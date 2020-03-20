Чехия прощается с Даной Затопковой, олимпийской рекордсменкой 1952 года

«У нас есть несколько региональных клубов – там, где расположены спортивные площадки. Здесь я встретила своего друга, участника олимпийских игр 1952 года. Он выиграл вместе со своей командой в академической гребле – Яна Индру. И я выиграла. Я рада, что здесь еще есть кто-то кроме меня», – поделилась в 2018 году радостью с радиослушателями Дана Затопкова, принявшая в Южной Чехии участие во встрече олимпийских спортсменов.

Дана Затопкова, родилась в моравском городе Фрыштат, ныне Карвина, относящемся к Тешинской Селезии, 19 сентября 1922 года. В этот же день родился и ее супруг, легендарный чехословацкий бегун Эмиль Затопек. Встретившись в 1948 году на олимпийских состязаниях в Лондоне, они больше уже не расставались никогда – «пока смерть не разлучила их». Эмиль Затопек ушел из жизни в ноябре 2000 года.

«О приятном, о нашем успехе, которого удалось тогда достигнуть, а это был настоящий хет-трик, вспоминать очень приятно. Я вспоминаю об этом с удовольствием», - с улыбкой заметила Дана Затопкова во время пресс-конференции в 2012 году.

О своем муже Тьопике, а именно так, по-домашнему, называли Эмиля Затопека близкие и друзья, Дана Затопкова вспоминала с удовольствием, часто и всегда с юмором: «У него совсем не было уважения к моему копью – к тому самому, олимпийскому. Он потом из него сделал метелку. Однако у него всегда получалось на меня воздействовать. Эмиль придумал хороший способ, как это делать. Когда я сердилась, он подходил и говорил: «Но ты же все равно еще хоть немножечко любишь своего Тьопичка?»

Для Даны Затопковой Олимпийские игры 48-го, были пробным шаром в ее легкоатлетической карьеры. До сих пор она играла в гандбольной команде, а метанием копья занималась параллельно. Свое участие в лондонских играх она считала случайностью, ей просто удалось выполнить спортивную норму, установленную для зачисления в сборную. Результат также был, как заметила сама Дана Затопкова, не очень – седьмое место. Но в результате, дисциплина - метание копья принесла ей главный спортивный успех в жизни. Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки стали триумфальными для обоих.

Дана Затопкова: «Начало игр для меня и для Эмиля было довольно драматичным. Вмешалась политика. В Армейском спортивном клубе Дукла у нас был друг Станислав Юнгвирт (Standa Jungwirth), весьма талантливый, честный, трудолюбивый атлет, бегун на средние дистанции. Но в его биографии был один «кадровый шрам». Его отец прошел заключением по политическим причинам. Уже за год до Олимпиады в клубе начали шептаться, что его не возьмут, и место в сборной будет пустовать. Эмиль тогда заявил, что это молодой, талантливый парень и, если не поедет он, то не поедет и Эмиль. И поручился за его «политический рост»».

Эмиль Затопек свое слово сдержал. Когда в день отлета в Хельсинки выяснилось, что Станислава Юнгвирта нет ни в одном из двух самолетов, в Праге остался и Затопек.

Дана Затопкова: «Но, наконец, все завершилось удачно. Эмиль настаивал, что без Станислава не поедет и, в конце концов, его вызвали в министерство, где чиновник с кислой миной на лице вручил ему билеты в Хельсинки – один для него и один для Станислава. Они оба приехали через три дня после нас».

Наконец, вспоминала золотая медалистка Дана Затопкова, и Олимпийские игры для чехословацкой сборной завершились более чем успешно. Эмиль Затопек уверенно победил на дистанции 10 километров, установив олимпийский рекорд – 29 минут и 17 секунд.

Дана Затопкова: «Потом должен был состояться забег на 5 километров, перед которым он уже не был столь уверен в успехе. Там было много, как Эмиль говорил, жаждущих золотой медали «молодых овчарок». А я должна была метать копье в то же самое время, что бегали на 5 километров. Тут уж скулила я: Будет крик, я буду волноваться, следить за Эмилем, и не сосредоточусь на свою дисциплину. Но, все равно, я была лишь второстепенной личностью. Эмиль «сиял» так сильно, что я терялась из виду, хотя тогда уже и не была столь плоха, занимала четвертое место в мировых таблицах. Моим сокровенным желанием было – «вырвать» у россиянок хотя бы одну медаль, если на большее не могу претендовать, то хотя бы бронзовую».

Но, благодаря случаю, опасное волнение сменила окрыляющая радость. Состязание по метанию копья отсрочили. Венгерский метатель молота Йозеф Чермак совершил бросок, претендовавший на золотую медаль, что нуждалось в дополнительном времени на составление протокола. Но наблюдать за своим мужем во время забега на 5000 метров Дана Затопкова все же не пошла: «Я залезла в раздевалку, чтобы не волноваться, и пыталась по шуму снаружи понять – победил Эмиль или нет. Ничего не поняла. Когда все стихло, я вышла в коридор, где встретила советского тренера Романова и спросила: Кто же выиграл 5 километров? Он на меня глядел, как будто я с неба свалилась, он не мог понять, как это я, жена Эмиля Затопека, не пошла посмотреть! Тут я услышала, как для «Тьопека» играли наш гимн, а нас позвали на старт. С Эмилем мы встретились в дверях. Я ему сказала: Ты выиграл! Я тебя поздравляю! Одолжи мне свою медаль – на счастье!»

С медалью своего мужа в сумке Дана Затопкова вышла на спортивную арену. Вскоре гимн Чехословакии прозвучал и для нее: «Я была так безмерно счастлива, что забег так удачно завершился, что с первой же попытки метнула свое копье за границу 50 метров и установила олимпийский рекорд. Только тогда люди обратили внимание, что в Олимпиаде участвует и жена Эмиля Затопека. Они говорили: Это вообще возможно? Здесь уже в третий раз играют этот гимн, и мы его скоро выучим наизусть! Им пришлось слушать наш гимн и в четвертый раз, когда Эмиль выиграл марафон. Тогда уже и вахтеры начали удивляться, что чешский гимн играли в четвертый раз».

После же победы в пятикилометровом забеге Эмиль Затопек не мог остаться на стадионе, ему не давали покоя коллекционеры автографов. Увиделись они лишь после возвращения Даны Затопковой со стадиона: «Он ждал у автобуса. Никогда не забуду, как он смотрел на меня, как на открытие: Ты тоже выиграла? Я ответила: Тоже. А он: Так, хорошо, что выиграла. Так мне мою медаль теперь верни, раз уж у тебя есть своя… Все равно, я думаю, что это и моя заслуга, что ты выиграла медаль. Ты от радости от моей победы так метнула. Этого он не должен был делать. Журналисты это подхватили и начали его слова повторять. Но это все равно. Это была прекрасная победа. Мы были очень счастливы и долго не могли в это поверить. Если бы с нами такое когда-нибудь вновь повторилось, мы были бы еще счастливее!» Дана и Эмиль Затопковы прожили вместе 52 года до кончины легендарного бегуна в 2000 году. Всю свою жизнь они отдали спорту. После окончания активной спортивной карьеры старались передавать свой опыт молодежи. Всю жизнь они оставались энтузиастами олимпийского движения.

Дана Затопкова: «Это большой спортивный праздник. Человек счастлив, что может быть его участником. В этом заключена часть человеческого счастья, раз в четыре года лучшие спортсмены мира могут соревноваться, и абсолютно все равно – черные они или белые. Там между людьми цветет дружба, так, как она должна цвести везде!»