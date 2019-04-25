Безумный Фрэнк: жизнь в кольце мототрека

Жизнь выдающегося гонщика можно разделить на три этапа. Первый – детство и юность, которые он провел в Чехословакии, второй – зрелые годы в Канаде, где Мразек завоевал всенародную любовь и популярность, и третий – заслуженная пенсия по возвращению на родину в 1991 году. Спортсмен менял места жительства, женился и разводился, занимался бизнесом и терпел неудачи, но мотоциклы всегда были неотъемлемой частью его жизни.

Первые шаги в спорте

Франта Мразек родился 8 мая 1936 года в Брно, и уже в 14 лет принял участие в первой гонке на трассе в Зноймо, которую не смог завершить из-за аварии в первом же повороте. Провальный старт юношу не смутил, спустя несколько дней он вновь вышел на старт и одержал три победы подряд.

«О Франтишеке Мразеке я услышал задолго до того, как в первый раз увидел его на гоночной трассе еще на старом мотоцикле «Блеск». Ради победы он был готов пожертвовать всем и делал для этого все, не жалея ни себя, ни соперников. Это был человек, который хотел постоянно выигрывать», - отмечает Ян Кршивка, бывший конструктор и друг Мразека.

Главной мечтой молодого человека было попадание в элитный гоночный клуб «Дукла» (Прага), что позволило бы ему выйти на международный уровень, но из-за «непролетарского происхождения» (его отец до войны был предпринимателем), Франтишеку путь в «Дуклу» был заказан.

Более того, его карьеру чуть не разрушила армия, куда его отправили накануне 18-летия. «Но разве колючий забор мог меня остановить? Каждую пятницу я убегал из казармы на расположенную рядом автотрассу и гонялся до поздней ночи. Ротный знал об этом, я ему не слишком нравился, и после очередной моей победы он вызвал меня и поместил в изолятор», - рассказал Мразек в начале 2000-х гг. в интервью «Чешскому Радио».

«Там я провел почти все лето, но даже оттуда сбегал, и потому ротный с согласия командования определил меня личным водителем местного советского генерала. Помню, как мы ездили с бешеной скоростью по улицам Праги, а он только повторял – быстрее, давай быстрее. Даже мне было страшно. Меня спасли друзья, которые «подкрутили» спидометр в машине, после чего тот показывал более высокую скорость, чем была на самом деле. В результате я стал лучшим водителем полка», - хвалился гонщик.

По возвращению из армии Мразек официально вернулся в большой спорт. Свою первую гонку – международный Гран-при Чехословакии – он провел на мотоцикле «Ява 350», но не впечатлил. Победы к нему пришли лишь год спустя, а в 1962-м он стал чемпионом Чехословакии в классе мотоциклов с объемом двигателя до 350 см3.

«Я обогнал всех заводских гонщиков на мотоцикле, купленном в магазине, - отмечал пан Франтишек. - Как мне это удалось? Я был молодым и смелым, несколько раз мне улыбнулась удача, но, главное, я любил свое дело. В моих жилах течет не кровь, а бензин, а вместо сердца у меня – трехцилиндровый мотор».

«Воочию в его гоночном таланте я мог убедиться на трассе в Босковице, тогда мы еще не были соперниками. Не помню, чем завершилась та гонка, но его пилотаж произвел на меня и зрителей неизгладимое впечатление. Вне трека мы были хорошими друзьями, но на трассе никто не хотел уступать, хотя Франта, должен признать, всегда был лучше меня», - делится воспоминаниями коллега Мразека Мирослав Чада.

Эмиграция и всенародная любовь

Добившись всего на родине, Франтишек хотел выйти на международный уровень, но партийное руководство запретило ему выезжать за рубеж. С аналогичным отношением столкнулась и его жена, известная фигуристка, участница Олимпийских игр 1960 и 1964 гг. Яна Мразкова.

Молодые люди и не думали уступать и решились на отчаянный шаг – побег. Вместе со сборной Чехословакии по фигурному катанию они поехали в Югославию, откуда планировали отправиться в Италию, но их оставили в Белграде с формулировкой «невыездные». Супруги не хотели возвращаться домой, они обратились к знакомым, которые помогли им перейти границу и добраться до Вены.

«Мы не задумывались о том, tišekчто будет дальше. Выжить в Австрии до получения политического убежища нам помогли знакомые, но и в Вене мы оставаться не хотели. Любой ценой мы мечтали попасть за океан, но ждать пришлось целый год. Только в 1965-м нам удалось приобрести билет до Канады», - вспоминает Яна Мразкова.

В новой стране пришлось начинать с нуля. Ни тот, ни другой не говорили по-английски, а потому Яна работала детским тренером, а Франтишек – простым рабочим на шоколадной фабрике. О продолжении гоночной карьеры чемпион Чехословакии даже не задумывался. Вернуться в седло мотоцикла Мразеку помог счастливый случай.

Брат коллеги по работе рассказал об его славном прошлом руководителю местного мотоклуба, по решению которого Франтишек принял участие в заезде региональной гоночной серии. «С предоставленным за день до этого мотоциклом я выиграл заезд. Сказать, что гоночные инженеры были удивлены, значит, ничего не сказать. Через два дня я уже подписал контракт с командой», - говорил он.

С этого момента началась почти 20-летняя победная эпоха имени Франтишека Мразека, в течение которых он двадцать раз становился чемпионом Канады, двенадцать раз чемпионом США, победителем гоночной серии на выносливость и чемпионата США по супербайкам. Не прервали блестящую серию ни проблемы со здоровьем, ни многочисленные аварии. После одной из них, которая произошла на гоночной трассе Mosport в окрестностях Торонто, Мразек получил травму головы, сломал нос, челюсть, обе ноги, но спустя месяц вновь вышел на старт.

Именно тогда уроженец Брно и получил свое прозвище – «Безумный Фрэнк» (Crazy Frank). «Все знали, что я никогда не сдаюсь. После очередного падения, несмотря на травмы, я поднимал мотоцикл и делал все, чтобы доехать до финиша. В Канаде никто не мог в это поверить. Сломанный палец там мог стать причиной завершения карьеры, а мне даже потеря сознания не мешала продолжать гоняться».

Джордж Джонас в биографической книге о Мразеке «Безумный Фрэнк. Наблюдение за страстью» дал гонщику следующую оценку: «Не многие люди определяют свою дальнейшую судьбу в один миг, но некоторые решаются на это, и Фрэнк был одним из них. Он знал, что он был рожден, чтобы соревноваться, что он умеет управлять мотоциклами быстрее и лучше, чем кто-либо другой в Брно, а может быть всей Чехословакии и даже в мире. Он знал это еще до того, как впервые вышел на трэк».

В США и Канаде пилот под номером 7 с львом на гоночном комбинезоне стал легендой. Его имя знал каждый любитель мотоспорта, своим другом его называли Эрв Канемото, Кенни Робертс, Стив Бейкер и другие выдающиеся представители гоночной спортивной индустрии Северной Америки. Но ни всенародная любовь, ни возможность заниматься любимым делом не остановили его от возвращения в Чехию.

Назад в Чехию

Сначала он приезжал в Брно погостить, а в 1991 году переехал окончательно. Здесь он познакомился с Ярославой Энгертовой, на которой женился и прожил с ней вплоть до своей смерти в 2014 году.

Роковой для Мразека стала травма головы, полученная в аварии в ходе гонки на выносливость для ветеранов в рамках Grand Prix Revival. Его жизнь оборвалась с той же молниеносной скоростью, с которой он показывал высший пилотаж на многих трассах мира. «Безумный Фрэнк» был похоронен в Брно рядом с гоночным трэком имени Масарика.

