Барбора Стрыцова – леди «Большого шлема»

Барбора Стрыцова в паре с Се Шувэй, представляющей Китайский Тайбэй, нанесли поражение канадке Габриэле Дабровски и китаянке Сюй Ифань в финальном матче со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Стрыцова и Шувэй дважды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 6. При этом Дабровски и Сюй Ифань не подали ни одного эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

33-летняя Барбора Стрыцова впервые выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде. Ранее ее лучшим результатом на Уимблдоне был выход в четвертьфинал в 2013 году – спортивные комментаторы отмечали, что чешской спортсменке мешают эмоции, с которыми она не может справиться на корте. Одногодка Барборы, тайванька Се Шувэй впервые выиграла Уимблдон в паре с китаянкой Пэн Шуай еще в 2013 году и с ней же одержала победу на «Ролан Гаррос» в 2014-м. В этом сезоне пара Се Шувэй – Стрыцова провела 30 матчей, в 25 из которых победили.

«Я долго этого ждала, однако тот труд, который я в это вложила, принес результат. Мне кажется, что матч мы отыграли прекрасно», – сказала победительница, отвечая на вопрос корреспондента «Чешского Радио» Ярослава Плашила.

«Чувство, что нам удалось выиграть «Большой шлем» и стать номером один в мире, просто невозможно описать словами. Я очень это ценю, у меня просто великолепные ощущения!»

Сражение женских пар должно было состояться еще в субботу, 13 июля, однако матч пришлось отложить на сутки, поскольку мужской финал, в котором Джокович обыграл Федерера, длился пять часов, став самым долгим в истории Уимблдона. Спортсменкам пришлось перенастраиваться на игру, отложенную на сутки.

«Должна сказать, что это оказалось достаточно сложной задачей, но мы сохраняли хороший настрой. Финал есть финал, так что к нему всегда нужно готовиться».

Следует сказать, что команда поддержки чешской теннисистки на турнире была значительной – все друзья и близкие чешской теннисистки даже не поместились в ее боксе. Немало их было и на трибунах, где зрители скандировали имя Барборы.

«Это прекрасно, что вся моя семья, мои друзья могли присутствовать в момент моей победы – их действительно было хорошо слышно», – отметила новая победительница Умблдона в парном разряде.

А как будет отмечать свой успех новая теннисная королева? Известно, что в честь каждой своей победы она немного нарушает спортивный режим и как истинная чешка позволяет себе маленькую кружку пива. Однако в честь «Большого шлема», призналась Барбора, она выпьет большую кружку или даже несколько. Кто знает, возможно, она нальет национальный напиток в свой трофейный кубок, завоеванный в Англии.

Остается напомнить, что в 2018 году чешские чемпионки «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили на Уимблдоне в парном разряде, став первым дуэтом, выигрывавшим британский турнир и в юниорском, и в основном возрастах.