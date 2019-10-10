В пражском «Понрепо» представят неизвестную Россию

Мы беседуем с драматургом смотра Томашем Галой.

Семинар по созданию субтитров

Помощь в подготовке смотра далеко не первый год оказывают и студенты кафедры славистики Университета им. Палацкого в Оломоуце.

– Преподаватели университета настолько открыты для сотрудничества, что даже ввели в рамках образовательной программы в учебный план семинар по созданию субтитров для русскоязычных фильмов. Поэтому мне хотелось бы особо поблагодарить преподавателя Маркету Палушову, которая проводит этот языковой семинар. Благодаря этому в этом году были созданы титры к двум картинам – одну выбрали сами студенты, вторую драматурги нашего мероприятия. Об этом мы всегда договариваемся еще в январе, чтобы успеть подготовиться к осени.

— Какие зрители преобладают среди посетителей семинара русского кино?

– Превалируют зрители молодого возраста, по большей части студенты вузов, изучающие лингвистику, русский язык, будущие киноведы. Я думаю, что этот интерес объясняется тем, что молодые люди таким образом получают сведения о жизни в обществе, свидетелями которой они лично не были. Фильм воспринимается ими как источник исторический информации. Приходят на эти мероприятия также русские и русскоязычные, которые живут в Чехии и хотят увидеть давно созданные архивные фильмы, к которым у них нет доступа, либо более современные, ранее не выходившие в наш прокат.

Оглядываясь на параллели

У каждого из трех дней семинара – своя тема. Программа первого дня идет под заголовком «Жертва во имя миссии» (Оběť ve jménu poslání). Второй посвящен эмансипации в российском обществе, созвучной по теме лекции доцента Гануша Ныкла – преподаватель Карлова университета выступит перед зрителями в субботу. Программа третьего дня сосредоточена на работах, авторы которых рассматривают историческое пространство, помимо прочего, в период за месяц до начала Второй мировой («Милый Ханс, дорогой Петр», фильм 2015 года) или в 1929 г., когда между СССР и Китайской Республикой разгорелся вооруженный конфликт (один из первых звуковых фильмов «Моя родина» 1933 года, якобы позорящий Красную армию, был запрещен лично И. Сталиным).

– Просматриваются ли параллели в российском и чешском кинопроизводстве, в подходе режиссеров к освещению сюжетов, пусть и необязательно типовых?

Да, определенные параллели, естественно, в русском и чешском кино возникали, так как минимум до 1990 года чехословацкий кинематограф был близок русскому или советскому.

– Да, определенные параллели, естественно, в русском и чешском кино возникали, так как минимум до 1990 года чехословацкий кинематограф был близок русскому или советскому. Весьма примечательно в свете вышесказанного, что многие русские «полочные» картины не видели как русские, так и чешские кинозрители. Это касается и киноальманаха «Начало неведомого века» 1967 года (реж. Андрея Смирнова и Ларисы Шепитько), который мы покажем сразу же в день открытия нашего семинара. Картина оказалась под запретом в 1968 году, советский зритель увидел ее только в годы перестройки. На чешские экраны киноальманах должен был попасть в 1990 году, однако вследствие перемен в обществе и падения коммунистического этого так не произошло.

– Выход на советские экраны новелл «Ангел» и «Родина электричества» - последний является экранизацией одноименного рассказа Андрея Платонова, из альманаха «Начало неведомого века» удался в 1987 году благодаря монтажерам. Они подготовили и сохранили копии двух запрещенных лент

Превращение «Третьей Мещанской» в «Вора любви»

Некоторые из работ советских режиссеров были показаны в Чехословакии еще в период Первой республики. Среди них и мелодрама «Третья Мещанская» А. Роома 1927 года, которую зрители смогут увидеть в пражском кинотеатре «Ponrepo», где в этот раз проходит Семинар русского кино. История жизни комсомольцев, «любви втроем», которую сценарист Шкловский прочитал в «Комсомольской правде».

– Вообще, в период Первой республики советскому фильму было не так- то просто попасть на чешские экраны, так как чешское общество относилось к зарождающемуся СССР весьма осторожно, не зная, чего можно ожидать от большевиков. В то время у нас показывали прежде всего американские, французские и немецкие, киноленты, а советских было очень мало, несколько десятков. Премьера «Вор любви» (Zlodej lasky) состоялась в пражском кинотеатре Metro в марте 1929 года.

– Kак его тогда приняли?

– Приняли фильм довольно хорошо, в нем так явно не просматривалась идеологическая линия. Она в картине присутствует, но ненарочито, нет откровенных попыток манипулировать зрителем. Это легкая комедия об отношениях людей и любовном треугольнике, где ситуацию разрешит женщина, что было новаторским приемом в то время. В картине отражен определенный уровень эмансипации женщин, женских героинь, что до той поры в русском кино было явлением нечастым.

– На Западе «Третью Мещанскую» преподнесли в прокате под названием «Трое в подвале», а в довоенной Чехословакии фильм шел под названием «Вор любви» (Zloděj lasky). Почему оно было переведено именно так? Были ли сходные по смыслу переводы названия киноленты в других странах, сценарий которой Абрам Роом из-за тесноты писал, стоя в скором поезде Москва-Севастополь?

– Изначально у этого фильма было несколько названий, первое - «Любовь втроем», однако поскольку это звучало не oчень морально, картину назвали нейтрально – «Третья Мещанская». В австрийском прокате она шла под названием «Кровать и софа». Когда фильм попал к нам, то, думаю, что под влиянием выстраивания драматургии программ чехословацких кинотеатров было решено прибегнуть к «Вору любви», варианту в расчете на привлечение внимания массового зрителя. Под таким названием кинокартину показывали только в Чехословакии, и больше нигде в мире,

– заключает свой рассказ драматург смотра и сотрудник Национального киноархива ЧР Томаш Гала.

Зрители также увидят «Неотправленное письмо» 1959 г., фильмы «Дурак» 2014 г., «Про уродов и людей» 1998 г., «Три дня Виктора Чернышёва», «Второстепенные люди» К. Муратовой и ряд других.

