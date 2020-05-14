Чешский спорт: есть ли жизнь после коронавируса?

Еще ни одна эпидемия не оказывала на спорт во всем мире столь мощный эффект. И чем меньше страна, тем сложнее и тернистее будет возвращение индустрии развлечений к нормальной жизни, которое потребует огромных человеческих усилий и финансовых вливаний. С этой задачей может не справиться даже благополучная Чехия, которая на борьбу с последствиями распространения COVID-19 уже направила сотни миллиардов крон.

Без денег и зрителей

Сохранение и развитие массового спорта является одним из приоритетов чешского правительства, что не скажешь о спорте высших достижений. По понятным причинам его выживание беспокоит государство в меньшей степени. Таким образом, будущее профессиональных футбольных и хоккейных лиг, биатлона, баскетбола и других видов спорта будет напрямую зависеть от руководителей и их умений изыскать средства для существования.

Данная задача осложняется еще и тем, что в ближайшие несколько месяцев большинство спортивных мероприятий будет проводиться без зрителей. Таким образом, организаторы лишатся не только выручки от продажи билетов, но и кейтеринга, сувенирной продукции, VIP-услуг и т.д.

«Потеря дохода является огромной, незапланированной и, в случае форс-мажорных обстоятельств, обычно незастрахованной. Каждый клуб, федерация или спортивная организация, какими бы маленькими они не былы – это бесчисленное множество людей, и, увы, будут сотрудники, волонтеры, работники с частичной занятостью, которые будут сокращены», - заявил Radio Prague International спортивный журналист Ондржей Балаштик.

Аналогичной точки зрения придерживается глава Чешского спортивного союза Мирослав Яншта. «Никогда прежде спортивная индустрия в современном понимании этого слова не сталкивалась ни с чем подобным. Пандемия – это экзамен, к которому мы не были и не могли быть готовыми. В то же время, кризис следует рассматривать и с позитивной точки зрения. Он помогает «очиститься», восстановить равновесие, все, что не должно было выжить, погибнет. Тем не менее, подавляющее большинство спортсменов надеется, что после стабилизации экономической ситуации в стране правительство обратит внимание на их ситуацию и поможет отдельным клубам и спорту в целом», - отметил Яншта.

В Олимпийском комитете ЧР (ОКЧ) признали, что вернуться к докризисному состоянию будет непросто. «Когда ситуация нормализуется, значение спорта в нашей жизни вновь вырастет. Мы делаем все, чтобы смягчить последствия вынужденного простоя. Посткризисный период станет для спорта настоящим испытанием, но мы, уверен, сможем преодолеть эти трудности», - не теряет надежд председатель ОКЧ Иржи Кейвал.

Каждый за себя

По словам Ондржея Балаштика, наибольшие шансы на быстрое восстановление у самых популярных в стране видов спорта – футбола, хоккея, баскетбола. Биатлон, судя по заявлениям чиновников, нынешняя эпидемия и вовсе не затронула. «У нас долгосрочные контракты, которые были заключены задолго до кризиса и будут действовать до Олимпиады 2022 года. На данный момент ни один из спонсоров не отказался от взятых на себя обязательств. Этап Кубка мира в Нове Место пройдет в запланированные сроки, выручка от него будет направлена на развитие биатлона», - заверил глава федерации Иржи Гамза.

Прославленный в прошлом баскетболист, а ныне заместитель председателя баскетбольной федерации Иржи Зидек сообщил о стабильном финансировании организации. Он также подтвердил, что мужскому чемпионату Европы, который должен пройти в ЧР в 2022 году, ничего не угрожает. В более сложной ситуации оказался футбол. Наиболее насущная проблема Футбольной ассоциации лиги (ФАЛ) на сегодняшний день – выполнение условий рекламных контрактов, от которых напрямую зависят доходы ФАЛ.

«Мы пытаемся сделать все, чтобы доиграть чемпионат. Если нам это не удастся, то последствия будут плачевными. В таком случае прибыль от продаж маркетинговых и телевизионных прав сократится в этом году на треть, оценить же будущие потери футбольной ассоциации и вовсе не представляется возможным, это касается и каждого клуба в отдельности», - уточнил Душан Свобода, председатель ФАЛ.

«Если клубы лишатся доходов, то им придется значительно сократить расходы, прежде всего, на иностранных футболистов, - указывает журналист Балаштик. - С одной стороны, это приведет к тому, что многие клубы сделают ставку на молодежь. В долгосрочной перспективе данная модель является более жизнеспособной и позволяет игрокам прогрессировать. Но в краткосрочной перспективе неизбежно падение уровня футбола, так как иностранцы (в клубах Fortuna-лиги их заявлено более 100) находятся в своих командах на ведущих ролях. В случае их отъезда сократится посещаемость и снизится конкурентоспособность чешских клубов на европейской арене».

Чешский хоккейный союз (ЧХС), в свою очередь, уже предложил наложить запрет на вылет из Экстралиги на два сезона, за это время число участников высшего дивизиона бы увеличилось на два до 16 команд. К 2023 году их количество бы вновь сократилось до 14. Для вступления в силу предложение союза должно быть одобрено клубами. «Я принципиально против закрытия лиги, но нынешняя ситуация очень необычная, причем последствия кризиса абсолютно непредсказуемы. Мы хотим защитить наши ведущие клубы, которые из-за коронавируса могут лишиться средств к существованию», - прокомментировал инициативу ЧХС глава Экстралиги Йозеф Ржезничек.

Основная цель предлагаемой меры – обеспечение экономической стабильности профессионального хоккея, подтвердил председатель хоккейной федерации Томаш Крал. «Мы внимательно следим за происходящим, нам известно, что трудности в нашей стране испытывают практически все профессиональные клубы. В то же время, мы пока не потеряли ни одного спонсора. Финансовое благополучие союза пока не стоит на повестке дня, мы больше заняты вопросом, как обеспечить дальнейшее функционирование внутреннего первенства», - заключил функционер.