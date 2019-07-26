Большой футбол вернулся в Чехию

Очередной 27-й Чемпионат Чехии по футболу пройдет по той же схеме, что и предыдущий розыгрыш, накануне которого была изменена игровая модель и способ выявления победителя за счет введения плей-офф по примеру хоккея. То есть после 30 туров шестнадцать клубов разделяются на три группы: «чемпионскую», состоящую из 6 команд, «европейскую» – 4 команды, а также группу, в которой команды будут бороться за сохранение в элите.

«Это очень привлекательный формат. Я всегда говорил, что в чешской лиге проводится очень мало матчей, их увеличение – хорошая новость не только для игроков и клубов, которые смогут заработать больше денег, но и для болельщиков», - объясняет экс-футболист «Славии» Томаш Пешир.

По задумке организаторов благодаря этому у каждого клуба сохраняется турнирная мотивация до конца чемпионата, что автоматически повышает интерес к турниру. На деле, впрочем, оказалось, что лишь на восемь из почти ста «дополнительных» матчей пришло больше поклонников футбола, чем по ходу гладкого чемпионата.

«Первый блин вышел комом, - признает известный футбольный журналист Войтех Ондрачек. - Но я бы не стал делать из этого глобальных выводов. Весной совпало сразу несколько негативных факторов, которые повлияли на посещаемость – раннее начало матчей, большие очковые отрывы между клубами, чемпионат мира по хоккею, который проходил в соседней Словакии, плохая погода. Думаю, что в новом сезоне ситуация поменяется к лучшему и рубить с плеча, возвращаясь к предыдущей модели, не следует».

В Футбольной ассоциации лиги «Радио Прага» подчеркнули, что следующие два сезона пройдут по нынешней схеме. «Но мы учли наши ошибки. В частности, будущей весной будут изменены сроки проведения матчей, которые будут начинаться позже, чем в завершившемся сезоне», - отметили в пресс-службе организации.

Новый свод правил

Хотя формат соревнований изменен не был, новый чемпионат вновь не обойдется без нововведений, так как весной Международный совет футбольных ассоциаций внес ряд значительных изменений в глобальные футбольные правила. В частности, были уточнены правила игры рукой (непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент) и наказания желтыми и красными карточками представителей команд за неспортивное поведение. Кроме того, изменения коснулись активного участия игроков атакующей команды в построении стенки, правил исполнения пенальти и т.д.

«Революции не произошло, но некоторые новинки окажут значительное влияние на игру. Изменятся, в частности, тренировки вратарей, которым станет несколько проще отражать 11-метровые. Но жизнь полевых игроков станет сложнее, так как различные уловки при построении стенок перед исполнением штрафных ударов позволяли им чаще поражать ворота соперника», - объясняет экс-тренер «Славии» и «Виктории» Франтишек Ципро.

Фавориты и аутсайдеры

Как и год назад, на победу в турнире будут претендовать три клуба – «Славия», «Виктория» и «Спарта».

Действующий чемпион вступает в новый сезон в статусе основного претендента. Главные преимущества «Славии» – впечатляющая трансферная кампания, финансовая стабильность, а также потенциально лучший игрок и тренер турнира – Николаэ Станчу и Йиндржих Трпишовски. Кроме того, нынешний коллектив уже имеет опыт больших побед, а потому остановить «красно-белый» локомотив в этом году будет сложнее, чем когда либо.

Соперником номер один «Славии» будет пльзеньская «Виктория», которая вновь попытается покорить вершину чешского футбола с проверенным набором игроков, который возглавляет Павел Врба. Но в отличие от «Славии», нынешняя «Пльзень» выглядит командой, лучшие дни которой остались позади. К тому же действующий президент красно-синих не собирается участвовать в финансовой «гонке вооружений», а потому главным приобретением клуба накануне сезона стал опытный Адам Глоушек, обошедшийся клубу всего в 15 млн крон.

В пражской «Спарте», напротив, не собираются экономить на футболистах. Новый главный тренер красных Вацлав Йилек получил в свое распоряжение сразу несколько именитых игроков – Либора Козака, Михала Травника, Мартина Грайциара и др. Основная интрига относительно «Спарты» заключается в том, сколько времени предоставит амбициозное руководство клуба новому тренерскому штабу и футболистам для того, чтобы сыграться и показать максимальные результаты. Только за последние три года на Летне сменилось пять главных тренеров и более ста футболистов…

«Меня больше занимает другой момент – продолжится ли имущественное расслоение чешского клубного футбола. В последние годы число претендентов на чемпионство постоянно сокращается. Времена, когда остравский «Баник» и либерецкий «Слован» становились лучшими клубами страны, давно прошли. Теперь за первое место борются «Виктория», благодаря успешным выступлениям в Европе, которые обеспечивают ей солидные финансовые вливания, и пражские суперклубы – чемпион «Славия» и ее вечный конкурент «Спарта», пытающаяся выкарабкаться из спортивной комы, в которую она попала в начале нынешнего десятилетия», - говорит футбольный эксперт Мартин Вайт.

В свою очередь, основным претендентом на вылет из Fortuna-лиги является единственный новичок нынешнего розыгрыша – «Ческе-Будеевице». В этом уверен, например, экс-футболист сборной Чехии Карел Поборски. «К аутсайдерам я бы также отнес «Пршибрам» и «Карвину», которые в прошлом сезоне принимали участие в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге. Впрочем, уровень всех команд, не считая «Славию», «Викторию» и «Спарту», примерно равный, и предсказать исход борьбы за выживание довольно тяжело», - отметил Поборски.

Трансферы

В очередной раз чешские клубы стали заметными игроками на европейском трансферном рынке. Отличились, прежде всего, столичные «Спарта» и «Славия», которые благодаря финансовой поддержке владельцев и спонсоров, провели впечатляющую трансферную кампанию.

Главным же событием стал переход в «Славию» экс-футболиста «Спарты» Николаэ Станчу. Румын перешел в саудовский клуб «Аль-Ахли» из «Спарты» в январе за 270 млн крон, но в июле заключил четырехлетний контракт со «Славией», которая заплатила за него почти 100 млн крон (более 3 млн евро).

«Эта сделка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Всего год назад Станчу был капитаном «Спарты», обещал не покидать клуб, пока не выиграет с ним чемпионство, а теперь он перешел в стан заклятого врага. Примечательно, что всего несколько месяцев назад председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик утверждал, что покупка Станчу – чепуха», - напоминает Войтех Ондрачек.

Следует отметить, что действующий чемпион понес и ощутимые потери. В Бельгию переехали два основных центральных защитника Мишель Нгадеу и Симон Дели. Покинул чешский чемпионат и словак Патрик Грошовски, ставший игроком «Генка». Из других значимых переходов выделяется трансфер игрока сборной Швеции Андреаса Виндхейма из «Мальме» в «Спарту», Мирослава Стоха из «Славии» в «ПАОК», переход Даниэла Пудила, вернувшегося в Чехию спустя 10 лет, в «Младу Болеслав» и отъезд Томаша Гайека, который подписал контракт с голландским «Витессом».