно-методическая и аналитическая группа, группа по поддержанию зарубежных контактов и группа для обеспечения мероприятий в области физического воспитания. Именно «Дукле» принадлежала ведущая роль и при реализации Стратегии развития спорта высших достижений в ЧССР в период с 1981 по 1990 гг.

Однако после 1989 года и политических изменений отношение к спорту и вооруженным силам в стране стало другим. Более того, армейская спортивная система фактически развалилась из-за резкого сокращения финансирования. Как следствие, в 1993 году военно-спортивное подразделение «Дукла» было преобразовано в европейский ведомственный клуб (ASC Dukla), представители которого являются профессиональными военными.

В настоящее время «Дукла» обеспечивает подготовку лучших чешских велосипедистов, байдарочников, пятиборцев, гребцов, гандболистов, волейболистов и т.д. Члены клуба завоевали 99 олимпийских наград, сотни наград мировых и республиканских первенств. Красно-желтую майку с логотипом Dukla носили такие легенды мирового спорта, как Эмиль Затопек, Ян Железны, Штепанка Хильгертова, Роман Шебрле, Давид Костелецкий, Барбора Шпотакова, Ярослав Кулгавы, Давид Свобода и многие другие.

«Исторически «Дукла» воспринималась как прорежимный клуб, но сегодня это современная организация, и большинство спортсменов гордятся тем, что являются членами большой спортивной семьи, - говорит прославленная лыжница Катержина Нойманнова.

«Спарта» (Прага)

«Спарта» является самым популярным и успешным футбольным клубом Чешской Республики, как на внутренней, так и на европейской арене. История «Спарты» берет свое начало в конце XIX века, когда группа молодых людей во главе с братьями Рудольфом, Вацлавом и Богумилом Рудл создала в 1893 году «Атлетический клуб Королевские Винограды» (в 1894 году переименован в «Атлетический клуб Спарта Прага»). День принятия клубного устава 16 ноября 1893 года считается днем основания организации.

Несмотря на энтузиазм «отцов-создателей», «Спарта» долгое время оставалась бедным клубом и существовала на пожертвования своих членов. Только заручившись поддержкой городского муниципалитета в 1911 году, клуб одержал первую победу в национальном первенстве, а после окончания Первой Мировой войны и образования Чехословакии и вовсе стал самым перспективным и преуспевающим клубом в стране.

Благодаря пяти победам во внутреннем чемпионате и триумфу в Кубке Центральной Европы – самом престижном европейском турнире того времени – о «Спарте» узнали во всей Европе. Имена игроков той команды Пернера, Кади, Пейера, Хохмана, Бургера, Гайны и Олдржиха Неедлы, лучшего бомбардира чемпионата мира 1934 года, стали нарицательными, а сам клуб получил прозвище «Железная Спарта».

С началом новой социалистической эры организация несколько раз сменила название (Sokol Bratrství Sparta, Sparta ČKD Praha, TJ Spartak Praha Sokolovo), но не растеряла победных традиций. В тот период в ее составе блистали такие игроки, как Андрей Квашняк, Иржи Тихи и Вацлав Машек, с уходом которых «Спарту» ожидал самый трудный период в ее истории. Несмотря на быстрое возвращение в элиту чехословацкого футбола после вылета из высшего дивизиона в 1975 году, новые победы были одержаны лишь в начале 80-х годов.

Ведомая Йозефом Хованецом, Станиславом Григой и Томашом Скугравы команда четыре раза в течение пяти лет (1984, 1985, 1987, 1988) выигрывала чемпионат ЧССР, два раза стала победителем Кубка ЧССР (1984, 1988), а также дошла до 1/4 финала Кубка УЕФА. Успехи «спартанцев» продолжились в 90-е годы после смены режима и образования независимого чешского государства.

Всего же за свою более чем 100-летнюю историю «спартанцы» 20 раз становились чемпионами Чехословакии, 8 раз выигрывали Кубок Чехословакии, 12 раз чемпионат Чехии. Наивысшим достижением клуба в еврокубках является второе место в полуфинальной подгруппе Лиги Чемпионов в сезоне 1991/1992.

Подчеркивает значение летенского клуба для всей страны и количество воспитанников, которые оставили заметный след в европейском футболе. Выпускниками спартанской академии являются Томаш Росицки, Ян Коллер, Иван Гашек, Михал Билек, Иржи Ярошик, Иржи Новотны, Вацлав Машек и др. А лучшим футболистом в истории «Спарты», безусловно, является обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед.

«Думаю, он по праву считается одним из лучших игроков в истории чешского футбола. Болельщики ходят на стадион ради таких как он, футбольных волшебников, способных сыграть нестандартно и порадовать своей игрой», - уверен прославленный вратарь Петр Чех, также поигравший в свое время на «Летне».

«Дукла» (Либерец)

Либерецкая «Дукла» на протяжении последних 60 лет является центром подготовки ведущих чешских спортсменов в зимних видах спорта. На мировых аренах ее представляли олимпийская чемпионка Эва Самкова, чемпионка мира Эстер Ледецка, победитель лыжного Кубка мира Лукаш Бауэр, лучший чешский горнолыжник последнего десятилетия Ондржей Банк, прыгуны с трамплина Павел Плоц и Ярослав Сакала.

Либерецкий клуб был образован в 1958 году, и как и пражская «Дукла», представлял собой спортивное «подразделение» чехословацкой армии. Однако его расцвет приходится на период после падения коммунистического режима. Благодаря поддержке администрации города и спонсоров в Либереце были собраны лучшие тренеры по зимним видам спорта.

«С апреля по декабрь спортсмены получают зарплату в клубе, а в остальное время ими занимаются соответствующие спортивные федерации», - рассказал «Радио Прага» о принципах финансового обеспечения спортсменов шеф-тренер «Дуклы» Михаэл Георгиев, по словам которого, не все выступающие за клуб спортсмены являются военными (в отличие от столичной «Дуклы»). «Единственным исключением является лыжник Мартин Якш», - пояснил Георгиев.

«СКП Корншпитц» (Яблонец)

Самый известный биатлонный клуб страны был образован в 1993 году. Систему подготовки и инфраструктуры его основателям пришлось создавать с нуля, причем основным спонсором на протяжении многих лет выступал всемирно известный производитель бижутерии Jablonex.

Благодаря помощи компании и частично на государственные средства было приобретено спортивное оборудование, привлечены специалисты и подготовлен стадион, на котором ежегодно стали проводиться городские, районные, а затем краевые соревнования. Значительно улучшилось положение клуба после начала сотрудничества с Министерством внутренних дел ЧР, которое передало подведомственные спортивные объекты в управление «СКП Корншпитц».

В настоящее время в Яблонеце готовится биатлонная элита Чешской Республики. В административных зданиях, принадлежащих клубу, располагается офис федерации биатлона, на базе «СКП Корншпитц» построен современный оздоровительно-физкультурный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

Благодаря этому, всего за 25 лет «СКП Корншпитц» по числу олимпийских чемпионов и чемпионов мира превзошел всех своих конкурентов. Его воспитанниками являются Вероника Виткова, Ярослав Соукуп, Ондржей Моравец, Эва Пускарчикова, Йитка Ландова, а также самая титулованная чешская биатлонистка в истории, обладательница Кубка мира, бронзовый и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2014 года и двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова.