Бедржих Шупчик: «король» каната

Бедржих Шупчик родился 22 октября 1898 года в городе Трумау близ Вены. Его отец Франтишек работал кучером, мать Тереза, которая происходила из семьи венских чехов, была домохозяйкой. Семья была большой и бедной, и поэтому в раннем возрасте родители отдали Бедржиха на воспитание тете, которая жила в Квасице под Кромержижем. Спустя несколько лет она привезла его домой, но мальчик сбежал оттуда и вернулся к тете.

В Кваснице он поступил в начальную школу и учился в одном классе с будущим писателем Индржихом Спачилом, благодаря которому известно, каким ребенком был Шупчик. «Это был веселый, любознательный и умный мальчик. Его выступления с обручами, на параллельных брусьях и коне производили на всех огромное впечатление, как и его мускулистая фигура и практически армейская дисциплина», - пишет Спачил в своих воспоминаниях.

Упоминает писатель и о том, что Бедржих с ранних лет страдал от тяжелой болезни глаз. «Из-за этого он плохо видел, но не чувствовал зависти или злости по отношению к здоровым спортсменам. Напротив, это придавало ему сил и укрепляло в желании добиться чего-то в жизни», - подтверждает Алеш Йудас, председатель спортивного общества Sokol Kvasice.

По окончанию школы Бедржих отправился в Вену и хотел продолжить учебу, но началась Первая мировая война и молодой человек отправился на фронт. Война изменила его жизнь, после возвращения Шупчик решил не ехать в Австрию, а переехал в Брно и вступил в Сокольское движение, став членом Спортивного общества Sokol Brno I. Здесь он нашел жилье и устроился смотрителем в штаб-квартире Горно-металлургической компании (Bánská a hutní společnost). Работа не мешала его занятиям спортом: Шупчик регулярно посещал тренировки по гимнастике, вскоре став одним из лидеров Sokol Brno I.

На спортивном олимпе

Хотя спортивное общество Sokol Brno I было одним из ведущих в стране, в список спортсменов, которые представляли Чехословакию на Олимпиаде 1924 года в Париже ее представители попали в последнюю очередь. Бедржиху Шупчику было доверено право выступить в уже не существующей сегодня олимпийской дисциплине – в лазании по канату.

Соревнования состоялись в последний день Олимпийских игр 20 июля на парижском стадионе Colombes. Преодолев восьмиметровый канат без остановок за 7,2 секунд, Шупчик установил мировой рекорд. Благодаря нему впервые на Олимпиаде прозвучал чехословацкий гимн и к небу был поднят красно-бело-синий стяг.

Исторический успех описал очевидец, инструктор Сокольского движения Франтишек Эрбен в ежемесячнике Tělocvik (август 1924 года): «И все же мы увидели флаг Чехословакии на центральном флагштоке в Париже, и то, как тысячи иностранных гимнастов и зрителей слушают наш гимн. Мы все радовались, так как музыка играла в честь победы мужчины с золотым сердцем, невероятным упрямством и стальными мышцами».

Кстати, в тот же день Бедржих выиграл и «бронзу» – в гимнастическом многоборье. Всего же чехословацкая сборная завоевала во Франции 10 медалей – одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых.

Вскоре после возвращения из Парижа чемпион женился, молодожены переехали жить в Прагу, но Шупчик продолжал заниматься гимнастикой. И олимпийским «золотом» его успехи не ограничились. В 1926 и 1930 гг. он стал чемпионом мира в командных соревнованиях по гимнастике, в 1928-м завоевал серебряную медаль в соревнованиях на кольцах на Олимпиаде в Амстердаме и «серебро» ЧМ в Люксембурге.

Жизнь после спорта

Свою карьеру Бедржих Шупчик завершил в 1931 году после очередной «бронзы» на мировом первенстве по легкой атлетике, но из спорта не ушел и продолжал участвовать в показательных выступлениях. Например, газета Zpravodaj Sokolské župy severomoravské (август 1934 года) так описывает его визит в Спортивное общество в Литовеле: «Он приехал к нам по делам, Шупчик – представитель текстильной фабрики Гумполец, но каждый день посещал тренажерный зал и усердно занимался с нашими молодыми спортсменами».

Во время Второй мировой войны он работал продавцом огнетушителей, а затем экспертом по противопожарной безопасности. В 1948 году бывший олимпийский чемпион перенес сердечный приступ и по настоянию семьи переехал жить из Праги в Гороседлы (место рождения его жены) в 25 км к северу от Писека. «Он по-своему мирился с новыми жизненными обстоятельства. Это был очень скромный и одновременно сильный человек, который привык бороться до конца. И Шупчик не сдался», - говорит Алеш Йудас.

Вскоре, однако, с ним случился еще один приступ, после которого пан Бедржих потерял работу и стал получать пенсию по инвалидности. «Еле сводя концы с концами, он обратился за помощью в Государственный комитет по физической культуре и спорту. Шупчик был уважаемым и успешным спортсменом, но, будучи членом Сокольского движения, был неудобен для коммунистических чиновников, и его просьба о помощи была отклонена», - отмечает председатель спортивного общества Sokol Kvasice.

Будучи инвалидом, он все-таки устроился страховым агентом, но после третьего сердечного приступа врачи спасти его уже не смогли. Бедржих Шупчик умер в возрасте 58 лет и был похоронен на кладбище в городе Мировице недалеко от Писека.

Сегодня об его подвигах напоминает мемориальная доска, установленная 16 октября 2003 года на здании муниципалитета Гороседлы. С 1993 года в Писеке в его честь также проводится Мемориал Бедржиха Шупчика, где участники соревнуются в единственной дисциплине – лазанию по канату, которая прославила Шупчика и в которой он является единственным чехословацким олимпийским чемпионом в истории.