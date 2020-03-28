Иржи Голечек – гроза «Красной машины»

Иржи Голечек родился в Праге во время Второй мировой войны, 18 марта 1944 года. С раннего детства он увлекался спортом и ходил сразу в три секции – футбольную, волейбольную и хоккейную. Все тренеры в один голос отмечали талант мальчика, но сердце подсказало сделать выбор в пользу шайбы и клюшки, рассказывал позже Голечек:

«Будучи ребенком, я слышал, что сборная нашей страны в последний раз становилась чемпионом мира в 1949 году. Занимаясь хоккеем с ребятами, мы представляли себе, как выходим на лед в форме со львом на груди, одерживаем историческую победу и возвращаемся домой героями. В итоге все так и вышло».

Его дебют во взрослом хоккее по нынешним меркам произошел довольно поздно – в 20 лет. В течение карьеры воспитанник «Татры Смихов» поменял множество клубов – «Богемианс», «Славия», «Дукла», «Кошице», «Спарта». Позднее, уже на закате карьеры, Иржи играл во второй бундеслиге в составе «Мюнхена» и «Эссена». Зато первой игры за сборную ждать пришлось недолго.

В 1966-м вчерашний юниор получил приглашение в национальную команду, которая готовилась к чемпионату мира в Любляне. В Югославии молодому хоккеисту выйти на площадку не посчастливилось, полноценный шанс заявить о себе на высочайшем уровне он получил спустя год – на ЧМ в Вене. Там же произошел и первый скандал в его карьере.

«Матч открытия против финнов начинал мой друг, Владя Надрхал, который всего за десять минут первого периода пропустил два гола и вместо него на лед вышел я. За оставшееся время финны смогли забить лишь однажды, но мы в итоге все ровно проиграли 1:3, впервые уступив команде Суоми. По окончанию встречи произошел разбор полетов, после которого меня обвинили в поражении и исключили из сборной, объясняя тем, что я излишне амбициозный. По мнению тренеров, это вносило нервозность в ряды команды. Мне, напротив, всегда казалось, что каждый спортсмен, который хочет чего-то добиться, должен быть честолюбивым. Тренеры убеждали, что это не так. В следующий раз под знамена национальной команды меня призовут лишь через три года», - вспоминает Голечек.

Вратарь республики

Тренерский тандем сборной Владимир Костка и Ярослав Питнер (а затем Карел Гут и Ян Старши) не пожалели, что вернули Голечека в сборную, ведь 70-е гг. стали звездным часом вратаря. Успехов было немало – три выигранных чемпионата мира, четыре «золота» первенств Европы, «серебро» и «бронза» Олимпиады. Голечек – внушительный, с виду нескладный, похожий на центрового баскетболиста, в нужные моменты демонстрировал неожиданную пластичность, вылавливал бросок за броском, доставая их в дальних углах, словно фокусник. Красивые, порой феноменальные сейвы стали его визитной карточкой, отчего он и получил прозвище Факир.

Сам Иржи никогда не возражал против наличия сильного конкурента. «Напротив, - говорил он впоследствии. - Борьба закаляет, проверяет, не дает расслабляться. Голкипер, завоевавший право считаться первым номером, должен непременно чувствовать дыхание претендента в затылок. Именно такая острая конкуренция помогла мне в свое время добиться в воротах всего того, о чем я мечтал».

Несмотря на огромное количество побед, индивидуальных титулов и выдающихся выступлений, Голечек запомнился болельщикам, прежде всего, как «специалист по Красной машине» (неофициальное название сборной СССР по хоккею). Казалось, что именно во встречах с Советами он становится не просто хорошим вратарем, а стеной, от которой отлетают все посланные в ворота шайбы.

«Я старался добиться того, чтобы русские меня боялись, и внимательно изучал их стиль игры. Благодаря этому я мог предугадать, что они сделают в следующий момент. Важно было также, как говорится, «залезть сопернику под кожу». Помню, в одном матче сказал по-русски своему советскому сопернику, который расстроился упущенному моменту, что сегодня просто не его день, а у другого, который от досады ударил меня по щиткам, спросил, как на поражение отреагируют в Москве. После этого у них опускались руки и они не могли уже ничего сделать», - улыбается Голечек.

Но были у Иржи среди советских хоккеистов и друзья.

«Например, Александр Якушев, отличный хоккеист, с которым мы поладили еще будучи действующими игроками. После матчей в Москве он приглашал меня в ресторан, где мы прекрасно общались. И сегодня, когда Саша приезжает в Прагу, то сразу звонит, интересуется, есть ли у меня свободное время. Походы на пиво стали для нас традицией», - утверждает Голечек.

«Серебро» с золотым отливом

Впрочем, свой самый памятный матч против СССР великий вратарь проиграл. На Олимпиаде 1976 года чехословацкая дружина отправлялась в ранге фаворитов, но сразу после первых матчей большая часть команды заболела гриппом. К концу Олимпиады лишь двое – Владимир Мартинец и Богуслав Штястны – избежали удара болезни. Остальным, в том числе и Голечеку, приходилось играть через боль. Еще один удар по команде нанесли чиновники МОК, аннулировавшие победу над Польшей из-за того, что в крови защитника Франтишека Поспишила был найден кодеин, лекарство от кашля, запрещенное Олимпийским комитетом.

Решающую игру подопечным Карела Гута предстояло провести с Советами, который они проиграли со счетом 3:4. В своей книге «Факир» Иржи подробно рассказал о драматичных событиях 1976 года: «Нам пошли на беспрецедентные уступки, разрешив дозаявить перед матчем с русскими еще одного вратаря Павла Свитану, который стал моим дублером. Мы были очень близки к желанному результату, но все-таки уступили, и главной причиной поражения стала наша неудачная игра в большинстве. После финальной сирены все в раздевалке чуть не плакали, ведь столь драгоценное золото было так близко. Лишь поздно вечером разговорились о злоключениях, которые преследовали нашу команду, и пришли к выводу, что и серебро в столь экстремальной ситуации – неплохой результат».

Помимо Олимпиады, в 1976 году состоялся еще один турнир, в котором приняли участие все сильнейшие хоккеисты того времени, так как на Кубок Канады хозяева заявили профессионалов из Национальной хоккейной лиги. После турнира Иржи Голечек был как никогда близок к тому, чтобы переехать за океан.

«После окончания финальных матчей против канадцев я встретил в подтрибунном помещении Бобби Халла, лучшего на тот момент игрока НХЛ. Через переводчика он сказал мне, что в Прагу я не вернусь, а поеду с ним в Чикаго. «Черные ястребы» предлагали мне контракт на миллион долларов, но я отказался, так как дома остались дети и жена. Я не могу здесь остаться, иначе с ними может случиться непоправимое, ответил я Халлу. Он убеждал меня, что мы сможем их перевезти в Канаду через месяц через «Красный крест», а я был уверен, что им это не удастся и за 20 лет. На следующий день я ему сказал, что просто не могу остаться и улетел домой», - вспомнил несостоявшийся «беглец» подробности знаменитой встречи с нападающим «Чикаго Блэкхокс».

Как и многие другие великие вратари, Иржи Голечек повесил коньки на гвоздь преждевременно – в 34, всему виной травмы, которые мучали его последние годы карьеры. Однако его пример повлиял на судьбы многих чешских мальчишек. Сам великий Доминик Гашек утверждает, что Голечек был его кумиром.

После завершения карьеры неоднократный чемпион мира работал в Международной академии вратарей в Пелгржимове и участвовал в нескольких турнирах в качестве члена тренерского штаба национальной команды. Один из лучших вратарей в истории продолжает следить за мировым хоккеем, часто посещает матчи пражской «Спарты», а в свободное время тренирует подростков в столичном клубе «Звезда», с которыми делится секретами вратарского искусства.