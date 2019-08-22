Гольф в Чехии. Забытое наследие

Вплоть до распада Восточного блока оставался местечковым явлением. Его возрождение совпало с образованием новой страны – Чешской Республики. Сегодня этим видом спорта интересуются представители самых широких кругов населения, с чем связано и совершенствование спортивной инфраструктуры, быстрый рост числа гольф-клубов и игроков. Успехи ЧР в области развития гольфа признала в 2007 году и организация International Association of Golf Tour Operators, присудившая стране премию «Терра Инкогнито мира гольфа 2007».

На сегодняшний день в Чешской Республике насчитывается более 100 гольф-клубов и 70 полей. Несмотря на это, ЧР значительно уступает по этому показателю странам Западной Европы. «В Восточной Европе мы, безусловно, лидеры – например, в Польше, которая по площади значительно превосходит ЧР, всего 30 полей, в Венгрии – 20, а в России – не больше 15. Вместе с тем, мы сильно отстаем от Австрии, где функционирует 150 площадок, большинство из которых 18-лунковых. У нас же два поля 36-ти лунковых, два – 27-и лунковых, двадцать – 18-ти лунковых, а остальные – девити- и даже шестилунковые», - объясняет журналист Андрей Галада.

С точки зрения качества полей лучшие находятся в окрестностях Праги, а также в Западно-чешском курортном треугольнике и в Северной Моравии, отмечает Галада. Самыми престижными, в свою очередь, считаются площадки рядом с замками Карлштейн и Конопиште, в Карловых Варах и Марианске Лазне, спроектированные выдающимися мировыми архитекторами, например, Гарри Плейером, Мигель Анхель Хименесом, Лесом Фюрбером, Джимом Эремеком, Джоном Бернсом и др.

Помимо любительских турниров, в ЧР проводится ряд престижных международных гольфовых турниров, в частности, Casa Serena Open (European Senior Tour) и Tipsport Czech Ladies Open (Ladies European Tour) с крупным призовым фондом в размере нескольких сотен тысяч крон. Особняком стоит турнир D+D Real Czech Masters – единственный турнир мужского Европейского Тура, проводящийся в Чехии. Его высокий статус обусловлен тем, что это последний турнир, после которого закрывается квалификационный набор в сборную Европы и претендентов на Кубок Райдера.

Наличие подобных турниров свидетельствует о том, что Чехия – гольфовая страна, убежден президент Чешской ассоциации профессиональных гольфистов (Czech PGA) Роман Свобода. «Гольф – замечательная игра для обычного человека, и цены в этом виде спорта вполне приемлемые по сравнению с другими видами спорта. Например, велосипеды или горнолыжный спорт потребуют гораздо больше финансовых затрат. Чем больше полей будет, тем дешевле будут игра и членство в гольф-клубе», - говорит он.

«Нужно признать, что число игроков в гольф в последние годы не растет. Решить эту проблему может программа популяризации нашего вида спорта, которая уже принята и реализуется. Мы ставим перед собой задачу привести как можно больше новых людей. Важно при этом, чтобы изменилось представление, что гольф – забава скучающих миллионеров. Напротив, это доступная и интересная игра, и практически любой может попробовать в ней свои силы», - указал Свобода.

«Сегодня гольф – не просто вид спорта, а философия экзистенции, образ жизни, мировой феномен, который играет важную роль в обществе. Гольф – это игра чести, он учит людей порядочности и объективности во всех отношениях, генерирует в них ценности, которых сегодня критически не хватает», - отмечает, в свою очередь, Михал Заградничек, известный предприниматель, бывший вице-президент Чешской федерации гольфа и один из авторов программы «Играй в гольф – измени жизнь».

А Андрей Галада советует при знакомстве с гольфом обратить внимание на небольшие поля вдали от крупных городов. «В Праге, Брно, Карловых Варах есть поля, где за сеанс игры придется выложить до 1,5 тыс. крон. Однако эти невероятно красивые площадки, оснащенные по последнему слову техники, не рассчитаны на рядового жителя Чехии. Мой совет всем новичкам: собирайтесь всей семьей и отправляйтесь на уютные маленькие поля с клубным домом, рассчитанным на 10-20 человек. Только там в компании истинных поклонников гольфа вы сможете окунуться в уникальную атмосферу великой игры», - рекомендовал публицист.

Чешский день рождения

Первый удар клюшкой по деревянному мячику на территории современной Чехии состоялся на Императорском лугу в Праге (самый южный из пражских островов по течению Влтавы) в 1898 году. Первое же поле для гольфа с 9 лунками появилось в Богемии в 1904 году рядом со знаменитым курортом Карловы Вары в долине реки Тепла. Год спустя, 21 августа 1905 года, такое же поле появилось в окрестностях другого известного курорта – Марианске Лазне, которое было торжественно открыто в присутствии английского короля Эдуарда VII.

Обе площадки, впрочем, были предназначены для отдыхающих, а местное население ими практически не интересовалось. Только в 1926 году в Праге появился первый гольф-клуб Golf Club Praha с бесплатным полем (сегодня на его месте находится Больница на Гомолке), через четыре года состоялся первый чемпионат Чехословакии, а в 1931-м объявили о создании Национальной ассоциации гольфа ЧСР, первым председателем которой стал барон Франц Рингхоффер IV.

«Золотой» эрой чешского гольфа XX века считается вторая половина 30-х гг., когда состоялось объединение всех гольф-клубов страны в единую организацию. По ее инициативе был организован международный чемпионат Чехословакии среди любителей и профессионалов, в котором участвовали звезды мировой величины, в частности, Генри Коттон, культовый британский игрок того времени. Незадолго до начала войны в стране были построены еще несколько полей для гольфа, в том числе в Брно, Тршемшине и Клановице.

После оккупации Чехословакии нацистской Германией именно Клановице стали центром чешского гольфа, но в этом статусе местный гольф-клуб пробыл недолго. В 1941 году его помещения занял региональный штаб немецкой оккупационной армии, а в 1944-м он был закрыт. До окончания Второй мировой «дожил» только один гольф-клуб в Лишнице и не более десяти представителей довоенного поколения игроков, которое составляли преимущественно жители ЧСР еврейского происхождения. Большинство из них погибло в нацистских концентрационных лагерях.

Гибель и возрождение

Победа союзников не принесла Чехословакии долгожданной свободы. В 1948 году власть в стране захватили коммунисты, которые по объективным политическим и идеологическим причинам практически не уделяли внимания развитию гольфа.

По решению новых властей в области физической культуры начался объединительный процесс: в 1949-м был издан первый закон о физкультуре и спорте, на основе которого было учреждено Государственное управление физкультуры и спорта (ГУФС). Все организации, включая Национальную ассоциацию гольфа, объединились в одну – «Сокол». В конце 1950 года поступил приказ распустить последний гольф-клуб и закрыть поле. Параллельно этот вид спорта был исключен из ГУФС и де-факто прекратил свое существование.

Огромную роль в его возрождении в 60-е гг. сыграл Милослав Плодек. В 30-е гг. он был одним из самых известных кэдди Чехословакии (помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами), а после стал заметным игроком. Плодек был членом Коммунистической партии Чехословакии, занимал должность председателя партийной ячейки в одном из столичных научно-исследовательских институтов и на протяжении всей своей жизни оставался ярым поклонником гольфа.

В 1962 году Милослав Плодек добился создания Руководящего комитета по гольфу и возглавил его, став на долгие годы покровителем «игры аристократов» в ЧССР. В 1966-м была организована секция гольфа в Центральном комитете ГУФС, которая восстанавливало в правах этот вид спорта. В течение следующих десяти лет в Чехословакии было построено пять новых полей в Подебрадах, Семиле, Шилержовице, Праге-Мотол и Свратке.

В 1968-м страна была восстановлена в Европейской федерации гольфа, и местные спортсмены смогли принимать участие в международных соревнованиях. Самым известным чехословацким гольфистом того времени был Иржи Дворжак. В 1960-79 гг. он был 24 раза назван лучшим игроком ЧССР, а в 90-е гг. стал членом Залы славы чешского гольфа.