Игры со смертью

Адам Свобода являлся воспитанником хоккейной школы «Кометы» (Брно), но на высшем уровне дебютировал в Пардубице. В 23-летнем возрасте он сыграл свой первый матч за сборную Чехии, в составе которой в 2005 году одержал свою главную победу на чемпионате мира. Спустя год он занял второе место на аналогичном турнире в Латвии. Также вратарь дважды выигрывал чемпионат Чехии – с пражской «Славией» и «Шкодой» (Плзень).

После завершения игровой карьеры Свобода работал тренером вратарей в юношеской команде «Динамо» (Пардубице) и юношеской сборной Чехии, но чувствовал себя подавленным, отмечают коллеги Адама. Кроме того, в январе нынешнего года он попал в автомобильную аварию, находясь под воздействием алкоголя. Полиция тогда нашла в его крови 1,8 промилле алкоголя. Из-за этого Свобода потерял работу в «Динамо», а затем и сборной Чехии U-18, прежние друзья от него отвернулись, в СМИ начали выходить критические заметки об его личной жизни.

7 мая стало известно, что вратарь покончил жизнь самоубийством. «В час дня мы были вызваны в связи со смертью 41-летнего мужчины в Пардубицком крае. Осмотрев место происшествия, полиция исключила, что в смерти может быть виноват посторонний человек», - сообщила представитель полиции Маркета Яновска, которую цитирует sport.cz.

Серия самоубийств

К сожалению, в последние годы подобные случаи в чешском спорте – далеко не редкость. Например, в 2014 году повесился бывший нападающий хоккейной сборной Мирослав Глинка, в 2016-м из окна седьмого этажа выбросился бывший футболист сборной Чехословакии Франтишек Якубец, в 2017-м в течение одной недели стало известно о самоубийстве экс-игроков национальной команды Франтишека Райторала и Давида Быстроня. В прошлом году счеты с жизнью свел экс-футболист пражской «Спарты» Павел Пергл.

Самоубийства спортсменов – частое явление и за границами Чешской Республики. 10 ноября 2009 года вратарь сборной Германии по футболу и «Ганновера» Роберт Энке бросился под поезд. Он страдал от хронического психического расстройства. В 2011-м легендарный валлийский футболист и главный тренер сборной Уэльса Гарри Спид был найдем повешенным в своем доме.

15 августа того же года форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Рик Рипьен был найден мертвым в канадском городе Краунвест Пасс, еще через две недели стало известно о самоубийстве бывшего хоккеиста «Нэшвилл Предаторз» Уэйда Белака. В полиции Торонто о причинах смерти не сообщается, но по неофициальным данным игрок застрелился из-за депрессии.

В 2012 году произошла трагедия с бывшим главным тренером женской сборной России по волейболу Сергеем Овчинниковым. Как сообщил главный тренер российской мужской сборной Владимир Алекно, причиной самоубийства специалиста были тяжелые переживания из-за неудачи на ОИ в Лондоне в августе 2012 года.

Устами спортсменов и специалистов

«Все думают, что карьера спортсмена – это лишь дорогие автомобили, огромные дома и море поклонников, но это не так. Многие не понимают, что спорт высоких достижений – тяжелый труд, не только физический, но и психологический», - попытался объяснить действия коллег по спортивному цеху экс-футболист сборной Чехии Ян Райнох.

Такого же мнения придерживается действующий игрок «Виктории» (Плзень) Даниэл Коларж. «Со стороны может показаться, что мы – самые счастливые люди на земле, но никто не замечает давления, которое испытывают на себе профессиональные спортсмены. Наши будни – это постоянная борьба за сохранение места под солнцем. Ежедневно в жесточайшей конкуренции вам приходится доказывать, что вы заслуженно занимаете свое место».

Именно запредельные физические и психические нагрузки являются главной причиной увеличения количества самоубийств в спорте, утверждают специалисты. «Мы забываем, что спортсмен – это не груда мышц, запрограммированная на победу. У него есть душа, эмоции, заботы, которые никого не интересуют», - говорит спортивный психолог Михал Шафарж.

«Проблемы связаны, в частности, с необходимостью стабильно показывать высокие результаты и со страхом потерпеть неудачу. Спортивная карьера нацеливает атлета только на одно – на успех, пятые-восьмые места затеряются в информационном шуме. А когда задачи победить уже не стоит, спортсмен оказывается в психологической ловушке и риск возникновения ментальных проблем возрастает», - утверждает Шафарж.

«Современная спортивная индустрия требует от молодых людей работать на максимуме – они должны пробежать как можно быстрее, прыгнуть как можно дальше, заработать как можно больше. И спортсмены, в свою очередь, мечтают о медалях и славе, что, с одной стороны, является отличным стимулом для самосовершенствования, но с другой – стрессовым фактором, который оказывает постоянное влияние на самочувствие и сознание человека», - поясняет ментальный тренер Мариан Йелинек, замечая при этом, что профессиональная психологическая реабилитация в чешском спорте практически отсутствует.

«Развитию направления психологической реабилитации необходимо уделить особое внимание, - соглашается психиатр Ян Цимицки. - Очень важно добиться того, чтобы она стала неотъемлемой частью спортивной индустрии. На Западе в этом вопросе продвинулись значительно дальше: там есть специалисты, которые занимаются не только исцелением тела, но и души».

Лишь в 2018 году после серии самоубийств в чешском футболе вопросом психологического здоровья озаботились в Чешской ассоциации футболистов (ЧАФ) и запустили проект под названием «Чистая голова». В рамках проекта Ассоциация предлагает профессиональную помощь всем, кто столкнулся с ментальными проблемами. На данный момент за помощью в организацию обратились не менее десяти футболистов.

По словам Маркеты Гайндловой, председателя ЧАФ, игроки могут связаться с ассоциацией через социальные сети или по «горячей» линии, причем первоначальный этап лечения будет оплачен Ассоциацией. «Наши услуги доступны не только футболистам. У нас есть профессиональный консультант, который направит спортсменов к соответствующим экспертам – психологам, психиатрам… Вместе с тем, им не нужно ни о чем беспокоиться, потому что все будет происходить анонимно», - подчеркнула Гайндлова.