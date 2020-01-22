В Дубае удивят реликвией чешского курорта, мощами св. Клари

На известном бальнеологическом курорте Теплице поправляли здоровье русские цари Петр I, Александр I и Николай I, шведский монарх Густав IV, гении Бетховен и Гете. Закат своей жизни в «Малом Париже», как ранее называли город, провел, написав мемуары, Казанова. Немногим известно, что, помимо уникальных источников, на его территории уже свыше трех веков хранятся мощи христианского мученика св. Клари. Они попали сюда в 1678 г. благодаря одному из членов владельцев здешнего поместья – рода Клари-Альдрингенов и хранились в его семейной часовне. Святой почитаем как покровитель брака и семьи, а также людей, страдающих от заболеваний костей и суставов. На лечении ряда таких недугов специализируются и Теплице, которые в рамках презентации лечебно-природных ресурсов Чехии представят на всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае череп этого святого.
После Второй мировой войны семье Клари-Альдрингенов, один из членов которой был высокопоставленным представителем нацистской партии – НСДАП, пришлось покинуть территорию Чехии. Их имущество было национализировано.
Теплице находится в девяноста км от Праги, а мощи покоятся в местном храме Воздвижения Креста Господня. Святой Клари жил в Далмации предположительно в период 200 – 290 гг. и погиб мученической смертью из-за своей непоколебимости, отказавшись выдать местонахождение обвенчанной им молодой пары.
Русская служба Radio Prague International беседует с председателем общественной организации European Initiatory Institute Томашем Яролимом, принимающей непосредственное участие в подготовке этой части презентации Теплице.
– Традиция проведения всемирных выставок зародилась в середине XIX века, причем с конца 1980-х большинство стран принимает в них участие прежде всего с целью улучшения своего имиджа. Святые мощи ни разу в истории ЭКСПО не выставлялись и вообще не экспонировались на такого рода выставках? Мне не удалось найти об этом информации …
– Мы также не располагаем информацией о том, чтобы на подобных выставках в прошлом были представлены аналогичные или имеющие столь же большое значение реликвии. У официальных представителей Чехии – например, уполномоченного правительства по координации подготовки к ЭКСПО-2020, также нет сведений о подобного рода прецеденте. Мощи святого Клари действительно станут первой подобной реликвией в мире, представленной именно таким образом.
Мощи мученика св. Клари были подарены Папой Римским Урбаном VIII епископу Иоанну IV Маркусу фон Альдрингену, аббату монастыря в Австрии. Он приходился братом сестре имперского полководца, фельдмаршала Иоганна фон Альдрингена. В то же самое время семья Клари-Альдринген стала владельцем поместья и замка Теплице. Род, способствовавший дальнейшему процветанию поместья, происходит от заключённого в 1637 году брака барона Иеронима Клари с упомянутой сестрой фельдмаршала. На протяжении всего этого времени мощи св. Клари принадлежали этой семье.
– Уместно ли вообще экспонировать христианские реликвии, объекты почитательного поклонения, на такого рода выставочных площадках?
– Я должен подчеркнуть, что мощи св. Клари будут представлены на этой выставке в качестве останков святого покровителя «горячего лечения», то есть лечения в термальных источниках и вообще курортного дела. Реликвии эти связаны непосредственно с городом Теплице, известным своими источниками, который является самым старым курортом во всей Центральной Европе.
– Мощи святого Клари, который также считается покровителем святости брака, вместе с остальным имуществом рода Клари –Альдрингенов попали после Второй мировой войны под действие Декретов президента Эдварда Бенеша. Они касались лишения гражданства этнических немцев и конфискации их имущества. Спор относительно прав на имущество представителей рода затянулся на долгое время, кто сегодня является официальным владельцем этих реликвий?
– Все эти проволочки обернулись тем, что еще десять лет назад было неизвестно, кто именно является владельцем святых останков. Признание права собственности на мощи, как и принятие соответствующего решения, потребовали длительного процесса. На сегодняшний день они находятся в духовном ведении Православной церкви в Чешских землях и Словакии, а именно в непосредственном ведении православной общины в Теплицах, и являются собственностью Европeйского института, а именно European Initiatory Institute.
Мощи святого Клари, принявшего мученическую кончину, были привезены в Теплице в специальном реликварии в XVII в.. От него сохранились лишь передние деревянные дверцы с замком и надписью на латыни CORPUS SANCTI CLARI (Останки Святого Клари) и задние дверцы с замком. Надпись на последних гласила о том, что это – дар святого отца. Внутри реликвария на бархатных подушечках рубинового цвета были уложены мощи святого. На них они покоятся до сих пор, однако уже в новом саркофаге.
На ЭКСПО-2020 будет представлена часть мощей, пояснил Томаш Яролим.
– Чаще всего на значимые мероприятия не привозят мощи в виде целых тел, а только, к примеру, одну из самых существенных их частей – череп. Например, в чешских землях сохранилась глубокая традиция всеобщего почитания покровителя Чехии, святого Вацлава (или св. Вячеслава, почитаемого католиками и православными – прим). Часть его мощей, а именно череп, ежегодно привозят из Праги в г. Стара Болеслав, где он был убит своим братом Болеславом.
Чехия избрала для своего участия на ЭКСПО-2020 в качестве главной темы Czech Spring: «Чешская весна», «Чешский источник». Чехи здесь также будут демонстрировать посетителям возможности системы S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource), конденсирующей воду из воздуха. Международная выставка продлится с 20 октября по 10 апреля 2021 года. На протяжении какого времени череп святого будет выставлен в Дубае?
– Это будет самое начало ЭКСПО, примерно пятинедельный период, в который Чехия планирует обратить внимание на свои природные ресурсы, высокое качество местных целебных источников. А также представить всему миру возможности для туристического отдыха, в том числе оздоровительного туризма на своей территории.
Теплицкий костел Воздвижения Креста Господня на Замковой площади был построен, что небезынтересно, на месте бывшего монастыря сестер католического ордена св. Бенедикта. Он просуществовал с 60-х годов XII столетия до 1435 года. Когда православная церковь получила в свое распоряжение этот храм?
– Храм Воздвижения Креста Господня православная церковь, которая действовала в Теплицах уже в начале минувшего столетия, получила в свое распоряжение только в 1960-е годы. Изначально он был построен как протестантская гуситская церковь. Последующие владельцы, представители рода Клари-Альдрингенов были католиками, однако передавали храм во временное пользование, как протестантам, так и православным. Это было очень важно, так как к числу гостей этого курорта нередко принадлежали русские вельможи и цари, и они приходили в эту церковь на православные богослужения. Возглавляющий Православную церковь в Чешских землях и Словакии владыка Михаил, разумеется, будет сопровождать мощи святого Клари в Дубай на ЭКСПО-2020, которая откроется в октябре,
– завершает свой рассказ Томаш Яролим.
Святой Клари являлся священнослужителем и целителем. На основании его останков было высказано предположение, что он был невысокого роста и погиб в возрасте примерно сорока лет. Святой Клари не хотел открыть место нахождения молодых людей, над которыми он совершил обряд бракосочетания, и не согласился отречься от своей веры. По легенде, его убили после нескольких дней истязаний. Священнику, еще живому, выкололи глаза. После этого предали смерти, бросив в чан с кипящим маслом.
Святые мощи в храме Теплиц, реконструкция которого завершится весной, можно увидеть по воскресеньям, когда здесь с 10 часов утра регулярно совершаются богослужения, и в дни церковных праздников, а также по предварительной договоренности с туристическим центром VISIT Teplice.