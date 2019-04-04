Франтишек Поспишил: мягкая сила в хоккее

Во второй половине 60-х гг. противостояние СССР и ЧССР приобрело новый особый политический контекст. Связано это было с событиями «Пражской весны», которая завершилась оккупацией Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

Еще до вторжения пути команд пересеклись на Олимпиаде в Гренобле. Чехословацкая сборная показала вдохновенную игру и выиграла у СССР со счетом 5:4. Свидетели тех матчей утверждают, что отличное выступление команды было напрямую связано с обнадеживающими общественными переменами, происходившими тогда в ЧССР.

В жизни национальной команды и всей страны все перевернул август 68-го… Первая встреча советских и чехословацких хоккеистов после оккупации состоялась на чемпионате мира в Стокгольме в 1969 году. В обоих матчах победу праздновали чехословаки: 2:0 и 4:3. Более полумиллиона человек вышли тогда на улицы Праги и других крупных городов страны с лозунгами «За август», «ЧССР-оккупанты 4:3», «Вы нам танки – мы вам бранки (шайбы)». Это была их месть за «Пражскую весну».

В Советском Союзе о смысле событий 1968-69 гг. практически ничего не было известно, но те победы заставили часть населения задуматься о причинах столь отчаянного сопротивления спортсменов. Отдавая дань их мужеству, чешские фамилии заняли заметное место в народном советском хоккейном фольклоре. Большинству болельщиков известна присказка: «Проснулся я рано утром. Во рту сухи, в глазах черны. Надел на себя кохту, сунул в рот бублу и поспишил в магазин».

В этих двух предложениях скрыты имена лучших игроков чехословацкой команды стокгольмского образца – Яна Сухи, Йозефа Черны, Иржи Кохты, Иржи Бублы и Франтишека Поспишила, капитана золотой сборной ЧССР середины 70-х, олицетворявшего собой тип чехословацкого защитника.

Клубная карьера

Поспишил родился 2 апреля 1944 года в городке Унгошт, где с 14 лет выступал за местную одноименную команду. Еще в средней школе талантливого юношу приметил Владимир Свобода, тренер молодежной команды «ПЗ Кладно» и добился его перехода. Франтишек стремительно прогрессировал и уже в 17 лет дебютировал в первой чехословацкой лиге на льду «Хемопетрол Литвинов».

Свой первый матч на высшем уровне Поспишил провел в качестве левого крайнего нападающего в тройке с опытными Ярославом Волфом и Богумилом Прошкой. В игре, изобиловавшей забитыми шайбами и закончившейся со счетом 6:6, молодой хоккеист отметился голом и результативной передачей. Впрочем, уже в следующей игре главный тренер вернул его в защиту и поставил в пару к Станиславу Бацилеку.

Его наставления и опыт впоследствии сыграли важную роль в становлении будущего чемпиона. Об этом неоднократно вспоминал и сам Франтишек Поспишил. «Станда был невероятно трудолюбив, он всегда был готов прийти на выручку, подсказать в сложный момент, лечь под шайбу, заступиться за партнера. Я во всем старался брать с него пример», - рассказал он изданию Sport в середине 90-х гг.

Позитивно на карьере Поспишила сказалась и клубная принадлежность. Руководство города трудоустроило молодого человека шахтным обмерщиком, благодаря чему он был освобожден от службы в армии и мог продолжать совершенствовать свои хоккейные навыки. Большую часть карьеры «Поспец» так и провел в местном клубе, сыграл более 600 матчей, забил 133 шайбы, трижды становился чемпионом Чехословакии, дважды, в 1971 и 1972 гг., признавался лучшим игроком лиги и получал приз «Золотая клюшка». А в конце карьеры, как и многие известные чехословацкие хоккеисты, переехал в Германию, где два года выступал за местный EV Landshut.

Сборная

В «Кладно» Поспишил был безоговорочным лидером и капитаном, подобного статуса он добился и в сборной Чехословакии. В национальной команде Франтишек Поспишил одним из первых сумел стать организатором игры в обороне и нападении. С него можно было писать пособие по игре в защите, настолько его действия были тактически вышколенными, логичными и безошибочными, подразумевавшими одну-единственную цель – стопроцентную надежность.

Он также славился жесткостью на льду и дружелюбием вне площадки. За это его уважали и партнеры, и тренерский штаб, и противники. «На площадке я был злой по максимуму, но злость была спортивная – будь ты хоть какой хороший парень, с шайбой мимо меня не пройдешь», - говорил легендарный защитник.

Лучшим для Франтишека Поспишила считается чемпионат мира 1972 года, где он в паре с Олдржихом Махачем и в компании других чешских и словацких парней впервые за десятилетие отобрал «золото» у сборной СССР. Великолепно «Поспец» провел и олимпийский турнир в Саппоро, который запомнился еще одним напряженным поединком с СССР, когда Вацлав Недомански после провокаций со стороны главного тренера советской команды Анатолия Тарасова ударил его помощника Аркадия Чернышева, тихого и скромного человека, редко участвовавшего в перепалках. К счастью, этот инцидент не привел к массовой потасовке.

Его достижения на международном уровне выглядят не менее впечатляюще, чем на клубном: трехкратный чемпион мира, дважды признававшийся лучшим защитником турнира, обладатель трех олимпийских наград, участник финала первого в истории Кубка Канады в 1976 году.

«Кубок Канады был настоящим праздником хоккея. До тех пор все могли только теоретически сравнивать уровень подготовки по обе стороны океана, многие указывали на то, какие североамериканцы профессионалы и какие мы дилетанты. В 1976-м мы, наконец-то, на деле смогли сравнить мастерство хоккеистов. И нужно отметить, что к середине нашего матча с канадцами рядовой болельщик не смог бы отличить, кто на льду профессионал, а кто – «любитель». Следует отдать должное и местной публике. Несмотря на высокий градус соперничества, после окончания матча они наградили нас аплодисментами», - вспоминает первую поездку в Канаду Поспишил.

Но был в жизни одного из лучших чехословацких хоккеистов всех времен и скандал, связанный с употреблением допинга. В разгар Олимпиады-1976 в его крови был найден кодеин, лекарство от кашля, запрещенное Олимпийским комитетом. Почти вся чехословацкая дружина тогда болела гриппом, однако даже этот факт не спас команду от дисквалификации. Как следствие, результат матча ЧССР и Польши был аннулирован, чехословакам было засчитано поражение, хотя на расклады хоккейного турнира инцидент никак не повлиял. Решающий матч подопечным Карела Гута предстояло провести с Советами, который они проиграли со счетом 3:4 и завоевали лишь бронзовые медали.

Карьеру в главной команде страны Франтишек Поспишил завершил в 1978 году, аккурат накануне домашнего чемпионата мира. Виной тому была травма, полученная на одной из тренировок: «Я чувствовал, что не готов выйти на лед и показать все, на что способен, хотя шанс сыграть дома на глазах родных и близких выпадает раз в жизни. Неиграющих капитанов в спорте не бывает, разве что только в теннисе. Я тогда был уверен, что защищать цвета национальной команды должны абсолютно здоровые спортсмены, к ним на тот момент я себя отнести не мог».

Хоккейная пенсия

Всего Поспишил сыграл за сборную 262 матч, забив в них 25 голов. После окончания игровой карьеры экс-капитан национальной команды возглавил ставшее для него родным «Кладно», вместе с которым в пятый раз стал чемпионом страны. В 1983 году он переехал в «Литвинов», с 1986 по 1988 гг. работал помощником главного тренера сборной, а после распада Советского блока уехал за рубеж, и помогал поднимать хоккей в Италии и Японии.

В середине 90-х гг. Поспишил вернулся на родину, работал генеральным менеджером «Кладно», а завершил тренерскую карьеру в клубе «Лоуны» в 2003 году. К тому моменту он уже был включен в Зал славы Международной федерации хоккея, его свитер с 11 номером подняли под своды ледового стадиона в Кладно, а его имя стало символом мужественности, стойкости и твердости чешского духа под давлением любых внешних обстоятельств.

