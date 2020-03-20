Архив передач

Чехия прощается с Даной Затопковой, олимпийской рекордсменкой 1952 года

Антон Каймаков
20-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Легендарная легкоатлетка, победительница и рекордсменка олимпийских состязаний копьеметателей 1952 года в Хельсинки и двукратная чемпионка Европы 1954 и 1958 годов Дана Затопкова покинула этот мир неделю назад, прожив 97 лет. Кроме олимпийских успехов не ее счету также множество золотых наград, полученных на соревнованиях в Чехословакии, европейские и мировой рекорды. Последние слова благодарности, вспоминая в день похорон знаменитую копьеметательницу, скажут сегодня также множество чешских легкоатлетов, которых тренер Дана Затопкова вела по спортивной дороге.

Скачать: MP3
Дана Затопкова, фото: Ivana Roháčková, archiv ASC DuklaДана Затопкова, фото: Ivana Roháčková, archiv ASC Dukla

«У нас есть несколько региональных клубов – там, где расположены спортивные площадки. Здесь я встретила своего друга, участника олимпийских игр 1952 года. Он выиграл вместе со своей командой в академической гребле – Яна Индру. И я выиграла. Я рада, что здесь еще есть кто-то кроме меня», – поделилась в 2018 году радостью с радиослушателями Дана Затопкова, принявшая в Южной Чехии участие во встрече олимпийских спортсменов.

Дана Затопкова, фото: Archiv ASC DuklaДана Затопкова, фото: Archiv ASC Dukla Дана Затопкова, родилась в моравском городе Фрыштат, ныне Карвина, относящемся к Тешинской Селезии, 19 сентября 1922 года. В этот же день родился и ее супруг, легендарный чехословацкий бегун Эмиль Затопек. Встретившись в 1948 году на олимпийских состязаниях в Лондоне, они больше уже не расставались никогда – «пока смерть не разлучила их». Эмиль Затопек ушел из жизни в ноябре 2000 года.

«О приятном, о нашем успехе, которого удалось тогда достигнуть, а это был настоящий хет-трик, вспоминать очень приятно. Я вспоминаю об этом с удовольствием», - с улыбкой заметила Дана Затопкова во время пресс-конференции в 2012 году.

О своем муже Тьопике, а именно так, по-домашнему, называли Эмиля Затопека близкие и друзья, Дана Затопкова вспоминала с удовольствием, часто и всегда с юмором: «У него совсем не было уважения к моему копью – к тому самому, олимпийскому. Он потом из него сделал метелку. Однако у него всегда получалось на меня воздействовать. Эмиль придумал хороший способ, как это делать. Когда я сердилась, он подходил и говорил: «Но ты же все равно еще хоть немножечко любишь своего Тьопичка?»

Для Даны Затопковой Олимпийские игры 48-го, были пробным шаром в ее легкоатлетической карьеры. До сих пор она играла в гандбольной команде, а метанием копья занималась параллельно. Свое участие в лондонских играх она считала случайностью, ей просто удалось выполнить спортивную норму, установленную для зачисления в сборную. Результат также был, как заметила сама Дана Затопкова, не очень – седьмое место. Но в результате, дисциплина - метание копья принесла ей главный спортивный успех в жизни. Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки стали триумфальными для обоих.

Эмиль Затопек, фото: Roger & Renate Rössing / Deutsche Fotothek / CC BY-SA 3.0 Germany+Эмиль Затопек, фото: Roger & Renate Rössing / Deutsche Fotothek / CC BY-SA 3.0 Germany+ Дана Затопкова: «Начало игр для меня и для Эмиля было довольно драматичным. Вмешалась политика. В Армейском спортивном клубе Дукла у нас был друг Станислав Юнгвирт (Standa Jungwirth), весьма талантливый, честный, трудолюбивый атлет, бегун на средние дистанции. Но в его биографии был один «кадровый шрам». Его отец прошел заключением по политическим причинам. Уже за год до Олимпиады в клубе начали шептаться, что его не возьмут, и место в сборной будет пустовать. Эмиль тогда заявил, что это молодой, талантливый парень и, если не поедет он, то не поедет и Эмиль. И поручился за его «политический рост»».

Эмиль Затопек свое слово сдержал. Когда в день отлета в Хельсинки выяснилось, что Станислава Юнгвирта нет ни в одном из двух самолетов, в Праге остался и Затопек.

Дана Затопкова: «Но, наконец, все завершилось удачно. Эмиль настаивал, что без Станислава не поедет и, в конце концов, его вызвали в министерство, где чиновник с кислой миной на лице вручил ему билеты в Хельсинки – один для него и один для Станислава. Они оба приехали через три дня после нас».

Наконец, вспоминала золотая медалистка Дана Затопкова, и Олимпийские игры для чехословацкой сборной завершились более чем успешно. Эмиль Затопек уверенно победил на дистанции 10 километров, установив олимпийский рекорд – 29 минут и 17 секунд.

Дана Затопкова: «Потом должен был состояться забег на 5 километров, перед которым он уже не был столь уверен в успехе. Там было много, как Эмиль говорил, жаждущих золотой медали «молодых овчарок». А я должна была метать копье в то же самое время, что бегали на 5 километров. Тут уж скулила я: Будет крик, я буду волноваться, следить за Эмилем, и не сосредоточусь на свою дисциплину. Но, все равно, я была лишь второстепенной личностью. Эмиль «сиял» так сильно, что я терялась из виду, хотя тогда уже и не была столь плоха, занимала четвертое место в мировых таблицах. Моим сокровенным желанием было – «вырвать» у россиянок хотя бы одну медаль, если на большее не могу претендовать, то хотя бы бронзовую».

Дана Затопкова, фото: urheilumuseo.fiДана Затопкова, фото: urheilumuseo.fi Но, благодаря случаю, опасное волнение сменила окрыляющая радость. Состязание по метанию копья отсрочили. Венгерский метатель молота Йозеф Чермак совершил бросок, претендовавший на золотую медаль, что нуждалось в дополнительном времени на составление протокола. Но наблюдать за своим мужем во время забега на 5000 метров Дана Затопкова все же не пошла: «Я залезла в раздевалку, чтобы не волноваться, и пыталась по шуму снаружи понять – победил Эмиль или нет. Ничего не поняла. Когда все стихло, я вышла в коридор, где встретила советского тренера Романова и спросила: Кто же выиграл 5 километров? Он на меня глядел, как будто я с неба свалилась, он не мог понять, как это я, жена Эмиля Затопека, не пошла посмотреть! Тут я услышала, как для «Тьопека» играли наш гимн, а нас позвали на старт. С Эмилем мы встретились в дверях. Я ему сказала: Ты выиграл! Я тебя поздравляю! Одолжи мне свою медаль – на счастье!»

С медалью своего мужа в сумке Дана Затопкова вышла на спортивную арену. Вскоре гимн Чехословакии прозвучал и для нее: «Я была так безмерно счастлива, что забег так удачно завершился, что с первой же попытки метнула свое копье за границу 50 метров и установила олимпийский рекорд. Только тогда люди обратили внимание, что в Олимпиаде участвует и жена Эмиля Затопека. Они говорили: Это вообще возможно? Здесь уже в третий раз играют этот гимн, и мы его скоро выучим наизусть! Им пришлось слушать наш гимн и в четвертый раз, когда Эмиль выиграл марафон. Тогда уже и вахтеры начали удивляться, что чешский гимн играли в четвертый раз».

Дана Затопкова, фото: Archiv ASC DuklaДана Затопкова, фото: Archiv ASC Dukla После же победы в пятикилометровом забеге Эмиль Затопек не мог остаться на стадионе, ему не давали покоя коллекционеры автографов. Увиделись они лишь после возвращения Даны Затопковой со стадиона: «Он ждал у автобуса. Никогда не забуду, как он смотрел на меня, как на открытие: Ты тоже выиграла? Я ответила: Тоже. А он: Так, хорошо, что выиграла. Так мне мою медаль теперь верни, раз уж у тебя есть своя… Все равно, я думаю, что это и моя заслуга, что ты выиграла медаль. Ты от радости от моей победы так метнула. Этого он не должен был делать. Журналисты это подхватили и начали его слова повторять. Но это все равно. Это была прекрасная победа. Мы были очень счастливы и долго не могли в это поверить. Если бы с нами такое когда-нибудь вновь повторилось, мы были бы еще счастливее!» Дана и Эмиль Затопковы прожили вместе 52 года до кончины легендарного бегуна в 2000 году. Всю свою жизнь они отдали спорту. После окончания активной спортивной карьеры старались передавать свой опыт молодежи. Всю жизнь они оставались энтузиастами олимпийского движения.

Дана Затопкова: «Это большой спортивный праздник. Человек счастлив, что может быть его участником. В этом заключена часть человеческого счастья, раз в четыре года лучшие спортсмены мира могут соревноваться, и абсолютно все равно – черные они или белые. Там между людьми цветет дружба, так, как она должна цвести везде!»

Антон Каймаков
20-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Дана Затопкова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

В возрасте 97 лет скончалась звезда чехословацкой атлетики Дана Затопкова

В пятницу утром угасла жизнь Даны Затопковой – звезды чехословацкой атлетики, олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки Европы. Супруга легендарного…
Фото: Барбора Немцова

Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее

Какие моменты чехословацкой и чешской истории являются источниками вдохновения для чешских политиков, спортсменов и общественных деятелей?…
Иллюстративное фото: axxLC, Pixabay

Лига выдающихся чемпионов

Чехословакия подарила миру десятки выдающихся спортсменов. Каждый из них наводил ужас на соперников и стал настоящим символом эпохи.…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL