Чехия - в полуфинале ЧМ по хоккею

Однако игра для национальной команды складывалась непросто. Несмотря на бодрое начало, отличиться в первом периоде чехам не удалось - всему виной уверенная игра голкипера сборной Германии Филиппа Грубауэра и удача, которая была на стороне немцев. Впрочем, и подопечные Тони Содерхолма не использовали стопроцентный голевой момент, когда на рандеву с Патриком Бартошаком выскочил Леон Драйзайтль.

Во втором периоде соперники стали играть более осторожно, никто не хотел совершить ошибку первым, и здесь сказалось более высокое мастерство чешских хоккеистов. Ян Коварж бросил со средней дистанции и поймал Грубауэра на противоходе. Но немцы отыгрались довольно быстро. После ошибки вратаря Бартошака отличился Франк Мауэр.

Заключительный отрезок начался с острых атак сборной Германии, но первый же провал немцев в обороне использовал капитан чешской команды Якуб Ворачек. Спустя семь минут лидерство «народной команды» закрепил Доминик Кубалик, а еще через две минуты Ондржей Палат сделал счет разгромным. Точку в игре поставил Ян Коварж, оформивший дубль.

Таким образом, сборная Чехии впервые с 2015 года вышла в полуфинал чемпионата мира, тогда на турнире в Праге чешские хоккеисты уступили в полуфинале канадцам (0:2). В 2016, 2017 и 2018 годах чехи выбывали из розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. В полуфинале чемпионата мира подопечные Милоша Ржиги сыграют с канадцами. Матч пройдет 25 мая в Братиславе.

«Я не думаю, что игра [с немцами] была простая, это очень тяжелый матч. В первых двух периодах сборная Германии играла дисциплинированно, имела моменты. Мы забросили одну шайбу в начале третьего периода и после этого команда полетела, как на крыльях. Швейцарцы и словаки не уступали канадцам, результат определялся на последних секундах, поэтому считаю, что у нас будет больше удачи», - подвел итоги 1/4 финала и спрогнозировал исход полуфинальной встречи с родоначальниками хоккея главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.