Герои нашего времени

Именно на 60-е годы пришелся расцвет карьеры выдающейся чехословацкой спортсменки из пражского клуба «Слован», 7-кратной олимпийской чемпионки, 4-кратной чемпионки мира, многократной чемпионки Европы и Чехословакии. В 1964 году на Олимпиаде в Токио Чаславской удалось сместить с трона советскую гимнастку Ларису Латынину.

«Она была королевой гимнастики, большой пример для меня. Она всегда выигрывала крупнейшие соревнования, но на этот раз мне удалось впервые одержать победу», - признавалась в интервью «Чехословацкому радио» Вера Чаславска.

Имя Веры Чаславской прогремело на весь мир спустя еще четыре года. Сначала спортсменка подписала письмо «Две тысячи слов», а затем на Олимпиаде в Мексике, во время исполнения государственного гимна Советского Союза в честь победы Ларисы Петрик, в знак протеста опустила голову и отвернулась.

Этот жест стоил ей дальнейшей карьеры: власти больше не пускали гимнастку на Олимпийские игры. Она завершила карьеру, стала «невыездной» и была исключена из рядов Чехословацкого физкультурного союза. В итоге до 1990 года Чаславска была вынуждена работать обычным тренером. О великой спортсменке вспомнили лишь после распада Восточного блока…

Несмотря на всенародную любовь и статус символа борьбы чехословацкого народа против советских оккупантов, Вера Чаславска занимает второе место в списке лучших спортсменов страны XX века. Великолепная гимнастка уступила первую строчку легкоатлету и национальному герою Эмилю Затопеку.

Бег длиною в жизнь

Затопек родился 19 сентября 1922 года в городе Копршивнице. Спортивным талантом в детстве он не блистал, и начал заниматься бегом только в 19 лет. Судьбу будущего чемпиона решил случай: преподаватель подал заявку от всей группы студентов для участия в традиционном злинском марафоне и включил в нее Эмиля. К своему великому удивлению Затопек пришел вторым, что побудило его серьезно заняться атлетикой.

Уже в 1944 году молодой человек быстрее всех в Протекторате Богемии и Моравии пробегал дистанции в 2000, 3000 и 5000 метров, а после войны состоялся его первый международный старт – в 1946 году он победил в забегах на 5 километров в Осло и Берлине. Но это было только начало.

В конце 40-х гг. Эмиль регулярно занимал ведущие места на мировых чемпионатах и впервые принял участие в олимпиаде. В Лондоне в 1948 году ему с первой же попытки удалось стать олимпийским чемпионом на дистанции 10 км. Но «звездным часом» великого спортсмена стали ОИ в Хельсинки 1952 года. Он принимал участие в трех дисциплинах, и во всех ему удалось победить.

В столице Финляндии он выиграл забеги на 5 и 10 км, а также марафон, каждый раз устанавливая новые высоты. Марафон тот, кстати, стал для него первым в жизни – и тем более удивительной оказалась его победа. Затопек, благодаря этим успехам, стал единственным на тот момент четырехкратным олимпийским чемпионом, а по словам Роджера Баннистера, «величайшим атлетом послевоенного мира – и среди хмурых, и среди жизнерадостных спортсменов».

Дело в том, что Эмиль Затопек из-за особого стиля бега получил прозвище «Эмиль Ужасный». Как написал один из обозревателей, он бежал, «словно человек, терзаемый внутренними демонами» и напоминал «человека, сердце которого пронзили кинжалом». Эмиль отвечал на это очень емко: «Я не так талантлив, чтобы бежать и при этом еще улыбаться».

Формула успеха

Секрет успехов чехословацкого чемпиона заключался в особом методе подготовки. «Лучше тренироваться в невыгодных условиях. Потому как преодолев их, в настоящей гонке будет гораздо меньше факторов, которые смогут сбить с цели», - говорил сам Затопек. Такое отношение к трудностям превратилось в эксцентричную разновидность силовых тренировок.

«Когда он начал заниматься, то тренировался также, как и другие наши стайеры. Но затем Эмиль перешел к индивидуальным занятиям, и стал на себе испытывать методики улучшения показателей за счет чередования беговых интервалов высокой и низкой интенсивности. Сегодня этот метод называется интервальные тренировки», - рассказывает жена спортсмена Дана Затопкова.

Интервальными тренировками Затопек заставлял организм восстанавливаться в короткие промежутки легкого бега между четырехсотметровыми отрезками, пробегаемыми в полную силу. Тренировался атлет в лесу, на мягкой дорожке без секундомера, но каждый из ста раз бежал в полную силу.

Эта система работы жива и по сей день и стала фундаментом подготовки спортсменов-профессионалов, но тогда это был нонсенс. Вместе с тем, современные врачи утверждают, что успехи Затопека были связаны не только с его методиками, но и особыми свойствами организма.

«Главным образом с точки зрения мышц его организм должен был быть восприимчивым к подобным нагрузкам. Он весил 68 кг, объем его легких составлял 5,25 л, пульс – 72 удара в минуту, а давление – 136 на 70. Но самое интересное заключается в том, что снимок его сердца показал, что оно изначально имело форму, характерную для марафонцев и стайеров – овальную, почти круглую, с увеличенным в размерах левым желудочком и предсердием», - утверждает председатель правления пражского Института спортивной медицины Иржи Достал.

«До сих пор специалисты не могут сойтись во мнении, в чем секрет успеха Эмиля Затопека. Чем обусловлены его невероятные результаты: физиологическими особенностями, талантом? Мне кажется, что сочетанием этих факторов. Я уверен, что фантастическую карьеру ему обеспечили любовь к спорту, невероятное трудолюбие и настойчивость во время тренировочного процесса, а также изобретательные методы подготовки», - подытожил Милан Йирасек, бывший председатель Олимпийского комитета Чехии.

Из героев в изгои

Невероятный триумф в Хельсинки сделал Затопека настоящей легендой Чехословакии. Несмотря на завершение карьеры в 1958 году, про него рассказывали в школах, его портреты использовали в пропагандистских целях. Но все закончилось с наступлением «Пражской весны». Подписав манифест «Две тысячи слов», поддержав первого секретаря Компартии Александра Дубчека и приняв активное участие в антисоветских демонстрациях, бывший атлет был лишен наград, воинского звания, звания «заслуженный мастер спорта», а также уволен из армии и исключен из партии.

После смены политического курса Затопек оказался в опале. Сначала он работал на заводе, а с 1976 года – в центре документации государственного спортивного архива. Лишь в 1990 году Вацлав Гавел его реабилитировал и вернул все многочисленные регалии, ордена, армейское звание и диплом о высшем образовании.

По случаю 100-летнего юбилея чешской атлетики Эмиль Затопек был признан Лучшим атлетом Чехии и Олимпийским чемпионом столетия. В его честь был назван астероид, беговой журнал в Бельгии, а американская газета Wall Street Journal удостоила Затопека звания «лучший бегун всех времен».

Скончался Затопек 22 ноября 2000 года в одной из пражских больниц после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелую судьбу, он стал легендой, достойной подражания, образцом для нового поколения и одним из тех, кто прославил на весь мир небольшое государство в центре Европы.