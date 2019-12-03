Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»

– Когда вы в последний раз были в Москве?

– Наверное, на прошлой неделе... У меня сейчас очень плотный график международных поездок, так как значительная часть моей работы связана с международной тематикой. Мне кажется очень важным в нашей кампании, в нашей борьбе за правовое государство, за демократию, за политическую свободу, за соблюдение прав человека в нашей стране, в России, задействовать существующие международные механизмы, которые на нашу страну распространяются. Россия, как мы знаем, член Совета Европы, член Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе, и во всех этих организациях существуют очень четкие основополагающие принципы, касающиеся законности, демократии и прав человека. И поскольку на Россию эти обязательства распространяются, мы считает нужным призывать к ответственности за нарушение этих обязательств.

Абсолютно немыслимо, что в европейской стране в XXI веке один и тот же человек стоит у власти 20 лет, и выросло целое поколение, которое ничего и никого другого не знает.

Однако основная работа, конечно, в Москве. Невозможно быть российским политиком и не быть в России. Поэтому основная работа дома, и связана она в значительной степени с просвещением, образованием, тренингами, направленными, в первую очередь, на молодежь. Те, кого вы видели на улицах Москвы, те люди, которые вышли этим летом с протестом против фальсификации на московских выборах – это то поколение, которое внушает больше всего надежд на свободное демократическое будущее России. В этом году мы будем отмечать печальную годовщину: в декабре будет двадцать лет с того момента, как Владимир Путин пришел к власти.

Абсолютно немыслимо, что в европейской стране в XXI веке один и тот же человек стоит у власти двадцать лет и что уже выросло целое поколение, которое ничего и никого другого не знает, кроме него. И, тем не менее, это то самое поколение, та самая молодежь, которая, наверное, как-то инстинктивно понимает, что так быть не должно. Что граждане России заслуживают не меньше прав и возможностей, чем граждане других европейских стран. Я абсолютно уверен, что то, чем мы занимаемся, в конечном итоге приведет к результату, и та молодежь, которую мы видели этим летом на улицах города, лучший залог этого успеха.

Если режим Путина настолько популярен, как рассказывает, почему они настолько боятся выборов?

– Если мы вернемся к тому, о чем вы говорили в начале – о гражданском общество и людях, недовольных правительством. Как вам кажется, после протестов, прошедших летом и осенью в России, люди перестают бояться, или, наоборот, еще больше боятся тех последствий, которые могут возникнуть, если они выйдут на улицу?

– Я, наверное, задала странный вопрос. Я объясню. С точки зрения чешской публики, которая знает, что на вас дважды было совершено покушение, возникает мысль: Владимир Кара-Мурза живет в США или в какой-нибудь другой стране.

– Я просто понимаю, что если бы мы все разбежались и бросили все, чем занимаемся, это был бы лучший подарок путинской власти и Кремлю. Поэтому я уверен, что, будучи российским политиком, не имею морального права не находиться в России. Я считаю, что должен быть в своей стране, должен разделять риски, которые несут мои товарищи. Да, действительно, было два покушения, в 2015 и 2017 годах – тяжелейшее отравление, и я очень рад, что я сейчас могу быть здесь. Однако моя семья, жена и дети, действительно находится за рубежом, в США, по соображениям базовой безопасности.

Но, я повторюсь, не может российский политик не быть в России. И поэтому я по-прежнему в Москве. Я считаю это важным, потому что в России огромное количество людей, которые… возможно, этого не видно из-за той пропагандистской картинки, которую пытаются представить кремлевские СМИ, что у нас все массово, все в едином порыве поддерживают путинскую политику – это полная ерунда. Ведь если режим Путина настолько популярен, как он рассказывает, почему же они тогда настолько боятся выборов? Почему же они так боятся допускать оппозиционных кандидатов на выборы? Ведь если ты такой популярный – то иди и избирайся. Но ни разу за многие годы представители подлинной оппозиции на выборы в России не допускаются. Поэтому в России, вопреки созданной пропагандистской картинке, огромное количество людей, которые все прекрасно понимают, которые все прекрасно видят, которых совершенно не устраивает тот коррумпированный, клептократический, авторитарный режим, который создал в нашей стране господин Путин. Эти люди хотят видеть Россию нормальной, свободной, цивилизованной европейской страной. Поэтому, как я уже сказал, тут дело не в опасениях. Есть такая русская поговорка: «Назвался груздем – полезай в кузов». Поэтому не может российский политик не быть в России.

– Добивались ли вы когда-нибудь официального расследования или объяснения со стороны врачей, что случилось?

– Было тяжелейшее отравление, я был в коме, не работали все основные органы, я был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Так что диагноз – отравление, а чем – они не знают. Что касается расследования – дважды мы с моим адвокатом Владимиром Прохоровым (и в 2015 и в 2017 году) подавали заявление в следственный комитет Российской Федерации с требованием расследовать покушение на убийство. И оба раза мы даже не получили ответа от них. К сожалению, удивляться не приходится. Вот я, к счастью, имею возможность сидеть тут с вами и разговаривать, а мой друг, товарищ и коллега Борис Немцов, когда ему стреляли в спину на Большом Москворецком мосту, прямо перед Кремлем, в феврале 2015 года, у него не было и 5% шансов выжить, как у меня. У него шансов выжить был ноль. Его убили. И вот прошло уже почти пять лет – а это было самое громкое, самое страшное политическое убийство в современной истории России – и никакого расследования по поиску организаторов и заказчиков этого преступления в нашей стране не проводится. Да, арестованы и осуждены рядовые исполнители, да и то, скорее всего, лишь некоторые из них. А что касается тех, кто рангом повыше, даже средних организаторов, то российские власти категорически отказываются заниматься этим делом и признавать политический мотив.

– В 2015 году убийство Бориса Немцова вызвало огромный общественный резонанс во многих государствах. Сегодня вы чувствуете поддержку этих стран?

Уже три мировые столицы – Вашингтон, Вильнюс и Киев – переименовали улицы и площади перед российскими посольствами в честь Бориса Немцова.

— Буквально в этом году в американском конгрессе приняли резолюции, посвященные конкретно расследованию убийства Бориса Немцова. В этих же резолюциях, кстати, содержится пункт о необходимости международного надзора в рамках ОБСЕ, что сейчас и сделано. Что касается международных организаций в Совете Европы и ОБСЕ, то уже назначены специальные докладчики на эту тему. Есть еще одна важная тема, также связанная с делом Бориса Немцова – увековечение памяти. Кто-то, возможно, не воспримет это слишком серьезно, но Россия — это страна символов. И символы имеют огромное значение в нашей стране. Недаром, когда Путин пришел к власти, то одно из первых, что он сделал – вернул старый сталинский гимн. Это символ того, куда он собирается вести Россию. И мы видим, что это именно так и происходит.

Так вот, что касается увековечения памяти: несколько лет назад мы обратились к нашим коллегам, к нашим друзьям среди политических лидеров, муниципальных политиков, общественных деятелей Запада с призывом сделать то, что мы сейчас не можем сделать в нашей стране. И я могу сказать, что уже три мировые столицы – Вашингтон, Вильнюс и Киев – переименовали улицы и площади перед российскими посольствами в своих странах в честь Бориса Немцова. Аналогичные процедуры запущены еще в нескольких городах, в том числе в Варшаве, в Таллинне, в Лондоне. В этом году муниципальный депутат одного из районов Праги – Петр Кутилек направил соответствующую петицию, подписанную более чем четырьмя тысячами жителей чешской столицы, в мэрию. Сейчас эта петиция находится на рассмотрении. И я хочу надеяться, что пражские власти пойдут навстречу и согласятся дать ход этой инициативе. Ведь Россия – страна символов, и очень важно такими способами послать некий сигнал поддержки и солидарности в Россию тем, кто, несмотря ни на что, вопреки всем препятствиям, трудностям и рискам, продолжает отстаивать ценности демократии, правового государства, законности прав человека. Борис Немцов – символ этой борьбы.

Для меня как российского гражданина и политика не может быть ничего патриотичнее, чем когда российские посольства стоят на местах, названных в честь российского политического и общественного деятеля. Я знаю, что настанет день, а он обязательно настанет, когда российское государство будет гордиться тем, что наши посольства во многих мировых столицах стоят на улицах и площадях имени Бориса Немцова.

Любые уступки, любое умиротворение диктатора или авторитарного режима приводит к тому, что этот режим хочет захватить все больше.

– Но, с другой стороны, возможно, некоторые государства не хотят портить отношения с Кремлем провокацией, назвав площадь именем Бориса Немцова.

– Вы знаете, на этот аргумент уже ответила история, а не я. Ведь в предыдущую историческую эпоху та политика, которую вы только что описали, называлась «умиротворение». Эта политика в свое время проводилась в отношении нацистской Германии, позже многими на Западе она проводилась в отношении коммунистического режима Советского Союза. Мы знаем, чем эта политика заканчивается. Каждый раз любые уступки, любое умиротворение диктатора или авторитарного режима приводит к тому, что этот режим хочет захватить все больше, и больше, и больше. Они воспринимают это как слабость, а не как призыв к компромиссу.

Путин – сотрудник советского КГБ, для КГБ нет понятия компромисса, есть понятие «сила и слабость». Те люди на Западе, которые, возможно, даже из лучших побуждений пытаются таким образом умиротворить диктатора в Кремле, в ответ получат лишь еще более агрессивную политику, еще более агрессивные планы, еще большую наглость. И самое главное, что это даже не нужно предсказывать, это уже случилось. Давайте вспомним: когда Путин пришел к власти – вот уже почти двадцать лет назад – очень много было голосов на Западе, в том числе среди лидеров западных стран, которые призывали дружить с ним, пожимать ему руку, приглашать его. Я помню, как президент США Джордж Буш «заглядывал Путину в глаза и видел там его душу». Мы прекрасно помним, как другой президент США – Барак Обама проводил политическую программу «перезагрузки» с путинским режимом. Я никогда не забуду, как буквально через два дня после того, как путинское правительство закрыло последний частный независимый телеканал в России, Путина с почестями принимали в Гилдхолле в Лондоне, у него был государственный визит в Великобританию. Я помню, что это тогда производило абсолютно ужасающее впечатление.

Столько лет западные лидеры закрывали глаза на подавление инакомыслящих в России, на цензуру СМИ, на фальсификацию выборов и многое другое. Но все, что в результате получилось из этой политики – это первая территориальная аннексия в Европе со времен Второй мировой войны, то, что Путин сделал в Крыму в 2014 году. Это прямое следствие той политики умиротворения, которую западная демократия в последние годы проводила в отношении Путина. Поэтому, честно говоря, поразительно в 2019 году, спустя двадцать лет после прихода Путина к власти, после всего, что он сделал как внутри нашей страны, так и вовне, поразительно совершенно слышать, что до сих пор есть голоса и политики в западном мире, которые призывают к умиротворению этого клептократического диктаторского режима. Ну, наверное, просто есть люди, которые не учатся никогда. Ни на каких ошибках.

Абсолютно бессмысленно говорить о социологических опросах, о поддержке в условиях тоталитарного режима.

— Тем не менее, если смотреть на социологические опросы, то большинство россиян поддерживают Владимира Путина. Как это возможно?

— Абсолютно бессмысленно говорить о социологических опросах, о поддержке в условиях тоталитарного режима. Во-первых, здесь огромное количество людей не имеет доступа к источникам независимой информации, потому что, даже несмотря на то, что интернет уже достаточно развит, для большинства россиян основным источником информации является телевидение. А телевидение с самых первых лет правления Путина – а это было одним из первых его шагов – находится под строгим контролем Кремля. Поэтому телевидение полностью контролируется. Но самое главное даже не это. А то, что даже те люди, которые все прекрасно понимают и знают, вряд ли скажут, что они на самом деле думают, чужому человеку, который подходит к ним на улице.

Вот сидит такой человек у себя дома. В Москве, или даже скорее в провинции где-то. И он знает, что происходит в стране, что людей, выходящих на оппозиционные митинги, бьют дубинками по почкам и сажают потом в тюрьму ни за что. Он знает, что лидера оппозиции расстреляли на мосту перед Кремлем. Он знает, что тех, кто выступает против путинской власти, называют врагами, иностранными агентами и так далее. Такой человек все это знает. И вот он сидит у себя дома и тут раздается звонок в дверь. За дверью стоит человек с тетрадочкой и говорит: «Здравствуйте, я из социологического агентства. Что вы думаете о Владимире Путине?». Что тут ответить? Абсолютно бессмысленно и бесполезно в условиях тоталитаризма говорить о социологических опросах. И уж тем судить по тем выборам, так называемым «выборам», которые проходят у нас в России.

– Если мы вернемся к тому, о чем вы говорили в начале – о гражданском общество и людях, недовольных правительством. Как вам кажется, после протестов, прошедших летом и осенью в России, люди перестают бояться, или, наоборот, еще больше боятся тех последствий, которые могут возникнуть, если они выйдут на улицу?

35 лет назад половина Европы была диктаторскими режимами, а сейчас остались лишь Россия и Беларусь

– Было отрадно и обнадеживающе видеть тысячи людей на улицах Москвы не только потому, что они правы и все, за что они выступают, это правильно, в отличие от того, что предлагает сейчас путинский режим. Но еще и потому, что известно, какая жесткая реакция на все это следует со стороны власти. И важно, чтобы слушатели об этом не забывали. Одно дело здесь, в Праге, выйти на митинг против президента или против правительства, когда полиция будет вас охранять и помнить про ваши права. А вот в Москве, если вы выйдете на митинг против правительства, полиция вас будет бить. Дубинками по спине. А потом еще и засунут в автозак, отвезут в следственный изолятор, и вы получите 15, 20 или 30 суток в тюрьме. Ни за что вообще! Фактически, за то, что вы реализовали свое законное право на свободу собраний и на свободу выражения мнений. И, тем не менее, вопреки вот этому всему, огромное количество людей (мы видели это летом) продолжает выходить на улицу и не боятся! Зная, что за это могут быть и аресты, и задержания, и избиения, они продолжают выходить и будут выходить дальше, я в этом уверен. И все больше людей, причем не только в Москве, но и по всей стране. Потому что есть четкое представление, что в XXI веке в европейской стране ненормально правление коррумпированного, клептократического, авторитарного режима, который держит людей в тюрьмах, который делает все то, что делает нынешняя власть.

Знаете, я сам историк по образованию, кроме того что я политик по образу своей работы, поэтому считаю, что совершенно ясно – все подобные режимы рано или поздно заканчиваются. Ведь буквально сейчас отмечалось тридцатилетие «бархатной» революции – и если мы посмотрим, то сколько еще тридцать пять лет назад в Европе было диктаторских авторитарных стран. Да практически половина Европы! А сегодня только две страны осталось – Россия и Белоруссия. Так вот, я не сомневаюсь, что настанет день – и я верю, что он уже не за горами, – когда во всей Европе не будет ни одной диктаторской страны. И все эти государства будут основаны на уважении к принципам демократии, законности, прав человека. И Россия будет в их числе. И все, что мы делаем, вся наша работа, направлена на то, чтобы это день настал немножечко быстрее.

