Китайский штрафной удар

До 2015 года «Славия» принадлежала известному чешскому бизнесмену и бывшему министру транспорта ЧР Алешу Ржебичеку, который приобрел ее в 2011 году и тем самым спас от банкротства и потери профессиональной лицензии. Однако Ржебичеку и его команде не удалось стабилизировать финансовое положение клуба, убыток которого в 2013 году составил 137,6 млн крон (5,1 млн евро). По этой причине он принял решение продать акции инвестору, который бы разделил с ним финансовое бремя по содержанию «Славии».

Китай в «Эдене»

Наиболее предметный интерес к 19-кратному чемпиону страны проявили неназванные российские бизнес-структуры, с которыми Ржебичек вел переговоры с ноября 2014 года, но сделка так и не состоялась. Параллельно появилась информация, что возможность приобретения легендарной команды рассматривают китайские предприниматели.

Слухи были подкреплены конкретными шагами с китайской стороны после поездки президента Милоша Земана в КНР, одним из главных итогов которой стали договоренности о реализации двусторонних инвестиционных проектов. В частности, речь шла о будущих сделках одной из крупнейших китайских частных компаний CEFC (China Energy Company Limited).

CEFC в одном только 2015 году приобрела почти 50% акций авиакомпании Travel Service, выкупила здание бывшего банка Živnostenská banka и Мартиницкий дворец в Праге. Также CEFC объявила о покупке 79,4% акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowicz, финансовом партнерстве с фирмой Médea Group, которая владеет телеканалом TV Barrandov и издательством Empresa, и приобретении 60% акций «Славии».

Клуб, прозябавший в подвале турнирной таблицы, китайские структуры решили превратить во флагмана чешского футбола, тем самым укрепив собственные позиции в Европе. Сделке поспособствовали связи бывшего министра обороны Чехии и президента Чешско-китайской торговой палаты Ярослава Тврдика, который стал президентом «Славии». В результате красно-белые перестали активно продавать игроков, укрепили состав и дважды выиграли национальное первенство, дошли до ¼ финала Лиги Европы и квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов. Не помешала подъему и формальная смена владельца. В 2018 году вместо CEFC Group клуб перешел в собственность китайскому девелоперу Sinobo.

В тени конфликта Праги и Пекина

О том, что договор о сотрудничестве между чешской и китайской столицами может быть разорван стало впервые известно в первой половине 2019 года. Документ был подписан администрацией Праги в 2016 году и предусматривал приоритетную поддержку сотрудничества между столицами в областях торговли и туризма, культуры, здравоохранения, транспорта, образования и спорта.

Новый мэр Праги Зденек Гржиб призвал внести изменения в договор и изъять из текста пункт, согласно которому чешская сторона признает политику «единого Китая». Партнерство чешской и китайской столиц, заявлял Гржиб, должно носить аполитичный характер. Китай при этом должен уделить больше внимание выполнению своих обещаний о реализации в Чехии многочисленных инвестиционных проектов, утверждал он.

В ответ официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан указал на «плохое поведение» пражского мэра и горсовета «в вопросах, касающихся Тайваня, Тибета, национального суверенитета и ключевых интересов Китая», что «серьезно оскорбило чувства китайского народа и нанесло ущерб двусторонним связям». В последствие китайские власти даже отменили гастроли в КНР сразу нескольких музыкальных коллективов, в названии которых фигурирует слово «Прага» – оркестра PKF – Prague Philharmonia, квартета им. Пражака, Симфонического оркестра «Чешского Радио» и Guarneri Trio Prague.

7 октября городской совет Праги постановил расторгнуть договор о партнерстве, спустя три дня Пекин аннулировал договор и приостановил официальные отношения с чешским побратимом. Практически немедленно действия пражских властей прокомментировал президент Милош Земан, который в эфире телеканала Barrandov заявил, что в качестве ответного шага Китай может сократить инвестиции в ЧР, причем под удар может попасть именно пражская «Славия», как «один из самых успешных инвестпроектов КНР в Чехии».

Представители клуба отреагировали на слова главы государства. В частности, председатель правления Ярослав Тврдик в своем аккаунте Twitter написал: «Президент назвал «Славию» самой успешной инвестицией Китая в ЧР и добавил, что он восхищается успехами клуба. Спасибо за его оценку и поддержку. Я надеюсь, что в будущем все останется как прежде».

«Клуб полностью сосредоточен на том, что происходит на футбольном поле, в лиге и параллельно готовится к главному событию года – домашнему матчу Лиги чемпионов против «Барселоны». Мы не можем комментировать слова президента», - говорится в ответе пресс-службы клуба на запрос Radio Prague International.

Три сценария

Как сообщают различные чешские СМИ, непосредственной угрозы прекращения финансирования пражской «Славии» со стороны китайских компаний не существует. По информации Seznam Zprávy, клуб продолжает работать в штатном режиме, никому из его сотрудников (как и работникам компании CITIC Europe, которая является совладельцем «Славии») неизвестно ничего, что бы подтвердило прогноз Милоша Земана.

Тем не менее, в высказываниях экспертов фигурируют различные сценарии будущего развития самой богатой футбольной организации страны уже без китайского капитала. Первый сценарий – немедленная продажа клуба зарубежному инвестору, второй – распродажа игроков и последующая передача его новому владельцу и третий – монетизация всех активов, в том числе стадиона, и последующее банкротство «Славии».

Бывший совладелец столичной команды Иржи Шимане, однако, не допускает возможности ухода китайских инвесторов. «Думаю, что ситуация не настолько серьезная, как представил президент. Он намеренно преувеличивает масштаб бедствия, чтобы привлечь внимание к данной теме», - сказал бизнесмен.

Как отмечает газета Mladá fronta DNES, в политических кругах придерживаются подобной точки зрения. «Это не первое парадоксальное высказывание президента. За «Славией» следит значительная часть нашего общества, это престижный и имиджевый проект для китайской стороны. Инвесторы откажутся от него в последнюю очередь», - отметил неназванный член нижней палаты Парламента ЧР в интервью изданию.

В свою очередь, известный спортивный журналист Лудек Мадл высказал мнение, что пражская «Славия» может прожить и без китайских денег. «В нынешнем сезоне клуб пробился в Лигу чемпионов, что позволит ему заработать не менее 500 млн крон. Далее, красно-белые продали полузащитника Алекса Крала в московский «Спартак» за 310 млн крон, что в любом случае позволит клубу выйти в плюс по итогам года. Убежден, что даже в случае ухода китайского бизнеса отбоя от потенциальных покупателей такого привлекательного актива не будет», - подчеркнул Лудек Мадл.