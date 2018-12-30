Чешский спорт: итоги года

«Золотая» Эстер

2018 год был олимпийским – в Пхенчхане состоялись XXIII зимние олимпийские игры, одной из главных героинь которых стала чешская спортсменка Эстер Ледецка, ставшая первым в новейшей истории ОИ обладателем золотых медалей сразу в двух дисциплинах. В то время, как победа в сноуборде не стала неожиданностью, ее триумф в горнолыжном супергиганте произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Ставший уже легендарным олимпийский заезд начался с того, что гонка была отложена на час из-за сильного ветра, но затем ясное небо и более спокойный бриз создали идеальные условия для гонки. Эстер должна была стартовать 26-й и на тот момент спортивные телеканалы и новостные сервисы уже поздравляли с победой Анну Файт, победительницу в супергиганте в Сочи-2014. Никто не мог предположить, что кто-то сможет превзойти ее результат, даже тренеры Ледецкой.

О последних моментах перед спуском рассказал ее наставник Ондржей Банк:

«Помню, как на вершине у Эстер появились сомнения в своих силах, так что нам пришлось немного поработать над эмоциональным состоянием, успокоить ее, добавить уверенности. Впрочем, мы все делали как обычно».

Несмотря на достаточно большое количество ошибок, на которые постоянно указывали комментаторы заезда, Ледецкой в финишном створе удалось опередить всех: она обошла Анну Файт всего на 0,01 секунды и на 0,11 секунды – обладательницу бронзы Тину Вайратер из Лихтенштейна.

Чешская спортсменка не сразу поверила в победу, решив, что сломался секундомер. Когда оператор на финише сказал ей «Ты выиграла!», она ответила «Нет, этого не может быть». Отвечая на вопрос, как чемпионка мира в сноуборде победила в горнолыжных соревнованиях, Эстер сказала:

«Я так и не поняла, как это произошло. Когда я на табло увидела, что первая, подумала, что это ошибка, что сейчас переключат и все будет по-другому. Но все начали кричать, я сказала себе, это очень странно, почему они это делают? До сих пор не верю, что это произошло, такое ощущение, что сплю и мне все это кажется».

Она также рассказала о том, что чувствовала на трассе.

«Я просто получала удовольствие. Понятно, что я совершила много ошибок, но на протяжении всего спуска старалась делать то, что советовали мои тренеры – Томаш, Ондржей, и ехать по избранной нами траектории. Скорее всего, мне это удалось», - поделилась Эстер.

Все остальные спортсменки, особенно Анна Файт еще долго пребывали в шоке. «Это был большой сюрприз. Впрочем, она отлично выступила и заслужила награду. Конечно, я бы предпочла выиграть, но знаю, что и серебро многого стоит. Для меня эта медаль сияет как золото. Мы уже видели, что Эстер может быстро ездить, что она очень талантливая девочка, я поздравляю ее», - сказала Файт о выступлении Ледецкой.

Практически все мировые СМИ назвали триумф Ледецкой одной из главных неожиданностей в истории олимпийских соревнований, не преминув напомнить, что она победила на лыжах секонд-хенд, на которых выигрывала американская лыжница Микаэла Шиффрин. Не менее заметным событием стала и первая пресс-конференция Эстер Ледецкой в ранге олимпийской чемпионки, на которую она вышла в горнолыжной маске, так и не показав своего лица. Такой «наряд» 22-летняя спортсменка объяснила очень просто и по-женски: не успела накраситься.

Возвращение короля

В 2018 году состоялось знаковое для Чехии возвращение. Заокеанская карьера суперзвезды мирового хоккея Яромира Ягра подошла к концу и он перешел в родной клуб «Кладно». «Я бы хотел поблагодарить [генерального менеджера] Брэда Треливинга и «Калгари» за бесценную возможность быть частью команды. Хоть я крайне расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен «Флэймз», фанатам клуба и городу за гостеприимство», - таковы были последние слова легендарного хоккеиста на канадской земле.

За свою длительную карьеру Яромир Ягр собрал огромное количество командных и личных трофеев. Он – олимпийский чемпион 1998 года, бронзовый призер Олимпиады-2006, чемпион мира (2005), обладатель Кубка европейских чемпионов (2005). В НХЛ он пять раз становился лучшим бомбардиром лиги (Арт Росс Трофи), три раза признавался самым полезным игроком команды в чемпионате (Лестер Пирсон Авард) и один раз самым полезным игроком плей-офф НХЛ (Харт Трофи).

Но подлинное величие 68-го номера состоит в том, что он сумел объединить необъединимое. Яромир начинал в эпоху, когда в мире была Берлинская стена, Чехословакия и легендарная советская хоккейная «Красная машина». Заканчивает же он в совсем другие времена – интернета, «умных» технологий и сверхзвуковых хоккейных скоростей в лиге, где моду определяют молодые и амбициозные игроки, которые на 25-30 лет моложе Ягра.

«Переход в «Кладно» на 99 процентов означает конец карьеры Яромира в НХЛ… Основная причина – возраст, время просто невозможно остановить. Темп игры в НХЛ за последние десять лет значительно вырос, из-за чего были вынуждены завершить карьеру многие ветераны, которые не выдерживали конкуренции со своими юными коллегами. Думаю, что Ягр столкнулся с тем же барьером», - объяснил причины возвращения Яромира на родину один из ведущих хоккейных обозревателей страны Михал Дусик.

Русский герой чешского футбола

Николай Комличенко, российский нападающий клуба «Млада Болеслав», стал настоящим открытием чешского футбольного сезона. 23-летний форвард забил 17 голов в 16 матчах и является лучшим бомбардиром лиги. Комличенко опережает на шесть мячей ближайшего преследователя – хавбека пражской «Славии» Мирослава Стоха. После очередной успешной игры Николай пообщался с «Радио Прага».

Как появился чешский вариант?

Известный чешский агент Виктор Коларж связался с моими представителями, и сказал, что нужен нападающий в либерецкий «Слован». Они были готовы взять меня на год в аренду без просмотра. К тому времени мы как раз думали, что делать после того, как я неплохо выступил во второй лиге. Нам понравился вариант с Европой, и мы решили попробовать.

И как вы себя здесь чувствуете? Уже освоились? В «Млада Болеслав», кстати, вы сейчас в аренде из «Краснодара»…

Да, до следующего лета. А чувствую себя отлично. Недавно переехал с семьей на новую квартиру, мы даже перевезли собаку. Так что наслаждаюсь временем и получаю удовольствие от футбола.

Можете сравнить давление в Чехии с Краснодаром?

В «Млада Болеслав» давления нет, наоборот, я чувствую доверие. Когда ты не играешь, понятно, что тебе не доверяют, а здесь я провожу почти все матчи по 90 минут. Все это произошло с приходом нового главного тренера. Он многое мне подсказывает, работает и на поле, и в раздевалке. Это помогает мне совершенствоваться. Мои голы – плод совместных усилий тренера и команды.

Отметим, что на данный момент Комличенко претендует также на «Золотую бутсу» – этот приз вручается по итогам сезона самому результативному футболисту, выступающему в одном из европейских чемпионатов. Правда, с поправкой на коэффициент лиги. У Чехии он – 1,5, следовательно, у Комличенко на данный момент 22,5 очка. Это значит, что он пока опережает Месси, Неймара, Роналду, Суареса и даже Мбаппе.

Тур де Франс-2018: жемчужина велоспорта

Летом во Франции прошел 105-й «Тур де Франс» – самая престижная велогонка мира, собирающая сильнейших велосипедистов планеты. Общая протяженность гонки от острова Нуармутье с заездом в Испанию и до финиша в столице Франции составила 3351 км, в которые вошли не только знаменитые горные вершины, но также брусчатка и две гонки с раздельным стартом.

Во французском гран-туре за всю историю участвовали 13 чешских велосипедистов. Рекордсменами по количеству стартов являются Роман Кройцигер, Павел Падрнос и Ян Сворада. Падрнос – знаменитый участник непобедимой команды Discovery, лидером которой был Лэнс Армстронг. Сворада, который выступал за бельгийскую команду Lampre, трижды побеждал на этапах «Большой петли», в том числе на последнем парижском этапе в 2001 году.

Но наибольших успехов добился Роман Кройцигер, два раза попадавший в десятку в общем зачете гонки. Во многом именно благодаря ему популярность велоспорта в целом и «Тур де Франс» в частности достигла в Чехии своего пика. «Он, как и Сворада, а также Леопольд Кениг сумели привлечь внимание чешской общественности к этому виду спорта. Но нельзя забывать и о таких факторах, как особая атмосфера, которая царит в городах и весях Франции в эти дни, и великолепная картинка с самых известных, живописных и отдаленных уголков этой страны», - поясняет спортивный журналист Давид Мрзена.

Впрочем, последний «Тур де Франс» прошел без чешского участия. Почему это произошло? «Радио Прага» это объяснил Станислав Козубек, комментатор и глава секретариата Чешского союза велосипедистов:

«С положением дел в чешском велоспорте это не имеет ничего общего. Мне кажется, что всему виной банальное невезение, которое преследует наших профессиональных велогонщиков. Прежде всего, это касается Леопольда Кенига, который лечится уже год. Никто точно не знает, с каким проблемами он столкнулся и продолжит ли он карьеру. Тяжелую травму получил и Петр Вакоч, которого сбил грузовик на сборах национальной команды. Вместе с тем, трио чешских элитных велогонщиков проехали «Джиро д’Италия» (как правило, большинство участников первой из трех главных гонок сезона «Большую петлю» пропускает) и выступили там довольно успешно. Роман Кройцигер на отлично выполнил свои обязанности «доместика» перед Саймоном Йейтсом, Зденек Штыбар сделал акцент на итальянскую гонку, чтобы выиграть этап и войти в число избранных велогонщиков, одержавших победу на одном из этапов каждого гран-тура. Наконец, Ян Хирт только делает первые шаги в своей профессиональной карьере. Он выступает за сильную команду «Астана», которая хотела проверить его в деле в итальянских горах. Уверен, что в ближайшие годы Хирт не раз выйдет на старт французского тура, но пока он еще не готов».

А победу на 105-м «Туре» одержал британец Герейнт Томас. Он стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и «Тур де Франс». Томас стал победителем «Тур де Франс-2018», завоевал два «золота» Олимпиад в велотреке (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также три «золота» чемпионатов мира на треке (2007, 2008, 2012). Помимо этого, Томас является двукратным бронзовым призером ЧМ по велошоссе.

Медальная засуха

В мае состоялся 82-й чемпионат мира по хоккею, который впервые прошел в Дании. Как и ожидали специалисты, проблем с попаданием в плей-офф у сборной Чехии не возникло, но выиграть группу подопечным Йозефа Яндача не удалось, поэтому в четвертьфинале «народной команде» достался сильный соперник – США. Чехи сопротивлялись, но уступили со счетом 2:3.

Подводя итоги выступления, бывший хоккеист и телеэксперт Милан Антош напомнил, что выступление сборной могло быть признано успешным только при условии попадания на подиум:

«Йозеф Яндач сделал многое для чешского хоккея, но сборная под его руководством так и не завоевала ни одной медали. Однако именно медалей от него ждали, как в федерации, так и рядовые болельщики. Не красивой игры, разгромов, а именно подиума. В Дании у команды Яндача был последний шанс вписать свое имя в историю нашего хоккея, вернувшись домой с медалями любого достоинства».

В то же время, известный тренер Марек Сикора похвалил тренерский штаб за то, что он предоставил шанс молодым игрокам проявить себя на новом уровне.

«Я был один из тех, кто хотел, даже требовал, чтобы на чемпионат мира поехала молодая команда, потому что на Олимпийские игры был выбран супервозрастной состав. В Дании главный тренер резко омолодил команду. С точки зрения перспективы, мне кажется, что это было правильно», - пояснил «Радио Прага» специалист.

Скандальные откровения Коукаловой

Главным событием в мире биатлона в 2018 году стало завершение карьеры самой титулованной чешской биатлонистки в истории Габриэлы Коукаловой. О причинах своего неожиданного решения она рассказала в своей автобиографии под названием «Другая» (Jiná), в которой она раскрыла различные шокирующие подробности своей жизни, буднях чешской национальной команды и сделала ряд громких заявлений, в том числе политического характера.

О тренере юношеской сборной

Йиндржих Шикола – одно из главных разочарований моей жизни. Тем не менее, хотя мне в этом трудно признаться, без него я бы не добилась того, чего добилась. Как тренер, он был замечательный, никого лучше, за исключением родителей, я встретить не могла. Он меня многому научил, особенно в стрельбе.

Об отношениях с главным тренером сборной

Ондржей Рыбарж (главный тренер сборной Чехии – прим. «Радио Прага») мне очень нравился еще тогда, когда его тренировали мои родители. У него была такая классная прическа и огромные очки. Потом он снял их, подстриг волосы и я в него влюбилась. Ондржей очень уверен в себе и до потери сознания готов отстаивать свое мнение, пусть даже оно неверное. Мне это не нравилось, но со временем я поняла, что именно из-за этого и потому, что он требует от каждого соблюдения абсолютной дисциплины, мы и добились таких результатов. Наши отношения испортились в тот момент, когда Ондржей впервые пожал руку Петру Коукалу (муж Габриэлы – прим. «Радио Прага»). В тот момент я поняла, что его совсем не знаю. Я перестала доверять ему, и пропасть между нами постоянно росла.

О медицинском персонале сборной

Я всегда чувствовала, что в нашей команде к здоровью спортсменов относятся немного легкомысленно. Хотя у нас есть доктор Ладислав Добеш, он отличный парень, но пластический хирург. Когда анализы крови были не очень хорошие, он говорил что-то типа «это ничего, выпей вечером рюмочку». Я лично думаю, что несколько гонщиков поплатились за это. Например, Йитка Ландова пропустила весь сезон, и в конце концов она вынуждена была закончить карьеру. Даже когда чиновники видели, что у нее что-то не в порядке, они продолжали нагружать ее и игнорировали жалобы. Ей пришлось самой искать врачей, потому что Союзу биатлонистов было все равно.

О допинге в России

Иногда мне казалось, что борьба с русским допингом – это напрасная трата сил и времени. Мне приходило это в голову каждый раз во время этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске: там я приходила на стадион и видела плакаты российских биатлонистов, которые добились успеха. Но им даже не пришло в голову снять их после того, как те попались на допинге. Они там так и висят, их продолжают чествовать как героев. Если вы вдруг спросите об этом местных, то они немедленно ответят, что это происходит из-за того, что никто не любит Россию, завидуют ей и хотят лишить успехов. От этих слов у меня бегали мурашки по коже.

О президенте Чехии Милоше Земане

С того момента, как он вступил в должность, мне не нравилось его поведение. По моему, президентом должен быть честный и порядочный человек, который с уважением относится к остальным. Я всегда гордилась тем, что я чешка, но как гражданке мне бы хотелось, чтобы должность президента занимали лучшие люди этой страны. Глава государства – это визитная карточка Чехии, и мне не нравится, когда он говорит вульгарно и кого-то оскорбляет. Он должен объединять, а не разделять народ.

Эти и другие высказывания Габриэлы Коукаловой прокомментировали многие действующие лица из ее автобиографии. В частности, Йиндржих Шикола сказал в интервью «Чешскому Телевидению», что разочарован высказываниями своей воспитанницы: «Я ожидал, что госпожа Коукалова напишет обо мне в негативном свете, но меня удивила та степень злобы и полуправды, которые указаны в книге».

В свою очередь, Гана Папежова, врач Центра лечения приема пищи Психиатрической клиники Первого Лечебного факультета Карлова университета заявила, что подобные проблемы, как у Габриэлы Коукаловой, часто встречаются в спорте высших достижений.

«О них мы пишем уже много десятилетий. Множество титулованных атлетов сгубила анорексия – стремление улучшить свою спортивную форму путем кардинального снижения веса. Мы также обращаем внимание на то, что это может происходить в скрытой форме и иметь серьезные последствия для здоровья атлетов», - подчеркнула Папежова.

На теннисном олимпе

В ноябре Прага на два дня стала столицей мирового тенниса, так как здесь прошел финал Кубка Федерации, победу в котором одержала сборная Чехия. Для нее этот триумф стал 11-м в истории и шестым за последние восемь лет.

В пражском финале встретились самые титулованные сборные в истории женского тенниса – ЧР и США. Интриги добавлял тот факт, что американская сборная была единственной за пять лет, обыгравшей Чехию. Правда, чешская команда тогда отправилась в Штаты вторым составом, а в паре у американок была Бетани Маттек-Сэндс. На этот раз звездно-полосатые привезли в Прагу дублеров: помимо сестер Уильямс, в их заявке отсутствовали Слоан Стивенс, Мэдисон Кис и Коко Вандевей, место которых заняли Даниэль Коллинз, Софья Кенин, Элисон Риске и Николь Меликар.

Впрочем, и Чехия не смогла выставить оптимальный состав. Согласие на участие в финале дали все сильнейшие теннисистки Чехии, однако сначала Каролина Плишкова, а затем и Петра Квитова были вынуждены пропустить решающие матчи. В результате цвета национального флага защищали Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Барбора Крейчикова, вторая, третья и пятая ракетки страны.

Открывали финал Барбора Стрыцова и София Кенин. Как и ожидалось, матч-открытие оказался очень напряженным: сначала сет взяла американка, Стрыцова смогла сравнять счет, в решающем сете чешская теннисистка вела 4:1, а затем 5:2, однако американке удалось сократить разрыв до минимального, но в последнем гейме Стрыцова сумела подать на матч. Встреча продолжалась более двух с половиной часов.

Следом за ними на корт вышли Катержина Синякова и Элисон Риске. Для обеих теннисисток этот был дебют в финалах Кубка Федерации, и с волнением лучше справилась местная спортсменка. Матч продолжался всего 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Из трех запланированных воскресных поединков в итоге состоялся всего один – между Синяковой и Софьей Кенин. Чешская теннисистка выиграла первый сет 7:5 и вела во втором со счетом 3:0 и 40:15, но не смогла удержать преимущество и проиграла четыре гейма подряд, уступив вторую партию со счетом 5:7.

Решающий сет Катержина вновь начала с трех выигранных геймов, а в пятом гейме, который длился 19 минут, она отыграла четыре брейк-поинта и с седьмой попытки смогла подать на гейм – 4:1. София взяла четыре гейма подряд, но не смогла реализовать два матчбола в десятом гейме. Кенин повела 40:0 в одиннадцатом гейме, но Синякова отыграла тройной брейк-поинт, а затем не позволила американке сравнять счет и со второго матчбола завершила встречу – 7:5, 5:7, 7:5.

После матча героиня противостояния не скрывала эмоций. «Это был невероятный поединок, который больше напоминал качели – где-то удача сопутствовала Софии, где-то мне. Признаться, я сильно нервничала, а сейчас просто счастлива, что удалось одержать победу. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня», - рассказала Катержина Синякова.

«У меня нет слов, я только знаю, что Катя выиграла матч. Проанализировать такую встречу по горячим следам очень сложно, но я уверен, что зрители получили огромное удовольствие», - поделился своими впечатлениями капитан Петр Пала, который записал на свой счет шестую победу в женском командном турнире. Также Чехия выиграла четвертый подряд домашний финал, который проходил на О2 Arena в Праге (2012, 2014, 2015 гг.).

Может ли небольшая страна с десятимиллионным населением стать центром развития мирового тенниса? Оказывается, возможно и такое. Что же позволяет чешской сборной каждый год претендовать на победу в главном командном турнире планеты? Петр Пала попытался объяснить феномен женского чешского тенниса.

«В нашей стране у тенниса богатые традиции, здесь его любят и активно развивают. У нас всегда были прекрасные игроки, и молодежи есть у кого поучиться, с кого брать пример. К тому же у нас отличные тренеры, а потому я надеюсь, что успехи будут сопутствовать нашей сборной еще долго», - сказал Пала и отметил патриотизм чешских теннисисток.

«Несмотря ни на что, девочки не отказываются от игр за сборную и выступают в сильнейшем составе. Наши матчи постоянно показывают по телевизору, что способствует дальнейшей популяризации спорта. Благодаря этому, например, дети сразу после трансляции берут ракетки и идут играть, чтобы добиться тех же высот, что и их герои», - заключил капитан чешской сборной.