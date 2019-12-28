Финальный зачет: спортивные итоги года

Футбол: Евро-2020, «Славия», Петр Чех

Главным событием в футболе стал выход сборной Чехии в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Решающую победу подопечные Ярослава Шилгавы одержали в Косово, а победный мяч забил полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

«Наконец-то, мы вышли на крупный футбольный форум (сборная Чехии пропустила ЧМ-2018 – прим. Radio Prague International), и в следующем году мы сможем, наконец, поболеть за родную команду. Что касается качества показанной в квалификации игры, начало отборочного цикла мы, конечно, провалили, но потом ребята поняли требования тренерского штаба, объединились в единый кулак и достигли поставленной цели. Уверен, что на Евро-2020 они приложат максимум усилий для того, чтобы добиться хорошего результата и продемонстрируют при этом качественный футбол», - полагает чемпион Европы 1976 года Антонин Паненка.

В клубном футболе успехи чешских команд оказались значительно скромнее. Все клубы, за исключением пражской «Славии», не смогли пробиться в групповую стадию, однако выступление красно-белых в Лиге чемпионов стало настоящей сенсацией. Агрессивный стиль «Славии» отметили многие эксперты.

«Их манера вообще не зависит от потерь и силы соперника – они прессингуют всегда, что ощутили «Барселона», дотмундская «Боруссия» и «Интер». Такой футбол от нетоповой команды действительно уникален. Никто из андердогов в последние годы не показывал настолько явной смелости в прессинге. По территориальному доминированию «Славия» – 2-я команда из 32! Почему они не побеждали? Жуткое невезение и нехватка мастерства в реализации. Например, с «Барсой» у них было 24 удара, 14 из штрафной и 8 сейвов Марка-Андре Тер Стегена. Но мы и до старта турнира знали, что по мастерству «Славия» не в лидерах, зато по поставленности игры они выглядят лучшей командой группы», - такую оценку пражанам дал известный футбольный аналитик Вадим Лукомский.

Кстати, успехи «Славии» позитивно отразились и на игре сборной команды, которая на половину состоит из футболистов столичного клуба. Именно высоким давлением чехи «задушили» Англию в ключевом матче квалификации.

«Каким образом можно оценить уровень футбола в отдельно взятой стране? Конечно, на основании того, как выступает национальная команда и клубы в еврокубках. Исходя из этого следует анализировать результаты «Славии», которая сменила на троне чешского футбола пльзеньскую «Викторию». Благодаря красно-белым в Европе узнали о нашем чемпионате, футболистах и тренерах, а также болельщиках. Далеко не в каждой стране на стадионах царит такая же атмосфера, как у нас», - отметил Антонин Паненка.

2019-й год запомнится и тем, что профессиональную карьеру завершил лучший вратарь в истории Чехии Петр Чех, путь в большой футбол которого давно стал притчей во языцех. Петр родился 20 мая 1982 в Плзене. В семилетнем возрасте родители отдали мальчика на обучение в академию местного клуба «Виктория», где тренеры определили его полевым игроком. Однако в 11 лет он получил свою первую серьезную травму и из-за затянувшегося процесса восстановления левый полузащитник стал вратарем.

В «Виктории» талантливого голкипера в Чехе не разглядели, продали в «Хмель» (Блшаны), за который он дебютировал в национальном чемпионате в 1999 году. В небольшом провинциальном клубе он не задержался и за рекордную для страны сумму перешел в пражскую «Спарту». Хотя в Праге Петр провел всего один сезон, за это время он установил непревзойденный до сих пор рекорд чешского чемпионата – 855 минут без пропущенного гола.

Летом следующего года ему поступило предложение из французского «Ренна», которое футболист немедленно принял. «Спарта» получила 5 млн евро, а «Ренн» – основного вратаря, вместе с которым команда дошла до полуфинала Кубка Франции и заняла девятое место в высшем дивизионе внутреннего первенства. Руководство «красно-черных» по завершению успешного сезона было готово удвоить оклад вратаря, но конкурировать с лондонским «Челси» середняк французского чемпионата не мог.

Потраченные английским клубом деньги Петр отработал практически сразу. Уже первый его сезон стал по-настоящему великим. В 35 матчах АПЛ он пропустил лишь 13 мячей, 24 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. Он побил и рекорд датского вратаря «Манчестер Юнайтед» Петера Шмейхеля, не пропустив на протяжении 11 игр и 35 минут (1025 минут), за что удостоился от фанатов прозвища «Мистер Зеро» или «Мистер Ноль», а от руководства АПЛ – звания лучшего вратаря лиги.

В течение следующих шести сезонов Петр стал трехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка, два раза признавался лучшим вратарем АПЛ, дважды – лучшим вратарем Лиги чемпионов. С именем Чеха были связаны все главные победы «Челси» в XXI веке. После перехода в «Арсенал» он добавил в свой послужной список один Кубок Англии и два Суперкубка страны.

Хотя с национальной сборной Чеху не удалось выиграть трофеев, на его счету только одна большая победа – на первенстве Европы среди молодежи, для Чехии он является не менее значимой фигурой, чем для английской лиги. В частности, Петру 12 раз вручали «Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту страны.

«Мой путь футболиста подошел к концу, но жизнь только начинается», - написал вратарь в прощальном письме болельщикам. Он рассказал, что после завершения карьеры намерен посвятить себя детям (вместе с супругой Мартиной он воспитывает дочь Аделу и сына Дамиана) и музыке. Весной у Чеха вышла первая его песня «That’s Football» – совместный сингл с барабанщиком Queen Роджером Тейлором. Впрочем, уже осенью стало известно, что Петр остается в большом футболе и возвращается в «Челси» в качестве технического диретора.

Хоккей: 4-е место на ЧМ и Давид «Паста» Пастрняк

В чешском хоккейном королевстве дела, наконец, пошли на лад. На главном турнире года – мировом первенстве в Братиславе – дружина Милоша Ржиги дошла до полуфинала и заняла итоговое четвертое место. В борьбе за «бронзу» чехам противостояла российская сборная, и матч удался обеим командам.

Чехи были куда ближе к победе, и если бы не надежная игра Андрея Василевского в воротах сборной России, дело бы не дошло до овертайма и буллитов, в которых точнее оказались игроки с двуглавым орлом на груди. Илья Ковальчук и Никита Гусев использовали свои попытки, а Якуб Врана, Доминик Кубалик, Ян Коварж и Филип Гронек не сумели переиграть российского стража ворот.

«Несмотря на то, что мы остались без медалей, выступление на чемпионате мира следует признать успешным. У нас была прекрасная команда, которая на равных соперничала с ведущими сборными планеты. Например, в матче за 3-е место Россия победила во многом благодаря сильной игре голкипера. Думаю, что нам удалось сделать шаг в правильном направлении, и если удастся развить успех, то в 2020-м мы обязательно добьемся большего», - такое мнение в беседе с Radio Prague International высказал знаменитый тренер Владимир Вуйтек.

На следующем ЧМ сборная Чехии, возможно, сможет рассчитывать на помощь нападающего Давида Пастрняка, который в третий раз подряд был признан лучшим хоккеистом страны. Карьера нападающего «Бостона» во многом уникальна. В хоккей Давида отвел отец, но в 16 лет он покинул родину и уехал играть в Швецию. За один скандинавский сезон хоккеист успел сыграть в трех лигах: до 18 лет, до 20 лет и во втором по силе шведском чемпионате.

В 2014 году «Бостон» выбрал Пастрняка в первом раунде драфта под 25-м номером, и тот сходу закрепился в основном составе. В 2018-м нападающий заключил с «Брюинз» новый шестилетний контракт на 40 млн долларов, застолбил за собой место в ведущем звене клуба и набрал 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

«Я думаю, что Пастрняк станет новым Ягром, если продолжит в том же духе. Он молод, и у него вся карьера впереди. Забивать голы тяжело, а он умеет это делать. Желаю ему удачи, надеюсь, он побьет все рекорды», - сказал обладатель Кубка Стэнли Петр Клима. С его мнением согласен и Владимир Вуйтек:

«Давид лишь подтверждает то, чего от него ожидали с юниорских лет. Тогда о Пастрняке отзывались, как об очень талантливом хоккеисте, у которого почти нет слабых мест. У него прекрасный бросок, высокая культура паса и хорошая техника. При этом он не перестает работать над собой и самосовершенствоваться. Прямо сейчас Пастрняк – один из лучших крайних форвардов НХЛ, звезда мирового хоккея, который пришел всерьез и надолго».

Биатлон: прощание Коукаловой и восхождение Давидовой

Прошлой зимой на биатлонном небосклоне взошла новая чешская «звездочка». После завершения карьеры Габриэлы Коукаловой в основной сборной освободилось место, на которое претендовали многие юниоры и ветераны, но лучше всех воспользовалась представленным шансом 22-летняя Маркета Давидова. Прошедший сезон стал для нее прорывным. Она блестяще выступила на Кубке мира, одержала первую победу во взрослой карьере и заняла третье место в зачете индивидуальных гонок.

Свои первые шаги к вершине мирового биатлона Маркета сделала на малой родине – Яблонеце-над-Нисой – в 2010 году, когда отец привел ее в самый известный биатлонный клуб страны «СКП Корншпитц Яблонец». Именно здесь готовится биатлонная элита Чехии, располагается офис федерации биатлона и самый современный в стране оздоровительно-физкультурный комплекс, оснащенный по последнему слову техники.

Давидова росла и тренировалась, воочию наблюдая за тем, как готовятся олимпийские медалисты и чемпионы мира Вероника Виткова, Ярослав Соукуп, Ондржей Моравец, Эва Пускарчикова, Йитка Ландова, а также самая титулованная чешская биатлонистка в истории, обладательница Кубка мира, бронзовый и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи и двукратная чемпионка мира Габриэла Коукалова.

«Это была целеустремленная, уверенная в своих силах девушка, упрямая, готовая возразить тренерам, но почти у всех будущих чемпионов непростой характер. С самого начала она прогрессировала быстрее остальных и обгоняла старших партнеров по команде. Она всегда знала, что может добиться успеха», - вспоминает первый тренер Давидовой Мариан Малек.

По словам спортсменки, выход на следующий соревновательный уровень требовал максимальной концентрации и постоянных тренировок. Даже находясь дома, встречаясь с друзьями и пытаясь жить жизнью обычной девушки, она продолжала регулярно тренироваться, однако до прошлого сезона оставалась практически неизвестной биатлонисткой. Все изменилось нынешней зимой.

«Маркета нас очень порадовала и продемонстрировала свой высочайший потенциал, доказав самой себе, что способна на равных соревноваться с лучшими биатлонистками мира и бояться ей некого и нечего», - оценил прогресс своей подопечной спортивный директор Федерации биатлона ЧР Ондржей Рыбарж.

Давидовой уже прочат славу Коукаловой, но Маркета отвечает, что подобные сравнения неуместны. «Габриэла – великая чемпионка, гордость чешского спорта, а мне нужно еще очень много работать, чтобы хотя бы повторить ее достижения», - сказала на торжественной церемонии закрытия сезона новый лидер чешской сборной.

Баскетбол: Томаш Саторански, шестое место на ЧМ

В 2019 году лучший баскетболист Чехии последних лет Томаш Саторански окончательно утвердился в статусе одной из главных спортивных звезд, а после перехода в «Чикаго Буллс» и самым высокооплачиваемым спортсменом страны. А начинал он свою карьеру в скромном пражском клубе USK. Проведя в столице всего два сезона, Томаш в 18-летнем возрасте отправился в Испанию, которую посчитал лучшим местом для профессионального роста, и подписал контракт с клубом «Кахасоль» (ныне «Реал Бетис») в составе которого отыграл пять лет и доходил до финала Еврокубка.

Именно здесь на него обратили внимание скауты НБА, по рекомендации которых на драфте-2012 его выбрал «Вашингтон» под общим 32-м номером. На тот момент Саторански был уже 21 год, но «волшебников» не отпугнул «солидный» возраст новобранца. Более того, начиная с того года, Томаш стал играть в лучший баскетбол в своей жизни. Он всерьез прибавил даже в худшем аспекте – бросках с дистанции.

В июле 2014 года молодой разыгрывающий пошел на повышение и поставил подпись под двухлетним контрактом с грандом испанской Лиги Эндеса – «Барселоной». В марте 2016-го Томаш продлил контракт с каталонским клубом до 2020 года, но с правом покинуть Испанию, если получит предложение из НБА, которое ему поступило летом того же года. Как и некогда в «Барселоне», чешский баскетболист постепенно завоевывал место в основе. Своей худощавостью и внешней нервозностью он подчас напоминал отличника перед экзаменом, при этом к его игре по большому счету было минимум вопросов.

Настоящий прорыв случился в середине второго американского сезона Саторански. 10 февраля 2018 года он установил личный рекорд результативности, набрав 25 очков в поединке против «Чикаго Буллз», что стало наивысшим достижением среди чешских баскетболистов в НБА.

Многие специалисты уже сейчас называют Томаша Саторански лучшим баскетболистом Чехии всех времен.

«Его присутствие на площадке ощущается – заявляю об этом со всей ответственностью, как бывший баскетболист, который выступал на той же позиции, что и Томаш. Он не теряет мячи, дирижирует игрой команды, подбирает мячи в защите и нападении, когда нужно открывается, отдает пасы, бросает и попадает. Конечно, и у него случаются неудачные матчи, но, как и некогда Майкл Джордан, Саторански всегда оживает в последней четверти и никогда не боится взять на себя роль лидера», - указал эксперт «Чешского Телевидения» Якуб Веленски.

В 2019-м Саторански был в составе сборной Чехии принял участие в чемпионате мира в Китае, где команда добилась лучшего результата в истории, заняв шестое место.

«Выступление национальной команды заслуживает самых лестных оценок. Уверен, что никто не ожидал, что мы сможем забраться так высоко и займем шестое место. Я очень рад и горд за наших ребят. Каждый матч ЧМ можно было сравнить с шоу, все встречи были запоминающимися, причем сборная продемонстрировала баскетбол мирового уровня», - оценил «китайские гастроли» сборной экс-тренер женской национальной команды Чехии Лубор Блажек

По его мнению, очень многое в игре сборной зависело именно от игры Томаша Саторански.

«Раньше мы всегда говорили, что выигрывает команда, но, чтобы одержать победу, нужен вожак. Без него игровой потенциал снижается вдвое, и потому роль Саторански тяжело переоценить. Он внес огромный вклад в победы сборной, я очень уважаю его за это и благодарен ему», - подчеркнул Блажек.

Адам Ондра

Ни один итоговый обзор главных спортивных событий года в Чехии не обойдется без упоминания скалолаза Адама Ондры, ставшего в последние несколько лет настоящей визитной карточкой страны. 26-летний спортсмен в очередной раз поставил несколько рекордов и пробился на главный старт четырехлетия – Олимпиаду в Токио.

Адам родился 5 февраля 1993 года в Брно в семье профессиональных скалолазов. С детства родители активно приобщали мальчика к спорту, проводя почти все свободное время в горах. Его первое знакомство с высотой состоялось в четырехлетнем возрасте в Моравском карсте, а уже в шесть лет он принял участие в соревнованиях в Хорватии.

Отношение к делу и профессиональная подготовка стали залогом будущих побед. С 11 до 16 лет Адам не проиграл ни одного соревнования, а в 13 выиграл молодежный чемпионат мира IFSC в категории Youth B и попал в десятку лучших скалолазов мира. В 16 лет он стал обладателем взрослого Кубка Мира IFSC, а в 17 – защитил титул.

В статусе лучшего молодого скалолаза современности Ондра в течение следующих восьми лет прошел 68 маршрутов уровня 7В-8В, 20 трасс сложностью 9А+, 9 маршрутов 9В, 3 самых сложных в мире скалолазных трассы сложностью 9А+ (в Ущелье Красной реки, La Dura Dura и Cabane au Canada), а также стал первым в мире человеком, преодолевшим маршрут предполагаемой сложностью 9C в пещере Ханшеллерен в районе Флатангер в Норвегии.

В свои двадцать шесть Адам является победителем и призером всех крупнейших международных соревнований. Последняя его победа датируется 15 августа 2019 года – заняв первое место в категории «лазание на сложность», он гарантировал себе участие в Олимпиаде-2020.

Выверенная программа подготовки, правильный образ жизни и корректный рацион – основные правила, которых неукоснительно придерживается Адам, и позволяющие ему достигать впечатляющих физических показателей. Молодой спортсмен продолжает работу над созданием собственной уникальной техники передвижения по скалам с одной главной целью – продолжить покорение горных вершин.

«В рамках моей дисциплины я мечтаю преодолеть маршрут сложностью 9C+ или 10A, но пока это не в моих силах. Отчетливо помню, как во время движения по одному из маршрутов 9С я понял, что нащупал свой предел. Мне нужно еще много работать, пусть это займет несколько лет, но я убежден, что современный человек способен покорить и более сложные вершины. Нужно лишь немного подождать», - сказал Адам Ондра.

