Сливице и Милин - последние выстрелы Второй мировой войны в Чехословакии

Где звучали последние выстрелы Второй мировой войны на территории Чехословакии?

«Мы долгие годы вспоминаем, и, надеюсь, еще будем вспоминать дни 11 и 12 мая 1945 года, когда под Сливице рядом с Милином, недалеко от города Пршибрам, произошли последние бои с эсэсовцами, которых американцы отказались взять в плен. Во главе отрядов СС стоял граф Карл Фридрих фон Пюклер-Бургхаус, начальник Управления СС на территории Протектората Богемии и Моравии. Они бесчинствовали там до тех пор, пока Красная армия вместе с чехословацкими партизанами и под давлением американцев не заставила их капитулировать. Сам Пюклер впоследствии совершил самоубийство».

В послевоенной Чехословакии это событие долгие годы называли также последним сражением Второй мировой войны в Европе. Так ли это?

Да, такое принято было утверждать, но это не совсем правда. Еще 14 и 15 мая шли бои на словенско-австрийской границе, под Поляной, где состоялась битва между югославскими партизанами и британскими танкистами против отрядов СС и хорватских усташовцев, то есть отголоски войны в Европе были заметны еще несколько дней после ее официального завершения».

Почему бои проходили именно под Сливице, если Прага в то время уже вовсю праздновала победу. Что там произошло?

«Сражение под Сливице было предопределено еще в Реймсе, в утренние часы 7 мая, когда немецкие силы подписали безоговорочную капитуляцию, однако продолжали предъявлять требования и отсрочку начала действия документа, чтобы успеть оповестить о случившемся все свои подразделения и так далее. Именно поэтому официальным концом войны считается полночь с 8 на 9 мая. В связи с этим большинство государств старого континента считает последним днем войны 8 мая, и празднует конец Второй мировой войны в Европе 8 мая.

Так вот, генерал Дуайт Эйзенхауэр, верховный главнокомандующий сил на Западном фронте тогда принял решение дать немцам отсрочку в один день, но он ясно заявил о том, что немецким отрядам, которые захотят сдаться в американский плен после полуночи с 8 на 9 мая, будет в этом однозначно отказано. Именно поэтому была обозначена на карте демаркационная линия, которая проходила именно там, в регионе Пршибрами. Там и застряли последние фанатики отрядов CC, которые отступали из Праги, и соответственно именно там и случилась, учитывая фанатичный настрой отступающих эсесовцев, битва 11 и 12 мая».

Какие стороны участвовали в сражении под Сливице?

«Позитивную и решающую роль там сыграла Красная армия, так как чешские партизаны, которые попытались заставить немцев капитулировать, вызвали ответные удары не только по самим партизанам, десятки из которых погибли, но они представляли угрозу также для мирного населения. Подошедшая из Праги Красная армия остановила бушующих немцев, и, главное, заставила отряды СС понять, что у них не остается никаких шансов. Американцы отказались брать их в плен, а советская армия начала наступать со всех сторон. В итоге они вынуждены были капитулировать. А Пюклер, как уже было сказано, решил лично для себя вопрос самоубийством».

Можно ли говорить о сотрудничестве между Красной армией и американскими подразделениями?

«На мой взгляд, они сотрудничали. И не только под Сливице. Сегодня большое внимание уделяется теме «власовцы». Если уж говорить откровенно, то американцы, будучи союзниками Красной армии, воспринимали власовцев и самого генерала Власова в качестве дезертиров из Красной армии. Как мы знаем, Власов был генералом Красной армии, в свое время был любимцем Сталина. Так вот, американцы не предприняли никаких шагов по защите власовцев, и даже допустили проникновения советских танков на свою территорию, в американскую зону, и взятия Власова в плен. Некоторых власовцев они сами выдали бойцам Красной армии. То есть, союзнический дух проявлялся и таким образом. Ни одна из сторон также не стала нарушать договора о линии разграничения зон оккупации, заключенной 30 апреля. Они были членами одной союзнической коалиции».

Какие потери потерпели обе стороны во время битвы под Сливице?

«Павших исчисляем десятками человек, все таки это было сражение локального масштаба. Жизнь потеряли около сотни советских воинов и 38 чешских партизан – данные в разных региональных источниках разнятся. Бои продолжались, в принципе, одну ночь».

На этом месте ежегодно проходит реконструкция битвы, в чем, по-вашему, заключается главный смысл подобных мероприятий?

«Я думаю, что люди недостаточно вспоминают эти события, это касается не только сражения под Сливице, но и всей территории страны. Поэтому я - большой приверженец того, что исторические клубы организуют по поводу самых разных исторических событий - будь то 1938 год, или май 1945 года - реконструкции битв. На мой взгляд, такие акции привлекают внимание большого количества любознательных людей, семей с детьми, и таким образом, не насильственным путем, а по- своему даже занимательным, напоминают о прошлом. А некоторых могут подтолкнуть и на более детальное знакомство».