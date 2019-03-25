Футбольный праздник: в Прагу едет Бразилия

До встречи с бразильцами сборная Чехии побывала «с гастролями» в Лондоне, где сразилась на легендарном стадионе Уэмбли с англичанами. Матч с родоначальниками футбола мог бы стать главным событием года, если бы не факт, что спустя всего три дня «народной команде» не предстояло сыграть с пентакампеонами.

Приезд кудесников мяча в любую страну – праздник. Бразильцы – не только самая титулованная сборная мира, но и самая популярная национальная команда, болельщики которой есть во всех уголках нашей планеты. Игроков Бразилии знают в лицо, их имена знакомы даже тем, кто не интересуется футболом, все победы южноамериканской команды вписаны золотыми буквами в историю мирового спорта.

Именно потому добиться права сыграть товарищеский матч с бразильцами – задача не из легких. Еще сложнее договориться о проведении матча на своем поле. Подписание контракта об организации встречи требует недюжинных усилий и больших денег. И в Чехии нашелся человек, который поставил перед собой цель привести «селесао» (в переводе с португальского означает «избранные») в Прагу – недавно избранный председатель футбольной федерации страны Мартин Малик.

«Приезд бразильцев в Прагу можно сравнить с визитом баскетбольной «Дрим-тим» США или регбистов All Blacks из Новой Зеландии. Мы вели переговоры почти шесть недель, с нашей стороны в них участвовало 25 человек. Спасибо всем за работу», - сказал накануне встречи Мартин Малик.

По информации СМИ, организация матча обойдется чешской стороне примерно в 20 млн крон, хотя изначально бразильцы требовали 40 млн плюс компенсацию расходов на перелет, проживание и трансферы. Кроме того, бразильская федерация получит почти половину доходов от продажи билетов.

«Считаю, что это выгодные условия. Действительно, игра против Бразилии станет самым дорогим товарищеским матчем в истории нашей страны, однако мы все это сделали исключительно ради болельщиков, которые своими глазами смогут увидеть звезд мирового футбола – Марсело, Роберто Фирминьо, Тиаго Сильву, Филипе Коутиньо, Габриэла Жезуса, Алисона и др.», - подчеркнул глава футбольной федерации.

«Это событие займет важное место в чешских футбольных анналах. Встреча с Бразилией – это не только бесценный опыт, но и огромная честь, которой удостаивается далеко не каждый. Убежден, что поклонники футбола получат невероятное удовольствие от игры, а наши футболисты смогут исполнить свою детскую мечту», - согласен с функционером капитан сборной Чехии Боржек Дочкал.

История противостояния

В последний раз чешская сборная встречалась с бразильцами 22 года назад – в полуфинале Кубка FIFA в Эр-Рияде – и проиграла со счетом 0:2. В свою очередь, у сборной Чехословакии гораздо более богатая история встреч с «селесао». В 17 встречах чехословаки одержали 2 победы, 6 раз сыграли вничью и 9 раз проиграли.

Единственные две победы датируются 1956 и 1968 гг. В 1956-м чехословацкая команда в Рио-де-Жанейро выиграла 1:0 благодаря точному удару Антона Моравчика, а в 1968-м в Братиславе победила со счетом 3:2 – хет-триком тогда отметился Йозеф Адамец.

Самый памятный матч сборных Чехословакии и Бразилии состоялся в Сантьяго в финале Чемпионата мира 1962 года. Сборная Бразилии приехала в Чили в ранге действующего чемпиона, костяк «золотого» состава сохранился более чем наполовину: 14 триумфаторов первенства планеты 1958 года прибыли за вторым титулом. В составе «селесао» тогда блистали Пеле, Гарринча, Амарилдо.

До финала чехословаки и бразильцы сыграли на групповом этапе, добытая в матче с чемпионами мира нулевая ничья помогла подопечным Рудолфа Вытлачила пробиться в следующий раунд соревнований. Кстати, именно в этой игре получил травму и выбыл до конца турнира Пеле (он потянул мышцу и доигрывал с травмой – замены тогда не разрешались).

Финальный матч Бразилия – Чехословакия прошел 17 июня 1962 года. Встречу ожидали с огромным интересом, национальный стадион был переполнен, вместив на своих трибунах 70 тыс. зрителей. Решающую встречу мундиаля впервые в истории было доверено судить советскому арбитру Николаю Латышеву.

Едва только Латышев дал свисток к началу матча, как обе команды бросились в атаку. Первым удалось отличиться европейцам – Йозеф Масопуст изящно обыграл голкипера и открыл счет. Но этот гол только раззадорил бразильцев, и вскоре Амарилдо провел ответный мяч в результате ошибки доселе безупречно игравшего Вилиама Шройфа. Больше командам в первом тайме забить не удалось, хотя они нанесли по воротам в общей сложности 39 ударов.

Во втором тайме футбольное представление продолжилось: южноамериканцы атаковали, чехословаки отбивались. В итоге свою роль сыграло более высокое мастерство бразильцев, их острые атаки привели к тому, что еще два мяча влетели в ворота Шройфа – их авторами стали Зито (после новой ошибки чехословацкого голкипера) и Вава.

Несмотря на поражение, чехословацких футболистов встречали на родине десятки тысяч восторженных болельщиков. Один из них, Сватоплук Плускал, признался, что чемпионат в Чили он не забудет никогда: «И по той причине, что мы заняли второе место, и потому, что чилийцы оказали нам незабываемое гостеприимство».

Новая битва «народной команды» с бразильцами состоится в Праге на стадионе «Синобо арена» во вторник 26 марта в 20:45.