Свобода – главное завоевание революции

«Чехословацкая «перестройка» началась уже после «бархатной» революции 1989 года. Она также сопровождалась «дикой приватизацией» и перераспределением сфер влияния, но сегодня мы все равно живем в условиях полной свободы. Вацлав Гавел, первый демократически избранный президент страны, не запретил компартию, что было его ошибкой, и как сегодня бороться с популистами, тоже не понятно», – так можно суммировать выводы участников разговора, с которыми в студии беседует Антон Каймаков.