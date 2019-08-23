В Праге устали отмывать маршала Конева

Ранее острую дискуссию между чешской и российской сторонами вызвала установка дополнительных информационных табличек на памятник маршалу Коневу, где, в частности, сообщается о его роли в подавлении Венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году. Однако появление таких разъяснений неизвестные граждане не сочли достаточно наглядными – снова краской была облита нижняя часть скульптуры и постамент, на котором также вывели слова: «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68».

За разъяснениями «Радио Прага» обратилось к старосте Праги-6 Ондржею Коларжу, чей пост в Facebook послужил отправной точкой очередного витка в противостоянии, связанном с памятником.

– Как вы оцениваете тот факт, что в дни, когда чехи вспоминают о начале советской оккупации, памятник часто бывает исписан и запачкан?

– Это печально. Печально, что и спустя столько лет после войны и после оккупации Чехословакии Советским Союзом маршал Конев, вернее, его статуя, вызывает такие страсти. Я полагаю, что это связано и с тем, что в настоящее время происходит в Чешской Республике. Полагаю, нужно искать какой-то выход из ситуации, и я считаю, что пока этот памятник будет здесь стоять, он постоянно будет оставаться мишенью для нападения вандалов.

Староста Праги-6: «Правду на памятнике написали...»

– Сначала вы сообщили, что монумент в течение суток будет очищен, а потом в Facebook написали, что оставите краску и надписи, как есть. Почему вы поменяли свое решение?

– Происходящее однозначно указывает на то, что жители Праги-6 не хотят, чтобы тут стоял этот памятник. Так что непосредственно после произошедшего мы начали стандартную процедуру, как в случае любого другого объекта, подвергшегося вандализму, однако на этот раз мы решили оставить все как есть. Мое личное мнение – надпись, которая появилась на памятнике, правдиво говорит о человеке, который там изображен. Это дополняют и информационные таблички, которые мы там разместили. Кроме того, я не вижу смысла расходовать деньги жителей Праги-6 на что-то, что они не хотят у себя видеть.

- В официальном заявлении посольства РФ говорится следующее: «Очевидно, что они (действия вандалов) были спровоцированы руководством района Прага-6, разместившего у монумента так называемые «разъяснительные таблички», содержащие ничем не подтвержденные спекуляции на тему участия И.С. Конева в подготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г.» Как вы можете это прокомментировать?

– Я бы сказал, что это стандартный язык российского посольства, которое постоянно нас в чем-то обвиняет. Таблички, которые мы там установили –не провокация. Они очень ясно и правдиво повествуют о том, кем был маршал Конев. Там только исторические факты и ничего более. Если русские думают, что наши действия годичной давности спровоцировали кого-то на подобный поступок, то я даже комментировать это не намерен.

– Посольство РФ также заявляет: «Считаем недопустимым попустительство наблюдаемым в Чехии отдельным актам вандализма и войне с памятниками». То есть вы не согласны, что солидаризируетесь с вандалами?

– Разумеется, нет. Если бы русские умели читать, и читали, что мы пишем, а не воспринимали все через какую-то идеологическую завесу, не думали, как все обернуть против других и как давать в руки оружие платным интернет-троллям, которые тебе потом угрожают физической расправой, то они бы прочитали, что мы этот акт вандализма осудили, сказали, не хотим уничтожения объектов, находящихся в ведении районной администрации.

– В своем посте в Facebook вы пишете: «Мы вновь поговорим с русскими и предложим им перенести памятник на территорию их посольства». Вы уже связывались с российским диппредставительством?

– Сейчас мы готовим письмо в посольство, в котором призовем их к переговорам и повторим наше предложение, сделанное еще два с половиной года назад, чтобы они перенесли памятник маршалу Коневу на территорию посольства, то есть на территорию РФ. Не думаю, что кто-то из чешских граждан будет настолько отчаянным, что станет лазить через забор российского посольства и обливать маршала Конева краской на территории другого государства. Конев де-факто остался бы в Праге-6, потому что посольство РФ находится в этом районе. Если русские не согласятся, мы будем вести переговоры и с другими субъектами – Военно-историческим институтом, музеем тоталитаризма, который может появиться в Праге. Думаю, памятник неплохо бы смотрелся в Военном музее в Лешанах, рядом с Розовым танком.

– Вы утверждаете, что жители шестого пражского района не хотят, чтобы памятник Коневу стоял рядом с их домами. Российское посольство об этом упоминает в своем комментарии: «Возмущены заявлением руководства района Прага-6 о том, что муниципальные власти не намерены приводить памятник в надлежащий вид, фактически обусловив это переносом монумента на территорию российского посольства. Считаем недопустимым при этом прикрываться мнением пражан, основываясь на трусливых действиях отдельных вандалов, нападающих по ночам на безмолвный памятник. Знаем, что в целом в Чехии бережно относятся к памяти о героях освобождения Чехословакии». Проводился ли на эту тему какой-либо опрос среди жителей района?

– Нет, наша администрация такого исследования еще не проводила. Однако, если учитывать различные обсуждения, отклики жителей, которые мы получаем, то становится ясно – Прага-6 этот памятник не хочет. Кроме всего прочего, в районе возникла целая инициатива, опирающаяся на большое количество голосов местных жителей. Это общественное движение сразу заявило о том, что дополнение памятника Коневу информационными табличками недостаточно, и скульптуру следует убирать. Это, по сути, вечная тема. Ее обсуждение ведется уже 30 лет, три десятилетия Прага-6 решает – быть или не быть этому памятнику в районе. И всегда результатом становится то, что перевешивают голоса за устранение памятника маршалу Коневу.

«Поставить вокруг памятника трехметровый забор с колючей проволокой?»

– Сейчас вы говорите, что памятник не будет отмыт от красной краски и надписей, поскольку не хотите в очередной раз тратить на это общественные средства. Почему вы тогда вложили деньги в реконструкцию и изготовление информационных табличек? Не проще ли было просто убрать памятник, найдя для него нового владельца? Ведь эти бронзовые доски тоже стоят денег.

– Мы надеялись, что информационные таблички предотвратят повторение таких акций, как обливание памятника краской, поскольку и так будет ясно сказано, кем являлся маршал Конев. Однако, как мы убеждаемся, наши шаги результата не принесли. Люди подают нам ясный сигнал, что здесь этот памятник они не хотят, и с этим табличками тоже. Для меня очевидно, что необходимо вновь открыть дискуссию и добиться, чтобы монумент был либо перемещен куда-то, где он уже не будет мишенью вандалов, либо… Я даже не знаю… возможно, придется поставить вокруг него трехметровый забор с колючей проволокой. Это – тоже возможность, которая, однако, мне не нравится.

– Посольство России, приславшее СМИ свой комментарий, пишет: «Атака вандалов произошла на фоне принятого под надуманным предлогом решения мэрии Праги не возвращать на свое историческое место на Старомнестской ратуше в центре чешской столицы памятную доску, посвященную освобождению города в 1945 г. подразделениями 1-го Украинского фронта под командованием И. С. Конева». Как вы можете прокомментировать решение мэра Праги Зденека Гржиба?

– В этом отношении я могу сказать, что у меня нет какой-либо договоренности с господином мэром Гржибом. Мы ничего в этом отношении не координировали. Это инициатива самого Зденека Грижиба.

– Возвращаясь к обвинению, что именно таблички спровоцировали нападение, хотелось бы уточнить, сколько раз еще до их появления памятник обливали краской?

– Уверен, что не менее четырех или пяти раз. Это происходит постоянно. «Атаки на памятник» осуществляются в мае, а иногда и в августе, перед тем, как коммунистическая партия проводит у памятника свои встречи. Иногда Конева обливают краской и два раза в год. После установки табличек краска появилась на памятнике первый раз.

– Чобы поставить точку в нашем разговоре, скажите – будет памятник маршалу Коневу отмыт от краски?

– Пока нет.

Памятник маршалу И. Коневу был установлен в Праге, на пл. Интербригады, в 1980 году

В ответ на официальный протест российского посольства Министерство иностранных дел Чехии в своем заявлении указывает, что комментирование решений администрации Праги-6 не относится к компетенции внешнеполитического ведомства.

«Мы обращаем внимание, что памятник не является военным захоронением, подпадающим под действие межправительственного договора между ЧР и РФ о взаимной охране военных могил, и на него не распространяются иная защита в рамках международного права. Он находится полностью в ведении органов местного самоуправления. Согласно Конституции Чешской Республики, государство может вмешиваться в деятельность территориальных органов самоуправления только при нарушении закона», – говорится в заявлении МИД Чехии.