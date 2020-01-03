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Чешская «молодежка» уступила в ¼ финала домашнего Чемпионата мира

Тимур Кашапов
03-01-2020
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В Остраве и Тршинеце завершились матчи ¼ финала молодежного Чемпионата мира хоккею – 2020, по итогам которых определились полуфиналисты турнира. Несмотря на великолепную поддержку местных поклонников, полностью заполнивших трибуны ледового дворца в Остраве, сборная Чехии уступила команде Швеции и завершила свое выступление на ЧМ.

Фото: ČTK/Ožana JaroslavФото: ČTK/Ožana Jaroslav

Уже в первом периоде шведы обозначили свое преимущество, отличившись дважды. Сначала результативными действиями отметился Нильс Хегландер, а затем ошибкой вратаря Лукаша Достала воспользовался Хуго Густафссон.

Во втором периоде Хегландер оформил дубль, в заключительной же двадцатиминутке сначала Виктор Седерстрем реализовал назначенный в ворота чехов буллит, а затем Давид Густафссон реализовал большинство, завершив разгром соперника. Хоккеистам со львом на груди даже не удалось забросить гол престижа.

«Несмотря на все усилия, шведы оказались мастеровитее наших ребят. В условиях полного превосходства одного из соперников для победы нужно выполнить два условия: перестать ошибаться и продемонстрировать максимальную самоотверженность. Ни одно из условий выполнено не было, и мы справедливо уступили», - подвел итоги встречи главный тренер сборной Чехии Вацлав Варадя.

Тимур Кашапов
03-01-2020
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