Свобода – главное завоевание революции

Главным девизом нашей революции был лозунг «Правда и любовь побеждает!» И хотя полностью цель не была достигнута, но и ненависть не победила, уверены гости Русской службы Radio Prague – International Петра Прохазкова – журналист издания Deník N, которая некогда работала в Чечне, Афганистане, а недавно вела репортажи с киевского Майдана, и Либор Дворжак – журналист «Чешского Радио», комментатор радиостанции «Плюс», переводчик-русист.
«Чехословацкая «перестройка» началась уже после «бархатной» революции 1989 года. Она также сопровождалась «дикой приватизацией» и перераспределением сфер влияния, но сегодня мы все равно живем в условиях полной свободы. Вацлав Гавел, первый демократически избранный президент страны, не запретил компартию, что было его ошибкой, и как сегодня бороться с популистами, тоже не понятно», – так можно суммировать выводы участников разговора, с которыми в студии беседует Антон Каймаков.