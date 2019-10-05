Иван Едешко: «Выиграть Олимпиаду нам помог Бог»

Спортивная драма «Движение вверх» вышла в прокат в декабре 2017 года и показала лучшие кассовые сборы за всю историю российского кино. В основу фильма частично легла одноименная автобиографическая книга советского баскетболиста Сергея Белова, посвященная тридцатилетию летней Олимпиады 1980 года в Москве. Создатели фильма неоднократно подчеркивали, что их работа является художественной, хотя и основана на реальных событиях.

«Когда меня пригласили и дали прочитать сценарий, то я был немного озадачен. Помнится, подумал, как можно снять фильм без привлечения спортсменов. Я был уверен, что нам нужны артисты-игроки», - вспоминает Иван Едешко, участвовавший в создании картины в качестве консультанта.

«Да, я был консультантом, а советы мои касались, прежде всего, обстановки, в котором проходил матч, поведения игроков, тренеров, а также в целом атмосферы Олимпиады 72-го года. На первых порах я встревал довольно часто, но мне повторяли, что точная детализация тренировочного процесса или игровых моментов не всегда должна стоять во главе угла. Но я практически не вносил изменений в сценарий», - отметил легендарный спортсмен, по словам которого, итоговый результат его порадовал:

«Поначалу у меня были некоторые опасения. Мои друзья и те, кто интересуется баскетболом, тоже переживали за то, что у нас получилось. Но когда я впервые увидел ленту на экране, то остался в полном восторге. Я был по-настоящему счастлив, потому что увидел глаза зрителей, в том числе детей, которых было очень много. Помню также удивление родителей, которые и не подозревали, что их дети могут быть такими эмоциональными».

Едешко утверждает, что создателям фильма блестяще удалось передать дух того времени. «Я думаю, что у них все получилось, детализация оказалась просто идеальной. Брюки-дудочки, фотоаппараты, музыка, перекрашенные площадки, болельщики в одежде 70-х гг., даже Кока-Кола с олимпийской символикой. Я даже беспокоился, сколько денег было потрачено и не могу представить, во сколько в итоге обошелся тот или иной эпизод», - делится своими мыслями наш герой.

Иван Иванович не скрывает, что ему очень приятно, что на историю финала Олимпиады 1972 года вновь обратили внимание: «И сейчас, и тогда мы были героями. Все игроки были очень популярны, особенно в Италии, Израиле, других странах. Все потому, что переоценить значение той победы тяжело. Американский баскетбол был и остается лучшим. Нигде он не будет таким массовым, как в Америке, где и по сей день это национальный вид спорта».

«Золотая» передача

Известный журналист и писатель Владимир Гомельский в своей книге пишет, что Едешко удалось сделать решающий пас, потому что американский оппонент сделал шаг назад, неправильно истолковав указание судьи. Стало ли это решающим моментом?

«Знаете, там было столько различных невообразимых нюансов, что все не перечислишь. Иногда мне кажется, что кто-то сверху сказал тогда свое веское слово. Если посмотреть запись матча, то возможно заметить, как соперник отошел от лицевой линии как будто намеренно, пусть судья и следил за тем, чтобы он не нарушал ее границы. Благодаря этому и появилась возможность выдать победную передачу», - сказал бывший баскетболист и с трудом подобрал слова, чтобы вспомнить свои ощущения перед решающим действием.

«Когда в первый раз не прошла передача, во второй, то ощущалась некая агония. Хотелось скорее уйти с площадки, потому что было стыдно, ведь мы всю игру вели в счете, и только в последние 2,5 минуты из-за трех потерь упустили лидерство. И тут выступил наш тренер Владимир Петрович Кондрашин, он был психологом, искренним человеком и тренером от Бога. Он нам сказал, «никогда не сдавайтесь! У нас еще целый вагон времени!». Это оказало на нас магическое влияние. Выиграл тот матч ни я и не Александр Белов, а Команда», - подчеркнул он.

От Едешко не раз приходилось слышать, что Господь помог победить СССР в финале. От советского человека не ожидаешь этого слышать… «А почему советский человек не может верить в Бога?, - спрашивает он и объясняет. - Вера ведь бывает разной, можно молиться, ходить в церковь, а можно просто верить. Открою секрет. Я считаю, что Бог дважды доказал мне свое присутствие. В первый раз – в 72-м году в Мюнхене, а во второй раз, когда было принято решение снять фильм «Движение вверх», потому что, как мне кажется, никто не ожидал, что его ждет такой успех».

Кстати, картина пользуется успехом не только в России, но и в мире, особенно в Китае. Иван Едешко попытался объяснить этот феномен: «Китайские журналисты дважды брали у меня интервью по этому фильму. И оба раза они говорили, что китайские зрители никогда не досматривают фильмы до конца, а с сеансов «Движения вверх» никто не уходит. Думаю, что это связано с популярностью нашего вида спорта. Да и в целом баскетбол – это спорт, который обеспечивает гармоничное развитие человека. Например, в США в средних школах баскетбол – обязательный предмет, потому что это настоящая игра, а ребенок должен воспитываться именно в игре. Он должен понять, что такое команда, научиться контролировать себя в тяжелых ситуациях и никогда не прекращать работать над собой. Помимо этого, баскетбол воспитывает волю, развивает командные качества. Эта игра заставляет думать».

Баскетбол: сделано в СССР

Несмотря на триумф в 1972 году, уровень развития советского баскетбола невозможно было сравнить с США. Тем не менее, в СССР появлялись высококлассные игроки с завидной регулярностью, говорит герой мюнхенской Олимпиады.

«Тогда родители не отводили своих детей в секции, у нас был только двор, где мы играли и в баскетбол, и в волейбол, и в футбол. Как только открывалась новая секция, мы спешили туда записаться, не задумываясь ни над чем, нам просто хотелось доказать, что именно я – лучший, я – сильнейший. В баскетбол же я пришел в 14 лет. До сих пор уверен, что у меня были лучшие тренеры, фанаты своего дела, которые были способны заинтересовать ребенка, увлечь его и все их уважали», - утверждает Едешко.

В свете слов прямого участника тех событий победа советской сборной представляется еще более неожиданной и значимой.

«Именно так, - соглашается он. - В СССР были маленькие залы, практически не было возможностей пропагандировать наш вид спорта. Тоже самое было и в Европе. Конкурировать с США было невероятно сложно. Все стало проще, когда появились современные арены, публиковались научные работы по физподготовке, благодаря чему популярность баскетбола пошла вверх».

Сегодня спортсмены – профессионалы, которые получают несравнимо большие по сравнению с советскими временами деньги. А как жилось баскетболисту, когда не было ни телевидения, ни популярности, ни спонсорских контрактов?

«Все было отлично. Я был и остаюсь военным офицером, подполковником (Иван Едешко всю карьеру провел в московском ЦСКА), тогда получал зарплату, а сейчас – пенсию. Но я убежден, что профессионал – не тот, кто получает огромные деньги, а тот, кто по-настоящему любит свое дело. Именно деньги сегодня самое страшное зло, и я нисколько не жалею, что родился тогда. Искренне говорю, ни за что бы не променял свою жизнь, потому что во времена моей молодости была искренность, клуб был практически семьей, мы жили настоящей жизнью, а теперь остался лишь талант, ослепленный долларом», - посетовал Иван Иванович.