Чешские теннисистки – обладательницы Кубка Федерации

Fed Cup – крупнейшее соревнование национальных команд по женскому теннису, которое проводится с перерывами с 1919 года. Более всего побед в турнире на счету команды США (18 триумфов), на втором месте идет Чехия, на третьем – Австралия.

В пражском финале встретились самые титулованные сборные в истории женского тенниса – Чешской Республики и США. Интриги добавлял тот факт, что американская сборная была единственной за пять лет командой, обыгравшей Чехию. Правда, чешки тогда отправилась в Штаты вторым составом, а в паре у американок была Бетани Маттек-Сэндс. На этот раз «звездно-полосатые» привезли в Прагу дублеров: помимо сестер Уильямс, в их заявке отсутствовали Слоан Стивенс, Мэдисон Кис и Коко Вандевей, место которых заняли Даниэль Коллинз, Софья Кенин, Элисон Риске и Николь Меликар.

Впрочем, и Чехия не смогла выставить оптимальный состав. Согласие на участие в финале дали все сильнейшие теннисистки Чехии, однако, сначала Каролина Плишкова, а затем и Петра Квитова были вынуждены пропустить решающие матчи. В результате цвета национального флага защищали Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Барбора Крейчикова, вторая, третья и пятая ракетки страны.

Победная поступь

Открывали финал Барбора Стрыцова и София Кенин. Как и ожидалось, матч-открытие оказался очень напряженным: сначала сет взяла американка, Стрыцова смогла сравнять счет, в решающем сете чешская теннисистка вела 4:1, а затем 5:2, однако американке удалось сократить разрыв до минимального, но в последнем гейме Стрыцова сумела подать на матч. Встреча продолжалась более двух с половиной часов.

Следом за ними на корт вышли Катержина Синякова и Элисон Риске. Для обеих теннисисток этот был дебют в финалах Кубка Федерации, и с волнением лучше справилась местная спортсменка. Матч продолжался всего 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Из трех запланированных воскресных поединков в итоге состоялся всего один – между Синяковой и Софьей Кенин. Чешская теннисистка выиграла первый сет 7:5 и вела во втором со счетом 3:0 и 40:15, но не смогла удержать преимущество и проиграла четыре гейма подряд, уступив вторую партию со счетом 5:7.

Решающий сет Катержина вновь начала с трех выигранных геймов, а в пятом гейме, который длился 19 минут, она отыграла четыре брейк-поинта и с седьмой попытки смогла подать на гейм – 4:1. София взяла четыре гейма подряд, но не смогла реализовать два матчбола в десятом гейме. Кенин повела 40:0 в одиннадцатом гейме, но Синякова отыграла тройной брейк-поинт, а затем не позволила американке сравнять счет и со второго матчбола завершила встречу – 7:5, 5:7, 7:5.

После матча героиня противостояния не скрывала эмоций. «Это был невероятный поединок, который больше напоминал качели – где-то удача сопутствовала Софии, где-то мне. Признаться, я сильно нервничала, а сейчас просто счастлива, что удалось одержать победу. Спасибо всем, кто поддерживал и верил в меня», – рассказала Синякова.

«У меня нет слов, я только знаю, что Катя выиграла матч. Проанализировать такую встречу по горячим следам очень сложно, но я уверен, что зрители получили огромное удовольствие», – поделился своими впечатлениями капитан Петр Пала, который записал на свой счет шестую победу в женском командном турнире. Также Чехия выиграла четвертый подряд домашний финал, который проходил на О2 Arena в Праге (2012, 2014, 2015 гг.).

Формула успеха

Может ли небольшая страна с десятимиллионным населением стать центром развития мирового тенниса? Оказывается, возможно и такое. Что же позволяет чешской сборной каждый год претендовать на победу в главном командном турнире планеты?

Фактор первый. Чешская теннисная школа

Теннисная школа в Чехии уже давно считается одной из лучших в мире. Как говорят, результаты не лгут. Вспомним хотя бы такие легенды как Ян Кодеш, Иван Лендл, Петр Корда, Мартина Навратилова, Яна Новотна, Гана Мандликова, Хелена Сукова.

Впрочем, по количеству спортсменов, которые пробились в элиту мирового тенниса, новое поколение превзошло все предыдущие. Секрет успешного выступления чехов кроется в массовости. Теннис – популярнейший вид спорта в стране, причем условия тренировок и стоимость аренды кортов здесь выгодно отличается от стран региона. К тому же мягкий климат значительно удлиняет сезон тренировок.

Обращает на себя внимание и местная система подготовки молодежи: теннисные клубы заинтересованы в развитии начинающих игроков и в росте их результатов. Поэтому ежегодно во многих городах ЧР проводятся десятки турниров среди ребят и девушек различных возрастных групп.

Фактор второй. Спонсоры

В связи с крупными успехами, которых добились чешские теннисисты на мировой арене, «белым спортом» заинтересовались и спонсоры. Сейчас в теннис вкладывают деньги бизнесмены и корпорации, да и федерация имеет возможность поддерживать самых талантливых игроков. По данным авторитетной газеты Hospodářské noviny, в этот вид спорта ежегодно направляется не менее миллиарда крон. За счет этого модернизируется инфраструктура, совершенствуется подготовка специалистов и повышается техническая оснащенность спорткомплексов.

Фактор третий. Победы действующих теннисистов

Чешский женский теннис достиг современных высот и благодаря молодым и успешным спортсменкам, которые мелькают на телеэкранах и страницах журналов и газет. Значительную роль при этом сыграла Петра Квитова – флагман чешского тенниса на протяжении последних нескольких лет. Ее два триумфа на Уимблдоне остаются одними из самых ярких побед чешского спорта в новом тысячелетии. Благодаря Петре некоторые девочки сейчас начинают учиться теннису и посвящают ему свою жизнь.

Но не одной Квитовой может гордиться Чехия. В топ-10 мирового рейтинга WTA в свое время входили сразу три представительницы ЧР. Помимо Квитовой, это Луцие Шафаржова и Каролина Плишкова. А среди 100 лучших теннисисток планеты числились сразу 10 девушек их Чехии.

Фактор четвертый. Петр Пала

Этот известный в прошлом теннисист возглавил женскую команду Чехии, будучи еще действующим игроком. В первый же сезон он вернул сборную в элитную восьмерку, а в 2011-м привел к первой за тринадцать лет победе в Кубке Федерации.

За последние семь лет команда претерпела миллион микроизменений в составе, но всегда оставалась одним из самых дружных теннисных коллективов. Петр Пала в интервью «Чешскому Радио» попытался объяснить феномен женского чешского тенниса.

«В нашей стране у тенниса богатые традиции, здесь его любят и активно развивают. У нас всегда были прекрасные игроки, и молодежи есть у кого поучиться, с кого брать пример. К тому же у нас отличные тренеры, а потому я надеюсь, что успехи будут сопутствовать нашей сборной еще долго», – сказал Пала и отметил патриотизм чешских теннисисток.

«Несмотря ни на что, девочки не отказываются от игр за сборную и выступают в сильнейшем составе. Наши матчи постоянно показывают по телевизору, что способствует дальнейшей популяризации спорта. Благодаря этому, например, дети сразу после трансляции берут ракетки и идут играть, чтобы добиться тех же высот, что и их герои», – заключил капитан сборной.