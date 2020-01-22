В Дубае удивят реликвией чешского курорта, мощами св. Клари

Имущество Клари-Альдрингенов было национализировано

После Второй мировой войны семье Клари-Альдрингенов, один из членов которой был высокопоставленным представителем нацистской партии – НСДАП, пришлось покинуть территорию Чехии. Их имущество было национализировано.

Теплице находится в девяноста км от Праги, а мощи покоятся в местном храме Воздвижения Креста Господня. Святой Клари жил в Далмации предположительно в период 200 – 290 гг. и погиб мученической смертью из-за своей непоколебимости, отказавшись выдать местонахождение обвенчанной им молодой пары.

Святые мощи на ЭКСПО ни разу не выставлялись

Русская служба Radio Prague International беседует с председателем общественной организации European Initiatory Institute Томашем Яролимом, принимающей непосредственное участие в подготовке этой части презентации Теплице.

– Традиция проведения всемирных выставок зародилась в середине XIX века, причем с конца 1980-х большинство стран принимает в них участие прежде всего с целью улучшения своего имиджа. Святые мощи ни разу в истории ЭКСПО не выставлялись и вообще не экспонировались на такого рода выставках? Мне не удалось найти об этом информации …

– Мы также не располагаем информацией о том, чтобы на подобных выставках в прошлом были представлены аналогичные или имеющие столь же большое значение реликвии. У официальных представителей Чехии – например, уполномоченного правительства по координации подготовки к ЭКСПО-2020, также нет сведений о подобного рода прецеденте. Мощи святого Клари действительно станут первой подобной реликвией в мире, представленной именно таким образом.

Мощи мученика св. Клари были подарены Папой Римским Урбаном VIII епископу Иоанну IV Маркусу фон Альдрингену, аббату монастыря в Австрии. Он приходился братом сестре имперского полководца, фельдмаршала Иоганна фон Альдрингена. В то же самое время семья Клари-Альдринген стала владельцем поместья и замка Теплице. Род, способствовавший дальнейшему процветанию поместья, происходит от заключённого в 1637 году брака барона Иеронима Клари с упомянутой сестрой фельдмаршала. На протяжении всего этого времени мощи св. Клари принадлежали этой семье.

– Уместно ли вообще экспонировать христианские реликвии, объекты почитательного поклонения, на такого рода выставочных площадках?

– Я должен подчеркнуть, что мощи св. Клари будут представлены на этой выставке в качестве останков святого покровителя «горячего лечения», то есть лечения в термальных источниках и вообще курортного дела. Реликвии эти связаны непосредственно с городом Теплице, известным своими источниками, который является самым старым курортом во всей Центральной Европе.

Реликвии находятся в духовном ведении Православной церкви в Чешских землях и Словакии

– Мощи святого Клари, который также считается покровителем святости брака, вместе с остальным имуществом рода Клари –Альдрингенов попали после Второй мировой войны под действие Декретов президента Эдварда Бенеша. Они касались лишения гражданства этнических немцев и конфискации их имущества. Спор относительно прав на имущество представителей рода затянулся на долгое время, кто сегодня является официальным владельцем этих реликвий?

– Все эти проволочки обернулись тем, что еще десять лет назад было неизвестно, кто именно является владельцем святых останков. Признание права собственности на мощи, как и принятие соответствующего решения, потребовали длительного процесса. На сегодняшний день они находятся в духовном ведении Православной церкви в Чешских землях и Словакии, а именно в непосредственном ведении православной общины в Теплицах, и являются собственностью Европeйского института, а именно European Initiatory Institute.

История мощей

Мощи святого Клари, принявшего мученическую кончину, были привезены в Теплице в специальном реликварии в XVII в.. От него сохранились лишь передние деревянные дверцы с замком и надписью на латыни CORPUS SANCTI CLARI (Останки Святого Клари) и задние дверцы с замком. Надпись на последних гласила о том, что это – дар святого отца. Внутри реликвария на бархатных подушечках рубинового цвета были уложены мощи святого. На них они покоятся до сих пор, однако уже в новом саркофаге.

На ЭКСПО-2020 будет представлена часть мощей, пояснил Томаш Яролим.

– Чаще всего на значимые мероприятия не привозят мощи в виде целых тел, а только, к примеру, одну из самых существенных их частей – череп. Например, в чешских землях сохранилась глубокая традиция всеобщего почитания покровителя Чехии, святого Вацлава (или св. Вячеслава, почитаемого католиками и православными – прим). Часть его мощей, а именно череп, ежегодно привозят из Праги в г. Стара Болеслав, где он был убит своим братом Болеславом.

Чехия избрала для своего участия на ЭКСПО-2020 в качестве главной темы Czech Spring: «Чешская весна», «Чешский источник». Чехи здесь также будут демонстрировать посетителям возможности системы S.A.W.E.R. (Solar Air Water Energy Resource), конденсирующей воду из воздуха. Международная выставка продлится с 20 октября по 10 апреля 2021 года. На протяжении какого времени череп святого будет выставлен в Дубае?

– Это будет самое начало ЭКСПО, примерно пятинедельный период, в который Чехия планирует обратить внимание на свои природные ресурсы, высокое качество местных целебных источников. А также представить всему миру возможности для туристического отдыха, в том числе оздоровительного туризма на своей территории.

Храм Воздвижения Креста Господня помнит русских вельмож и царей

Теплицкий костел Воздвижения Креста Господня на Замковой площади был построен, что небезынтересно, на месте бывшего монастыря сестер католического ордена св. Бенедикта. Он просуществовал с 60-х годов XII столетия до 1435 года. Когда православная церковь получила в свое распоряжение этот храм?

– Храм Воздвижения Креста Господня православная церковь, которая действовала в Теплицах уже в начале минувшего столетия, получила в свое распоряжение только в 1960-е годы. Изначально он был построен как протестантская гуситская церковь. Последующие владельцы, представители рода Клари-Альдрингенов были католиками, однако передавали храм во временное пользование, как протестантам, так и православным. Это было очень важно, так как к числу гостей этого курорта нередко принадлежали русские вельможи и цари, и они приходили в эту церковь на православные богослужения. Возглавляющий Православную церковь в Чешских землях и Словакии владыка Михаил, разумеется, будет сопровождать мощи святого Клари в Дубай на ЭКСПО-2020, которая откроется в октябре,

– завершает свой рассказ Томаш Яролим.

Святой Клари являлся священнослужителем и целителем. На основании его останков было высказано предположение, что он был невысокого роста и погиб в возрасте примерно сорока лет. Святой Клари не хотел открыть место нахождения молодых людей, над которыми он совершил обряд бракосочетания, и не согласился отречься от своей веры. По легенде, его убили после нескольких дней истязаний. Священнику, еще живому, выкололи глаза. После этого предали смерти, бросив в чан с кипящим маслом.

Святые мощи в храме Теплиц, реконструкция которого завершится весной, можно увидеть по воскресеньям, когда здесь с 10 часов утра регулярно совершаются богослужения, и в дни церковных праздников, а также по предварительной договоренности с туристическим центром VISIT Teplice.