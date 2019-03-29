Чемпионы зимы

Бобслеисты ворвались в элиту

Многие годы чешская сборная обитала на задворках бобслейной элиты. Достижением считалось попадание в пятнадцать лучших на этапах Кубка мира. Изменить положение дел помогло Министерство внутренних дел ЧР: по заказу ведомственного спортивного центра Olymp прославленная немецкая компания Wallner изготовила новые сани для чешского экипажа.

В результате сборная Чехии во главе с пилотом Домиником Дворжаком заняла по итогам сезона 2018/2019 гг. четвертое место в «двойках» и седьмое место в «четверках». Для Чехии это лучший показатель за последние тридцать лет.

«Золото» в скелетоне

Для чешского скелетона завершившийся сезон стал самым успешным в истории благодаря немке Анне Фернштедтовой, которая с прошлого лета выступает за Чехию. В январе она защитила титул чемпионки мира среди юниоров – на ЧМ в Кенигзее спортсменка была самой быстрой в обоих заездах и опередила ближайшую соперницу более чем на полсекунды. А спустя всего месяц она также стала победительницей Интерконтинентального кубка.

Фернштедтова уверена, что в будущем она добьется еще больших успехов. Главное условие – продолжать работать и не бояться скорости. «Внутренний страх я преодолела, уважение к трассе и скорости остались, но страха нет. В нашем виде спорта его просто не должно быть, иначе может случиться непоправимое», - рассказала в интервью «Чешскому Радио» чемпионка.

Вторая молодость Романа Коуделки

Лидер прыжковой сборной пережил спортивный ренессанс. Последние четыре года стали для Романа Коуделки худшими в карьере – в общем зачете Кубка мира он не поднимался выше тридцатого места, что заставило его и тренерский штаб пересмотреть условия подготовки и сменить экипировщика.

В правильности принятых мер Коуделка и его команда убедились уже в дебюте сезона, когда Роман закрепился в десятке лучших общего зачета. Пик формы прыгуна пришелся на легендарное «Турне четырех трамплинов». Турнир с полувековой историей является самым престижным соревнованием по прыжкам с трамплина, которое собирает аншлаги на трибунах и бьет рекорды телевизионных рейтингов.

В ходе Турне Коуделка не опускался ниже 11-го места и занял итоговое 5-е место, повторив лучший результат, показанный в 2012 году. «Все те годы, когда я не показывал все, на что способен, остальные прыгуны, в том числе лидеры, продолжали меня поддерживать. В нынешнем году я по-настоящему вернулся, меня очень порадовало, что их отношение ко мне не изменилось. Признание коллег – важный элемент мотивации, особенно в спорте», - уверен Роман Коуделка.

Открытие сезона

Нынешней зимой на мировом биатлонном небосклоне взошла новая чешская «звездочка». После завершения карьеры Габриэлы Коукаловой в основной сборной освободилось место, на которое претендовали многие юниоры и ветераны, но лучше всех воспользовалась представленным шансом 22-летняя Маркета Давидова. Текущий сезон стал для нее прорывным. Она блестяще выступила на Кубке мира, одержала первую победу во взрослой карьере и заняла третье место в зачете индивидуальных гонок.

«Маркета нас очень порадовала и вновь продемонстрировала свой высочайший потенциал. Она доказала сама себе, что способна на равных соревноваться с лучшими биатлонистками мира и бояться ей некого и нечего», - оценил прогресс своей подопечной спортивный директор Федерации биатлона ЧР Ондржей Рыбарж.

Давидовой прочат славу Коукаловой, но Маркета постоянно отвечает, что подобные сравнения неуместны: «Габриэла – великая чемпионка, гордость чешского спорта, а мне нужно еще очень много работать, чтобы хотя бы повторить ее достижения».

Новый триумф Эстер Ледецкой

В сноуборде продолжилась череда побед олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой, которая завоевала четвертый подряд хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе. Одна из основных причин резкого взлета результатов Эстер – большой и высококлассный тренерский штаб. Ее тренер по сноуборду – Джастин Рейтер, завершивший карьеру в сентябре 2017 года, является частью команды SG Pro, благодаря чему ее подопечная тренируется вместе с мужчинами-сноубордистами, включая американцев Майкла Траппа и Робби Бернса. Тренер по горным лыжам – Томаш Банк, которому помогает его брат Ондржей, участник четырех Олимпиад.

Рейтер и братья Банк совместно разрабатывают программу подготовки Ледецкой, подводят ее к ответственным стартам, причем каждый отвечает за свой участок работы. По словам тренеров, Эстер – очень энергичная девушка и потому главная проблема заключается в том, чтобы удержать ее во время тренировок. «В то же время, с ней очень приятно работать, потому что она быстро учится. Главное же ее отличие – сердце и голова. Майкл Джордан был особенным не потому, что играл в баскетбол. Он умел привносить в баскетбол что-то особенное, как и Эстер в сноуборде», - уверен Джастин Рейтер.

Возвращение года

Чешская королева стайерских дистанций Мартина Сабликова триумфально вернулась на мировой конькобежный олимп. Прошлой зимой могло показаться, что ее время постепенно уходит, но по ходу нынешнего сезона ей удалось справиться с проблемами со здоровьем, что она доказала на чемпионате мира в Инцелле, где оформила золотой дубль на дистанциях 3 и 5 км и опередила Гунду Ниман по количеству мировых титулов. Параллельно она побила самый старый мировой рекорд конькобежного спорта на дистанции 3 км, державшийся 13 лет, а затем побила и собственное достижение 2011 года на дистанции 5 км.

Несмотря на сверхудачное выступление, Мартина впервые задумалась о том, что будет делать, когда повесит коньки на гвоздь. «Однозначно я бы хотела остаться в спорте, если получится, то в конькобежном спорте. В качестве тренера, обслуживающего персонала, пусть даже советника, все равно. В идеале я мечтаю продолжить дело своего наставника, Петра Новака. А если не получится, так тому и быть», - поделилась своими планами Сабликова.