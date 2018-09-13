Экстралига: новый сезон

Формула розыгрыша турнира не изменилась. За титул чемпиона страны сразятся 14 команд. Первая шестерка по итогам 52 игр «регулярки» выйдет в плей-офф, клубы, занявшие места с 7-го по 10-е сыграют предварительный раунд. В серии из пяти матчей (до трех побед) они выяснят кто присоединится к лидерам в четвертьфинале. Далее плей-офф состоит из матчей до 4 побед.

Занявшая последнее место команда проводит серию матчей с командой-победительницей WSM-лиги, второго по силе, значимости и популярности хоккейного дивизиона страны. Победитель серии на следующий сезон сыграет в Экстралиге.

Интриги турнира

В стане фаворитов по сравнению с прошлым сезоном прибыло. К уже традиционным претендентам на чемпионство – пражской «Спарте», «Комете» (Брно) и «Тршинецу» – добавились «Витковице» и «Пльзень». К аутсайдерам чемпионата относят «Карловы Вары» и «Оломоуц», самые слабые с финансовой точки зрения команды Экстралиги. Тем не менее, практически перед каждой командой стоят определенные цели глобального или локального характера.

«Спарта»: сыграет ли немецкая ставка?

Самый благополучный и богатый клуб Чехии начинает очередной поход за кубком. В последний раз «красные» выигрывали Экстралигу одиннадцать лет назад. Накануне сезона состав «Спарты» претерпел серьезные изменения, и хотя несколько известных игроков покинули клуб (например, Михал Ржепик), команда не стала слабее. Основным голкипером пражан будет Матей Маховский, вернувшийся из «Детройта», в защиту был подписан молодой игрок системы «Виннипег Джетс» Ян Коштялек, из «Калгари» прибыл снайпер Даниэл Пршибыл.

Но главным событием стала рокировка на тренерском посту. С нынешнего сезона тренировать «Спарту» будет прославленный немецкий защитник, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» и «Детройт Ред Уингз» Уве Крупп. В свою бытность у руля корабля под названием «главная сборная страны» Крупп проявил себе прогрессивным и вдумчивым специалистом, готовым добиться успехов с нехватающих звезд с неба команд, что и подтвердил четвертым местом на домашнем чемпионате мира 2010 года. Это высшее достижение сборной Германии с 1953 года.

«Мы надеемся на то, что Уве удастся вернуть «Спарту» на то место, которое она заслуживает. Крупп является первым иностранным тренером в истории нашего внутреннего первенства, если не считать иностранцами наших словацких братьев, что и было одной из основных причин, по которым мы остановили свой выбор именно на его кандидатуре. Он видит хоккей другими глазами, и мы надеемся, что Уве внесет новые тенденции и веяния в относительно замкнутый чешский хоккейный мир и нашу О2 арену», - отметил в беседе с «Радио Прага» менеджер столичного клуба Михал Брош.

«Тршинец»: да здравствует бразильский хоккей?

Клуб с лучшей инфраструктурой и самым талантливым молодым тренером страны уже четвертый сезон переживает постчемпионское похмелье. Несмотря на солидные финансовые вливания, «металлургам» постоянно чего-то не хватает, чтобы вернуть Кубок Масарика. Во многом это связано с тем, какой стиль игры исповедует «Тршинец» – яркий, с акцентом на атаку и без оглядки на собственные ворота.

Руководство клуба вновь собрало подходящий для этого состав, значительно укрепив линию нападения: были подписаны словак Марек Виеденский и латвиец Робертс Букартс, которые присоединились к Мартину Ружичке, Томашу Марцинко и братьям Чиенчала. О том, что тренерский штаб не собирается отказываться от своего фирменного стиля, свидетельствуют последние матчи в Лиге чемпионов. В трех играх «металлурги» забили 10 голов и пропустили 14.

«Витковице»: стабильность – признак мастерства?

Одним из самых консервативных клубов Экстралиги является «Витковице», который по сравнению с прошлым сезоном смог практически полностью сохранить состав (единственной потерей стал Лукаш Клок) и провел лишь точечные усиления. Таким образом, цвета остравской команды продолжит защищать сильнейший вратарь лиги Патрик Бартошак, лидером защитных порядков останется Иван Баранка с опытом игры в НХЛ и КХЛ, а в атаке будет задавать тон нападающий сборной Чехии Якуб Лев.

«Млада Болеслав»: через тернии к звездам?

Прошлый сезон для амбициозного клуба из чешской автомобильной столицы был худшим за последние десять лет. Значительно потратившись на новых хоккеистов, «Млада Болеслав» не попала в плей-офф и с трудом сохранила прописку в элитном дивизионе. Именно поэтому в новый сезон «автомобилисты» вступают с серьезными намерениями, что они подкрепили очередными громкими трансферами. В частности, был подписан один из самых результативных нападающих в истории Экстралиги Михал Вондрка и два форварда с опытом выступлений за национальную сборную – Мартин Планек и Давид Штястны. Перед обновленной «Млада Болеслав» поставлена задача завоевать, как минимум, бронзовые медали.

«Градец Кралове»: лучшие годы позади?

Один из грандов Экстралиги в межсезонье кардинально поменял состав, причем зачастую это были вынужденные перемены. Клуб покинули 13 хоккеистов, многие из которых определяли игру клуба последние несколько лет, в том числе Рудолф Червены, Ярослав Беднарж и Андрис Джериньш. Компенсировать потери «львы» планируют за счет опытных Томаша Лингарта, Томаша Винцоура и Даниэла Ракоса. Однако во вратарскую линию полноценной замены найти не удалось: вместо Павола Рыбара, отправившегося покорять НХЛ, «Градец Кралове» подписал американца Брендона Максвелла, который провалил прошлый сезон.

«Комета»: да здравствует король?

Набравшая ход два года назад «Комета» не собирается его сбавлять и вновь заявляет о чемпионских амбициях, даже после того, как из Брно уехали основной голкипер Марек Чилиак, атакующий защитник Якуб Крейчик и перспективный Мартин Нечас. Причин для оптимизма у руководства двенадцатикратных чемпионов страны сразу несколько: во-первых, успешная трансферная кампания (подписаны Лукаш Кашпар, Томас Мюллер и Якуб Лангхаммер), во-вторых, победные традиции, а в-третьих, тренерский штаб во главе с Либором Забранским.

Забранский – больше чем просто владелец и главный тренер. Его успехи основаны на том, что он свято верит в свои идеи и как никто умеет передавать эту веру всем вокруг себя, начиная от помощников и заканчивая хоккеистами. Он не боится окружать себя сильными авторитетными людьми и находит с ними общий язык, потому что сам является невероятно сильной личностью, способной найти правильный подход практически к любому человеку. Но главное качество рулевого «Кометы» – непреодолимая тяга к победе, к тому, чтобы всегда быть лучшим. 12-летний путь к долгожданному чемпионству является лишним тому подтверждением.

«Предложение «Кометы» меня заинтересовало, прежде всего, тем, что руководство ставит перед командой максимальные цели. У меня уже имеется победный опыт – в Финляндии я выигрывал чемпионат в составе «Кярпята», и я не прочь вновь испытать те же эмоции. Я слышал, что в Брно собирается отличный состав, и мне очень хочется стать частью этой истории», - поделился причинами перехода в «Комету» чемпион мира Лукаш Кашпар.

Экспертное мнение

Своими ожиданиями накануне старта сезона с «Радио Прага» поделились два именитых чешских специалиста Владимир Вуйтек и Марек Сикора. По словам экс-тренера магнитогорского «Металлурга» и «Пльзени», он с нетерпением ждет старта турнира, пусть уровень Экстралиги в последние годы остается примерно на одном уровне.

«Он определенно не растет, хотя и не падает. В прошлом сезоне я посетил несколько десятков матчей и потому могу делать определенные выводы. Темп игры, безусловно, вырос, как и технический брак. Многие игроки просто неспособны держать определенную планку на протяжении всей игры. Культура паса, обработка шайбы – все эти технические элементы находятся на низком уровне, особенно по сравнению со шведами или русскими. Хотя есть и приятные исключения, например, «Пльзень». Многие хвалят Экстралигу, например, известный комментатор Роберт Заруба, но так и должно быть, ведь этот продукт их кормит…», - отметил Сикора.

В свою очередь, Владимир Вуйтек посетовал на то, что руководству хоккейной федерации не удается переломить тенденцию увеличения среднего возраста хоккеистов во внутреннем чемпионате. Однако это не мешает росту популярности Экстралиги, отметил он.

«Это происходит потому, что молодежь уезжает в другие лиги – НХЛ, КХЛ, а опытные игроки, которые раньше заканчивали карьеру в 34-35 лет, сумели продлить свою спортивную жизнь. Якуб Петружалек, Мартин Эрат, другие возрастные хоккеисты доказывают, что способны выступать на этом уровне. К тому же они передают бесценный опыт молодым партнерам по команде. Думаю, их присутствие идет на пользу чемпионату и является одной из причин подъема чешского хоккея», - заключил Владимир Вуйтек.